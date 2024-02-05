https://ria.ru/20240205/shveytsariya-1925519902.html

Швейцария призвала стороны конфликта на Украине уважать международное право

Швейцария призвала стороны конфликта на Украине уважать международное право - РИА Новости, 05.02.2024

Швейцария призвала стороны конфликта на Украине уважать международное право

Швейцария призывает все стороны конфликта на Украине уважать международное право, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер -Ален Эльчингер на... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T16:43

2024-02-05T16:43

2024-02-05T17:01

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вооруженные силы украины

лисичанск

украина

леонид пасечник

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ЖЕНЕВА, 5 фев - РИА Новости. Швейцария призывает все стороны конфликта на Украине уважать международное право, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер -Ален Эльчингер на просьбу прокомментировать удар ВСУ по пекарне в Лисичанске.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, 10 ранены."Швейцария призывает все стороны уважать международное право, в частности, международное гуманитарное право. Она использует любую возможность – на двустороннем и многостороннем уровнях – чтобы повторить это послание", - сказал он.При этом Эльчингер не упомянул Украину в своем ответе.Лисичанск – город в ЛНР, находящийся близ линии фронта. Летом 2022 года город перешел под контроль республики. Украинские войска, оставляя Лисичанск, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.

https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925504475.html

https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925466104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, швейцария, вооруженные силы украины, лисичанск, украина, леонид пасечник