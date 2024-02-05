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Портфель заказов Рособоронэкспорта достиг рекордной суммы - РИА Новости, 05.02.2024
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08:08 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/rosoboroneksport-1925401386.html
Портфель заказов Рособоронэкспорта достиг рекордной суммы
Портфель заказов Рособоронэкспорта достиг рекордной суммы - РИА Новости, 05.02.2024
Портфель заказов Рособоронэкспорта достиг рекордной суммы
Портфель заказов Рособоронэкспорта по состоянию на конец 2023 года достиг рекордной за 23 года существования компании суммы в более 55 миллиардов долларов,... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T08:08
2024-02-05T08:08
рособоронэкспорт
александр михеев
саудовская аравия
россия
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ЭР-РИЯД, 5 фев - РИА Новости. Портфель заказов Рособоронэкспорта по состоянию на конец 2023 года достиг рекордной за 23 года существования компании суммы в более 55 миллиардов долларов, заявил журналистам в понедельник в ходе международной выставки вооружений World Defense Show гендиректор РОЭ Александр Михеев. Выставка проходит с 4 по 8 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. "В 2023 году мы активно работали, провели 16 выставочных кампаний в России и за рубежом, в ходе которых продемонстрировали нашим иностранным партнерам более 800 натурных образцов и полномасштабных макетов современной российской военной техники. Что касается финансовых результатов, то мы полностью выполнили плановые показатели, а портфель заказов достиг рекордного объема за 23 года работы компании и составил более 55 миллиардов долларов", - сказал Михеев.
https://ria.ru/20240205/rosoboroneksport-1925400955.html
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рособоронэкспорт, александр михеев, саудовская аравия, россия
Рособоронэкспорт, Александр Михеев, Саудовская Аравия, Россия
Портфель заказов Рособоронэкспорта достиг рекордной суммы

Портфель заказов Рособоронэкспорта превзошел сумму в 55 миллиардов долларов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСтенд "Рособоронэкспорта" на выставке
Стенд Рособоронэкспорта на выставке - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Стенд "Рособоронэкспорта" на выставке. Архивное фото
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ЭР-РИЯД, 5 фев - РИА Новости. Портфель заказов Рособоронэкспорта по состоянию на конец 2023 года достиг рекордной за 23 года существования компании суммы в более 55 миллиардов долларов, заявил журналистам в понедельник в ходе международной выставки вооружений World Defense Show гендиректор РОЭ Александр Михеев.
Выставка проходит с 4 по 8 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
"В 2023 году мы активно работали, провели 16 выставочных кампаний в России и за рубежом, в ходе которых продемонстрировали нашим иностранным партнерам более 800 натурных образцов и полномасштабных макетов современной российской военной техники. Что касается финансовых результатов, то мы полностью выполнили плановые показатели, а портфель заказов достиг рекордного объема за 23 года работы компании и составил более 55 миллиардов долларов", - сказал Михеев.
Стенд АО Рособоронэкспорт - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Рособоронэкспорт за год заключил контракты на более 12 миллиардов долларов
Вчера, 08:04
 
РособоронэкспортАлександр МихеевСаудовская АравияРоссия
 
 
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