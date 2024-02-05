https://ria.ru/20240205/samolet-1925447626.html

В СФ поддержали идею запретить рассаживать родителей и детей в самолете

В СФ поддержали идею запретить рассаживать родителей и детей в самолете - РИА Новости, 05.02.2024

В СФ поддержали идею запретить рассаживать родителей и детей в самолете

Идея запретить рассаживать детей и их родителей в самолёте очень востребована сейчас, однако при проработке законопроекта необходимо учитывать все возможные... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T11:53

2024-02-05T11:53

2024-02-05T11:53

общество

татьяна буцкая

госдума рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Идея запретить рассаживать детей и их родителей в самолёте очень востребована сейчас, однако при проработке законопроекта необходимо учитывать все возможные ситуации, чтобы его реализация была возможной, заявила РИА Новости член комитета Совфеда по соцполитике Наталия Косихина. В Госдуме разрабатываются поправки в Воздушный кодекс, которыми предлагается запретить авиакомпаниям рассаживать детей и их родителей в самолётах отдельно друг от друга, сообщила РИА Новости соавтор инициативы, первый зампред комитета ГД защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. "Эта идея очень востребована сейчас, идёт огромное количество обращений по этому поводу. Мы видим, что при регистрации на самолёт часто происходят конфликтные ситуации в связи с этим – особенно, если борт большой, то родители переживают, как там ребёнок... Я бы, конечно, поддержала эту инициативу", - сказала Косихина. По её словам, лишь некоторые авиакомпании сажают детей и родителей вместе, у многих же действует принцип случайной рассадки. "Мы не так давно получили эту проблематику, когда некоторые авиакомпании рассаживают детей и родителей. Здесь нужно разговаривать, изучать модели и все риски", - объяснила парламентарий. Сенатор отметила, что частные ситуации, когда, например, ребёнок летит с няней, могут регулироваться подзаконными актами, при этом лучше сразу "проговаривать все возможные ситуации" и зафиксировать их в законе, чтобы потом "несколько раз не возвращаться к нему и не усиливать его". "Чтобы не было такого, что, вроде, решили, а закон по реализации слабый – нужно делать как следует. Я понимаю, что наши граждане положительно это оценят, потому что мы встречаемся с ситуациями, когда дети с заболеваниями или летят первый раз и переживают, нервничают. Это всё надо нивелировать, чтобы было комфортно и безопасно", - добавила Косихина.

https://ria.ru/20231220/aeroporty-1916888586.html

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общество, татьяна буцкая, госдума рф, совет федерации рф