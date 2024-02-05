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Wildberries планирует выйти на рынки стран Персидского залива - РИА Новости, 05.02.2024
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06:23 05.02.2024 (обновлено: 10:06 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/rynok-1925395968.html
Wildberries планирует выйти на рынки стран Персидского залива
Wildberries планирует выйти на рынки стран Персидского залива - РИА Новости, 05.02.2024
Wildberries планирует выйти на рынки стран Персидского залива
Wildberries изучает возможность выхода на рынки Таджикистана и Туркменистана, а также присматривается к ОАЭ и государствам Персидского залива, с рядом стран уже РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T06:23
2024-02-05T10:06
экономика
персидский залив
оаэ
таджикистан
туркмения
татьяна бакальчук
wildberries
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Wildberries изучает возможность выхода на рынки Таджикистана и Туркменистана, а также присматривается к ОАЭ и государствам Персидского залива, с рядом стран уже идут переговоры, заявила в интервью РИА Новости основательница компании Татьяна Бакальчук. "Мы понимаем, что для того, чтобы продолжать сохранять рост, нам нужно расширять географию присутствия. ... Мы смотрим в первую очередь на все страны, с которыми мы граничим. В странах, входящих в ЕАЭС (Евразийский экономический союз), мы уже везде присутствуем. Сейчас присматриваемся к странам СНГ, например, Таджикистану, Туркменистану", - объяснила она. Кроме того, по словам Бакальчук, компания сейчас пробует наладить логистику в Азербайджане. "Также нам интересен рынок ОАЭ и страны Персидского залива. В мае, например, был форум "Россия - Исламский мир", на который приехали представители Ближнего Востока, и многие высказывали свою заинтересованность в том, чтобы мы пришли на их рынки. Поэтому в этом году мы будем очень пристально смотреть на ОАЭ и страны Персидского залива. Уже ведем переговоры с некоторыми странами", - добавила она. На данный момент Wildberries работает в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении и Узбекистане. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240205/wildberries-1925393548.html
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таджикистан
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экономика, персидский залив, оаэ, таджикистан, туркмения, татьяна бакальчук, wildberries, евразийский экономический союз, снг
Экономика, Персидский залив, ОАЭ, Таджикистан, Туркмения, Татьяна Бакальчук, Wildberries, Евразийский экономический союз, СНГ
Wildberries планирует выйти на рынки стран Персидского залива

Wildberries присматривается к рынкам в странах Персидского залива и Средней Азии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Wildberries изучает возможность выхода на рынки Таджикистана и Туркменистана, а также присматривается к ОАЭ и государствам Персидского залива, с рядом стран уже идут переговоры, заявила в интервью РИА Новости основательница компании Татьяна Бакальчук.
"Мы понимаем, что для того, чтобы продолжать сохранять рост, нам нужно расширять географию присутствия. ... Мы смотрим в первую очередь на все страны, с которыми мы граничим. В странах, входящих в ЕАЭС (Евразийский экономический союз), мы уже везде присутствуем. Сейчас присматриваемся к странам СНГ, например, Таджикистану, Туркменистану", - объяснила она.
Кроме того, по словам Бакальчук, компания сейчас пробует наладить логистику в Азербайджане.
"Также нам интересен рынок ОАЭ и страны Персидского залива. В мае, например, был форум "Россия - Исламский мир", на который приехали представители Ближнего Востока, и многие высказывали свою заинтересованность в том, чтобы мы пришли на их рынки. Поэтому в этом году мы будем очень пристально смотреть на ОАЭ и страны Персидского залива. Уже ведем переговоры с некоторыми странами", - добавила она.
На данный момент Wildberries работает в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении и Узбекистане.
Читайте полный текст интервью >>>
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Wildberries не планирует проводить ребрендинг
Вчера, 05:22
 
ЭкономикаПерсидский заливОАЭТаджикистанТуркменияТатьяна БакальчукWildberriesЕвразийский экономический союзСНГ
 
 
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