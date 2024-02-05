https://ria.ru/20240205/rosoboroneksport-1925401386.html

Портфель заказов Рособоронэкспорта достиг рекордной суммы

Портфель заказов Рособоронэкспорта достиг рекордной суммы - РИА Новости, 05.02.2024

Портфель заказов Рособоронэкспорта достиг рекордной суммы

Портфель заказов Рособоронэкспорта по состоянию на конец 2023 года достиг рекордной за 23 года существования компании суммы в более 55 миллиардов долларов,... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T08:08

2024-02-05T08:08

2024-02-05T08:08

рособоронэкспорт

александр михеев

саудовская аравия

россия

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ЭР-РИЯД, 5 фев - РИА Новости. Портфель заказов Рособоронэкспорта по состоянию на конец 2023 года достиг рекордной за 23 года существования компании суммы в более 55 миллиардов долларов, заявил журналистам в понедельник в ходе международной выставки вооружений World Defense Show гендиректор РОЭ Александр Михеев. Выставка проходит с 4 по 8 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. "В 2023 году мы активно работали, провели 16 выставочных кампаний в России и за рубежом, в ходе которых продемонстрировали нашим иностранным партнерам более 800 натурных образцов и полномасштабных макетов современной российской военной техники. Что касается финансовых результатов, то мы полностью выполнили плановые показатели, а портфель заказов достиг рекордного объема за 23 года работы компании и составил более 55 миллиардов долларов", - сказал Михеев.

https://ria.ru/20240205/rosoboroneksport-1925400955.html

саудовская аравия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рособоронэкспорт, александр михеев, саудовская аравия, россия