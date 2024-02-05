https://ria.ru/20240205/samolet-1925573004.html

СК выясняет обстоятельства инцидента с самолетом на ВПП в Саранске

СК выясняет обстоятельства инцидента с самолетом на ВПП в Саранске - РИА Новости, 05.02.2024

СК выясняет обстоятельства инцидента с самолетом на ВПП в Саранске

Следователи выясняют обстоятельства авиационного инцидента с пассажирским самолетом, выехавшим за пределы взлетно-посадочной полосы в Саранске, сообщает... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T23:23

2024-02-05T23:23

2024-02-05T23:23

россия

саранск

происшествия

москва

алексей тихонов

светлана соколовская

следственный комитет россии (ск рф)

татьяна тарасова

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства авиационного инцидента с пассажирским самолетом, выехавшим за пределы взлетно-посадочной полосы в Саранске, сообщает центральное управление на транспорте СК РФ. По предварительным данным, вечером 5 февраля пассажирский самолет из Москвы приземлился в аэропорту столицы Мордовии и при приземлении заехал шасси в снежный сугроб. Пострадавших нет, самолет повреждения не получил. "Следователи Центрального МСУТ СК России выясняют все обстоятельства и причины происшествия. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении. Ранее со ссылкой на Росавиацию сообщалось, что аэропорт Саранска закрыт на прилет и вылет самолетов после выкатывания самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. Как ранее сообщил Sport24, в самолете находились заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, тренеры Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, комментатор Александр Гришин, сотрудники Первого канала. Они прилетели в город для работы на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию.

https://ria.ru/20240205/samolet-1925565943.html

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саранск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, саранск, происшествия, москва, алексей тихонов, светлана соколовская, следственный комитет россии (ск рф), татьяна тарасова, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)