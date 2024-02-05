"Будет прорыв". Масштабная операция России привела полковника СБУ в ужас
Полковник СБУ Стариков: Россия обрушит фронт ВСУ летом
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Вопреки оценкам главы ГУР Кирилла Буданова, российская армия вовсе не выдохлась и якобы готовится к масштабному наступлению летом, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka.
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"Совершенно не согласен (с Будановым. — Прим. ред.). Они (Россия. — Прим. ред.) еще и не наступали. У них сейчас стратегия другая. <...> Противник ищет наши слабые места", — рассказал офицер.
По мнению Старикова, сейчас Россия начнет активно насыщать армию новыми беспилотниками и системами радиоэлектронной борьбы. "Широкомасштабное наступление" российских войск начнется летом, как только системы пройдут испытания в полевых условиях, утверждает эксперт.
Кроме того, именно к лету ВСУ проведут мобилизацию, из-за которой на фронте массово окажутся новобранцы без каких-либо знаний и мотивации сражаться, считает он.
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"Найдя такое место (позиции украинских мобилизованных. — Прим. ред.), ударят, и пойдет прорыв. <…> И тогда реально по всей военной науке фронт обрушится", — предупредил полковник Стариков.
Ранее Буданов эфире украинского ТВ высказывал предположение, что российская армия якобы полностью выдохнется к весне. Тогда, по его мнению, ВСУ смогут перехватить инициативу и начать собственное наступление.
На этой неделе министр обороны Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил. Он рассказал о наступательных успехах российских войск в январе — удалось добиться продвижения на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях и освободить села Веселое, Крахмальное и Табаевка. По словам министра, ВСУ уже вынуждены бросать для удержания обороны последние резервы. По данным Шойгу, за январь потери украинской армии превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.