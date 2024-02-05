https://ria.ru/20240205/shveytsariya-1925519902.html
Швейцария призвала стороны конфликта на Украине уважать международное право
Швейцария призвала стороны конфликта на Украине уважать международное право - РИА Новости, 05.02.2024
Швейцария призвала стороны конфликта на Украине уважать международное право
Швейцария призывает все стороны конфликта на Украине уважать международное право, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер -Ален Эльчингер на... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T16:43
2024-02-05T16:43
2024-02-05T17:01
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ЖЕНЕВА, 5 фев - РИА Новости. Швейцария призывает все стороны конфликта на Украине уважать международное право, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер -Ален Эльчингер на просьбу прокомментировать удар ВСУ по пекарне в Лисичанске.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, 10 ранены."Швейцария призывает все стороны уважать международное право, в частности, международное гуманитарное право. Она использует любую возможность – на двустороннем и многостороннем уровнях – чтобы повторить это послание", - сказал он.При этом Эльчингер не упомянул Украину в своем ответе.Лисичанск – город в ЛНР, находящийся близ линии фронта. Летом 2022 года город перешел под контроль республики. Украинские войска, оставляя Лисичанск, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.
https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925504475.html
https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925466104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, вооруженные силы украины, лисичанск, украина, леонид пасечник
В мире, Швейцария, Вооруженные силы Украины, Лисичанск, Украина, Леонид Пасечник
Швейцария призвала стороны конфликта на Украине уважать международное право
В Швейцарии, говоря об ударе по Лисичанску, призвали уважать международное право
ЖЕНЕВА, 5 фев - РИА Новости. Швейцария призывает все стороны конфликта на Украине уважать международное право, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер -Ален Эльчингер на просьбу прокомментировать удар ВСУ по пекарне в Лисичанске.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник
заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, 10 ранены.
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"Швейцария призывает все стороны уважать международное право, в частности, международное гуманитарное право. Она использует любую возможность – на двустороннем и многостороннем уровнях – чтобы повторить это послание", - сказал он.
При этом Эльчингер не упомянул Украину в своем ответе.
Лисичанск – город в ЛНР, находящийся близ линии фронта. Летом 2022 года город перешел под контроль республики. Украинские войска, оставляя Лисичанск, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.
Министр ЧС ЛНР погиб при ударе ВСУ по Лисичанску