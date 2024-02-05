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СК выясняет обстоятельства инцидента с самолетом на ВПП в Саранске - РИА Новости, 05.02.2024
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23:23 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/samolet-1925573004.html
СК выясняет обстоятельства инцидента с самолетом на ВПП в Саранске
СК выясняет обстоятельства инцидента с самолетом на ВПП в Саранске - РИА Новости, 05.02.2024
СК выясняет обстоятельства инцидента с самолетом на ВПП в Саранске
Следователи выясняют обстоятельства авиационного инцидента с пассажирским самолетом, выехавшим за пределы взлетно-посадочной полосы в Саранске, сообщает... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T23:23
2024-02-05T23:23
россия
саранск
происшествия
москва
алексей тихонов
светлана соколовская
следственный комитет россии (ск рф)
татьяна тарасова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства авиационного инцидента с пассажирским самолетом, выехавшим за пределы взлетно-посадочной полосы в Саранске, сообщает центральное управление на транспорте СК РФ. По предварительным данным, вечером 5 февраля пассажирский самолет из Москвы приземлился в аэропорту столицы Мордовии и при приземлении заехал шасси в снежный сугроб. Пострадавших нет, самолет повреждения не получил. "Следователи Центрального МСУТ СК России выясняют все обстоятельства и причины происшествия. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении. Ранее со ссылкой на Росавиацию сообщалось, что аэропорт Саранска закрыт на прилет и вылет самолетов после выкатывания самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. Как ранее сообщил Sport24, в самолете находились заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, тренеры Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, комментатор Александр Гришин, сотрудники Первого канала. Они прилетели в город для работы на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию.
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россия, саранск, происшествия, москва, алексей тихонов, светлана соколовская, следственный комитет россии (ск рф), татьяна тарасова, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Россия, Саранск, Происшествия, Москва, Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, Следственный комитет России (СК РФ), Татьяна Тарасова, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
СК выясняет обстоятельства инцидента с самолетом на ВПП в Саранске

Следователи выяснят обстоятельства инцидента с пассажирским самолетом в Саранске

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства авиационного инцидента с пассажирским самолетом, выехавшим за пределы взлетно-посадочной полосы в Саранске, сообщает центральное управление на транспорте СК РФ.
По предварительным данным, вечером 5 февраля пассажирский самолет из Москвы приземлился в аэропорту столицы Мордовии и при приземлении заехал шасси в снежный сугроб. Пострадавших нет, самолет повреждения не получил.
«
"Следователи Центрального МСУТ СК России выясняют все обстоятельства и причины происшествия. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Ранее со ссылкой на Росавиацию сообщалось, что аэропорт Саранска закрыт на прилет и вылет самолетов после выкатывания самолета за пределы взлетно-посадочной полосы.
Как ранее сообщил Sport24, в самолете находились заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, тренеры Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, комментатор Александр Гришин, сотрудники Первого канала. Они прилетели в город для работы на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию.
Самолет авиакомпании Россия выкатился за пределы ВПП в Саранске - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Авиакомпания назвала причину ЧП с самолетом в Саранске
Вчера, 22:05
 
РоссияСаранскПроисшествияМоскваАлексей ТихоновСветлана СоколовскаяСледственный комитет России (СК РФ)Татьяна ТарасоваФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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