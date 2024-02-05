https://ria.ru/20240205/rosoboroneksport-1925400955.html

Рособоронэкспорт за год заключил контракты на более 12 миллиардов долларов

Рособоронэкспорт за год заключил контракты на более 12 миллиардов долларов - РИА Новости, 05.02.2024

Рособоронэкспорт за год заключил контракты на более 12 миллиардов долларов

Рособоронэкспорт в 2023 году заключил оружейные контракты на общую сумму более 12 миллиардов долларов, заявил журналистам в понедельник в ходе международной... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T08:04

2024-02-05T08:04

2024-02-05T08:04

безопасность

саудовская аравия

россия

александр михеев

рособоронэкспорт

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ЭР-РИЯД, 5 фев - РИА Новости. Рособоронэкспорт в 2023 году заключил оружейные контракты на общую сумму более 12 миллиардов долларов, заявил журналистам в понедельник в ходе международной выставки вооружений World Defense Show гендиректор РОЭ Александр Михеев. Выставка проходит с 4 по 8 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. "В 2023 году Рособоронэкспорт вел военно-техническое сотрудничество с 30 государствами, что соответствует среднему показателю за последние 10 лет. Более того, мы подписали контрактных документов на сумму свыше 12 миллиардов долларов, в том числе и на новейшие образцы российской военной техники", - сказал Михеев. Он подчеркнул, что после "массированной экономической атаки", предпринятой на Россию и ее оборонно-промышленный комплекс в 2022 году, ряд заказчиков российских вооружений был в замешательстве, "такое случилось впервые в истории". "Но мы достаточно оперативно при всесторонней поддержке президента страны, государственных органов власти и финансовых организаций отладили механизмы взаимодействия с партнерами", - подчеркнул гендиректор РОЭ. По словам Михеева, российские партнеры по военно-техническому сотрудничеству прекрасно понимают, что ограничения, накладываемые отдельными западными странами или их объединениями – это элементы проявления недобросовестной конкуренции.

https://ria.ru/20240202/zakazy-1925055185.html

https://ria.ru/20240129/ukraina-1924209764.html

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, саудовская аравия, россия, александр михеев, рособоронэкспорт