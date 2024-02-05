https://ria.ru/20240205/rynok-1925395968.html

Wildberries планирует выйти на рынки стран Персидского залива

Wildberries планирует выйти на рынки стран Персидского залива - РИА Новости, 05.02.2024

Wildberries планирует выйти на рынки стран Персидского залива

Wildberries изучает возможность выхода на рынки Таджикистана и Туркменистана, а также присматривается к ОАЭ и государствам Персидского залива, с рядом стран уже РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T06:23

2024-02-05T06:23

2024-02-05T10:06

экономика

персидский залив

оаэ

таджикистан

туркмения

татьяна бакальчук

wildberries

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Wildberries изучает возможность выхода на рынки Таджикистана и Туркменистана, а также присматривается к ОАЭ и государствам Персидского залива, с рядом стран уже идут переговоры, заявила в интервью РИА Новости основательница компании Татьяна Бакальчук. "Мы понимаем, что для того, чтобы продолжать сохранять рост, нам нужно расширять географию присутствия. ... Мы смотрим в первую очередь на все страны, с которыми мы граничим. В странах, входящих в ЕАЭС (Евразийский экономический союз), мы уже везде присутствуем. Сейчас присматриваемся к странам СНГ, например, Таджикистану, Туркменистану", - объяснила она. Кроме того, по словам Бакальчук, компания сейчас пробует наладить логистику в Азербайджане. "Также нам интересен рынок ОАЭ и страны Персидского залива. В мае, например, был форум "Россия - Исламский мир", на который приехали представители Ближнего Востока, и многие высказывали свою заинтересованность в том, чтобы мы пришли на их рынки. Поэтому в этом году мы будем очень пристально смотреть на ОАЭ и страны Персидского залива. Уже ведем переговоры с некоторыми странами", - добавила она. На данный момент Wildberries работает в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении и Узбекистане. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20240205/wildberries-1925393548.html

персидский залив

оаэ

таджикистан

туркмения

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экономика, персидский залив, оаэ, таджикистан, туркмения, татьяна бакальчук, wildberries, евразийский экономический союз, снг