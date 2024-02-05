https://ria.ru/20240205/rosoboroneksport-1925401386.html
Портфель заказов Рособоронэкспорта достиг рекордной суммы
Портфель заказов Рособоронэкспорта достиг рекордной суммы - РИА Новости, 05.02.2024
Портфель заказов Рособоронэкспорта достиг рекордной суммы
Портфель заказов Рособоронэкспорта по состоянию на конец 2023 года достиг рекордной за 23 года существования компании суммы в более 55 миллиардов долларов,... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T08:08
2024-02-05T08:08
2024-02-05T08:08
рособоронэкспорт
александр михеев
саудовская аравия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598457103_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4da76196f5999e5f30cf90cae8ff282.jpg
ЭР-РИЯД, 5 фев - РИА Новости. Портфель заказов Рособоронэкспорта по состоянию на конец 2023 года достиг рекордной за 23 года существования компании суммы в более 55 миллиардов долларов, заявил журналистам в понедельник в ходе международной выставки вооружений World Defense Show гендиректор РОЭ Александр Михеев. Выставка проходит с 4 по 8 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. "В 2023 году мы активно работали, провели 16 выставочных кампаний в России и за рубежом, в ходе которых продемонстрировали нашим иностранным партнерам более 800 натурных образцов и полномасштабных макетов современной российской военной техники. Что касается финансовых результатов, то мы полностью выполнили плановые показатели, а портфель заказов достиг рекордного объема за 23 года работы компании и составил более 55 миллиардов долларов", - сказал Михеев.
https://ria.ru/20240205/rosoboroneksport-1925400955.html
саудовская аравия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598457103_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1a2267c5bd1804ea020411bb701913c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рособоронэкспорт, александр михеев, саудовская аравия, россия
Рособоронэкспорт, Александр Михеев, Саудовская Аравия, Россия
Портфель заказов Рособоронэкспорта достиг рекордной суммы
Портфель заказов Рособоронэкспорта превзошел сумму в 55 миллиардов долларов