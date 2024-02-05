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Швейцария призвала стороны конфликта на Украине уважать международное право - РИА Новости, 05.02.2024
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16:43 05.02.2024 (обновлено: 17:01 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/shveytsariya-1925519902.html
Швейцария призвала стороны конфликта на Украине уважать международное право
Швейцария призвала стороны конфликта на Украине уважать международное право - РИА Новости, 05.02.2024
Швейцария призвала стороны конфликта на Украине уважать международное право
Швейцария призывает все стороны конфликта на Украине уважать международное право, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер -Ален Эльчингер на... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T16:43
2024-02-05T17:01
в мире
швейцария
вооруженные силы украины
лисичанск
украина
леонид пасечник
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ЖЕНЕВА, 5 фев - РИА Новости. Швейцария призывает все стороны конфликта на Украине уважать международное право, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер -Ален Эльчингер на просьбу прокомментировать удар ВСУ по пекарне в Лисичанске.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, 10 ранены."Швейцария призывает все стороны уважать международное право, в частности, международное гуманитарное право. Она использует любую возможность – на двустороннем и многостороннем уровнях – чтобы повторить это послание", - сказал он.При этом Эльчингер не упомянул Украину в своем ответе.Лисичанск – город в ЛНР, находящийся близ линии фронта. Летом 2022 года город перешел под контроль республики. Украинские войска, оставляя Лисичанск, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.
https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925504475.html
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в мире, швейцария, вооруженные силы украины, лисичанск, украина, леонид пасечник
В мире, Швейцария, Вооруженные силы Украины, Лисичанск, Украина, Леонид Пасечник
Швейцария призвала стороны конфликта на Украине уважать международное право

В Швейцарии, говоря об ударе по Лисичанску, призвали уважать международное право

© Фото : RT/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : RT/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 5 фев - РИА Новости. Швейцария призывает все стороны конфликта на Украине уважать международное право, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер -Ален Эльчингер на просьбу прокомментировать удар ВСУ по пекарне в Лисичанске.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, 10 ранены.
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"Швейцария призывает все стороны уважать международное право, в частности, международное гуманитарное право. Она использует любую возможность – на двустороннем и многостороннем уровнях – чтобы повторить это послание", - сказал он.
При этом Эльчингер не упомянул Украину в своем ответе.
Лисичанск – город в ЛНР, находящийся близ линии фронта. Летом 2022 года город перешел под контроль республики. Украинские войска, оставляя Лисичанск, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.
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В миреШвейцарияВооруженные силы УкраиныЛисичанскУкраинаЛеонид Пасечник
 
 
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