https://ria.ru/20240205/rosoboroneksport-1925400955.html
Рособоронэкспорт за год заключил контракты на более 12 миллиардов долларов
Рособоронэкспорт за год заключил контракты на более 12 миллиардов долларов - РИА Новости, 05.02.2024
Рособоронэкспорт за год заключил контракты на более 12 миллиардов долларов
Рособоронэкспорт в 2023 году заключил оружейные контракты на общую сумму более 12 миллиардов долларов, заявил журналистам в понедельник в ходе международной... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T08:04
2024-02-05T08:04
2024-02-05T08:04
безопасность
саудовская аравия
россия
александр михеев
рособоронэкспорт
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ЭР-РИЯД, 5 фев - РИА Новости. Рособоронэкспорт в 2023 году заключил оружейные контракты на общую сумму более 12 миллиардов долларов, заявил журналистам в понедельник в ходе международной выставки вооружений World Defense Show гендиректор РОЭ Александр Михеев. Выставка проходит с 4 по 8 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. "В 2023 году Рособоронэкспорт вел военно-техническое сотрудничество с 30 государствами, что соответствует среднему показателю за последние 10 лет. Более того, мы подписали контрактных документов на сумму свыше 12 миллиардов долларов, в том числе и на новейшие образцы российской военной техники", - сказал Михеев. Он подчеркнул, что после "массированной экономической атаки", предпринятой на Россию и ее оборонно-промышленный комплекс в 2022 году, ряд заказчиков российских вооружений был в замешательстве, "такое случилось впервые в истории". "Но мы достаточно оперативно при всесторонней поддержке президента страны, государственных органов власти и финансовых организаций отладили механизмы взаимодействия с партнерами", - подчеркнул гендиректор РОЭ. По словам Михеева, российские партнеры по военно-техническому сотрудничеству прекрасно понимают, что ограничения, накладываемые отдельными западными странами или их объединениями – это элементы проявления недобросовестной конкуренции.
https://ria.ru/20240202/zakazy-1925055185.html
https://ria.ru/20240129/ukraina-1924209764.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, саудовская аравия, россия, александр михеев, рособоронэкспорт
Безопасность, Саудовская Аравия, Россия, Александр Михеев, Рособоронэкспорт
Рособоронэкспорт за год заключил контракты на более 12 миллиардов долларов
Рособоронэкспорт в 2023 году заключил контракты на более 12 миллиардов долларов
ЭР-РИЯД, 5 фев - РИА Новости. Рособоронэкспорт в 2023 году заключил оружейные контракты на общую сумму более 12 миллиардов долларов, заявил журналистам в понедельник в ходе международной выставки вооружений World Defense Show гендиректор РОЭ Александр Михеев.
Выставка проходит с 4 по 8 февраля в столице Саудовской Аравии
Эр-Рияде.
"В 2023 году Рособоронэкспорт вел военно-техническое сотрудничество с 30 государствами, что соответствует среднему показателю за последние 10 лет. Более того, мы подписали контрактных документов на сумму свыше 12 миллиардов долларов, в том числе и на новейшие образцы российской военной техники", - сказал Михеев.
Он подчеркнул, что после "массированной экономической атаки", предпринятой на Россию
и ее оборонно-промышленный комплекс в 2022 году, ряд заказчиков российских вооружений был в замешательстве, "такое случилось впервые в истории".
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"Но мы достаточно оперативно при всесторонней поддержке президента страны, государственных органов власти и финансовых организаций отладили механизмы взаимодействия с партнерами", - подчеркнул гендиректор РОЭ.
По словам Михеева, российские партнеры по военно-техническому сотрудничеству прекрасно понимают, что ограничения, накладываемые отдельными западными странами или их объединениями – это элементы проявления недобросовестной конкуренции.
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