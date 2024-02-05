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В США призвали прислушаться к словам Путина об Украине и НАТО - РИА Новости, 05.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:20 05.02.2024 (обновлено: 12:13 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/putin-1925395664.html
В США призвали прислушаться к словам Путина об Украине и НАТО
В США призвали прислушаться к словам Путина об Украине и НАТО - РИА Новости, 05.02.2024
В США призвали прислушаться к словам Путина об Украине и НАТО
Западу нужно прислушаться к словам президента России Владимира Путина о причинах конфликта на Украине, заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс в соцсети... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T06:20
2024-02-05T12:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нато
владимир путин
сша
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Западу нужно прислушаться к словам президента России Владимира Путина о причинах конфликта на Украине, заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс в соцсети X.&quot;Ни один серьезный человек не может обсуждать случившееся в этом регионе, не взяв во внимание расширение НАТО на восток, которое произошло, несмотря на обещания наших правительственных чиновников не делать этого после объединения Германии&quot;, — написала она.Журналистка подчеркнула, что Путин указывал на эту причину практически во всех своих выступлениях.Москва не раз отмечала, что именно ориентация Киева на вступление в Североатлантический альянс стала одним из факторов начала специальной военной операции. Кроме того, как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, инструкторы и военные стран блока уже участвуют в конфликте на Украине.
https://ria.ru/20240205/voyna-1925389404.html
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в мире, украина, россия, нато, владимир путин, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО, Владимир Путин, США
В США призвали прислушаться к словам Путина об Украине и НАТО

Журналистка Оуэнс: Западу нужно прислушаться к словам Путина о расширении НАТО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Западу нужно прислушаться к словам президента России Владимира Путина о причинах конфликта на Украине, заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс в соцсети X.
«

"Ни один серьезный человек не может обсуждать случившееся в этом регионе, не взяв во внимание расширение НАТО на восток, которое произошло, несмотря на обещания наших правительственных чиновников не делать этого после объединения Германии", — написала она.

Журналистка подчеркнула, что Путин указывал на эту причину практически во всех своих выступлениях.
Москва не раз отмечала, что именно ориентация Киева на вступление в Североатлантический альянс стала одним из факторов начала специальной военной операции. Кроме того, как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, инструкторы и военные стран блока уже участвуют в конфликте на Украине.
Военнослужащие во время совместных учений НАТО - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
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