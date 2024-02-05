https://ria.ru/20240205/shoygu-1925506290.html

Шойгу и Собянин проверили работу пункта отбора на службу по контракту

Шойгу и Собянин проверили работу пункта отбора на службу по контракту - РИА Новости, 05.02.2024

Шойгу и Собянин проверили работу пункта отбора на службу по контракту

Министр обороны РФ Сергей Шойгу с мэром Москвы Сергеем Собяниным проверили работу городского пункта отбора на службу по контракту в ВС РФ, сообщили в... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T15:41

2024-02-05T15:41

2024-02-05T17:47

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу с мэром Москвы Сергеем Собяниным проверили работу городского пункта отбора на службу по контракту в ВС РФ, сообщили в Минобороны. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу и мэр города Москвы Сергей Собянин проинспектировали организацию работы городского пункта отбора на военную службу по контракту города Москвы. Главе российского военного ведомства и мэру города доложили о порядке прохождения проверочных мероприятий и медицинских исследований кандидатами на военную службу по контракту в ВС РФ", - рассказали в министерстве. Там отметили, что оснащение пункта отбора позволяет провести все необходимые тесты и обследования в течение нескольких часов в режиме "одного окна". Шойгу совместно с Собяниным, уточнили в Минобороны, ознакомились с организацией прохождения медицинской комиссии, психологического тестирования, оценили систему работы инструкторов и оформления банковских карт для выплаты денежного довольствия. В пункте отбора на военную службу по контракту правительством Москвы созданы все необходимые условия размещения кандидатов, включая комнаты отдыха, оборудованные различными тренажерами и телевизорами, где кандидаты ожидают приема по талону электронной очереди, и столовую с бесплатным питанием, сказали в министерстве. Начальник пункта отбора доложил главе российского военного ведомства, что только в течение 2023 года контракт на прохождение военной службы в пункте отбора заключили более 20 тысяч кандидатов.

https://ria.ru/20230726/sobyanin-1886370585.html

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Шойгу и Собянин посетили пункт отбора на службу по контракту Шойгу вместе с Собяниным проверили работу городского пункта отбора на службу по контракту 2024-02-05T15:41 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, сергей шойгу, сергей собянин, вооруженные силы рф, безопасность