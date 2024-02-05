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"Будет прорыв". Масштабная операция России привела полковника СБУ в ужас - РИА Новости, 05.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:53 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/proryv-1925394320.html
"Будет прорыв". Масштабная операция России привела полковника СБУ в ужас
"Будет прорыв". Масштабная операция России привела полковника СБУ в ужас - РИА Новости, 05.02.2024
"Будет прорыв". Масштабная операция России привела полковника СБУ в ужас
Вопреки оценкам главы ГУР Кирилла Буданова, российская армия вовсе не выдохлась и якобы готовится к масштабному наступлению летом, заявил полковник СБУ в... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T05:53
2024-02-05T05:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
кирилл буданов
олег стариков
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Вопреки оценкам главы ГУР Кирилла Буданова, российская армия вовсе не выдохлась и якобы готовится к масштабному наступлению летом, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka.&quot;Совершенно не согласен (с Будановым. — Прим. ред.). Они (Россия. — Прим. ред.) еще и не наступали. У них сейчас стратегия другая. &lt;...&gt; Противник ищет наши слабые места&quot;, — рассказал офицер.По мнению Старикова, сейчас Россия начнет активно насыщать армию новыми беспилотниками и системами радиоэлектронной борьбы. "Широкомасштабное наступление" российских войск начнется летом, как только системы пройдут испытания в полевых условиях, утверждает эксперт.Кроме того, именно к лету ВСУ проведут мобилизацию, из-за которой на фронте массово окажутся новобранцы без каких-либо знаний и мотивации сражаться, считает он."Найдя такое место (позиции украинских мобилизованных. — Прим. ред.), ударят, и пойдет прорыв. &lt;…&gt; И тогда реально по всей военной науке фронт обрушится", — предупредил полковник Стариков.Ранее Буданов эфире украинского ТВ высказывал предположение, что российская армия якобы полностью выдохнется к весне. Тогда, по его мнению, ВСУ смогут перехватить инициативу и начать собственное наступление.На этой неделе министр обороны Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил. Он рассказал о наступательных успехах российских войск в январе — удалось добиться продвижения на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях и освободить села Веселое, Крахмальное и Табаевка. По словам министра, ВСУ уже вынуждены бросать для удержания обороны последние резервы. По данным Шойгу, за январь потери украинской армии превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925385269.html
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в мире, россия, украина, кирилл буданов, олег стариков, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Кирилл Буданов, Олег Стариков, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
"Будет прорыв". Масштабная операция России привела полковника СБУ в ужас

Полковник СБУ Стариков: Россия обрушит фронт ВСУ летом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Вопреки оценкам главы ГУР Кирилла Буданова, российская армия вовсе не выдохлась и якобы готовится к масштабному наступлению летом, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka.
«

"Совершенно не согласен (с Будановым. — Прим. ред.). Они (Россия. — Прим. ред.) еще и не наступали. У них сейчас стратегия другая. <...> Противник ищет наши слабые места", — рассказал офицер.

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По мнению Старикова, сейчас Россия начнет активно насыщать армию новыми беспилотниками и системами радиоэлектронной борьбы. "Широкомасштабное наступление" российских войск начнется летом, как только системы пройдут испытания в полевых условиях, утверждает эксперт.
Кроме того, именно к лету ВСУ проведут мобилизацию, из-за которой на фронте массово окажутся новобранцы без каких-либо знаний и мотивации сражаться, считает он.
«
"Найдя такое место (позиции украинских мобилизованных. — Прим. ред.), ударят, и пойдет прорыв. <…> И тогда реально по всей военной науке фронт обрушится", — предупредил полковник Стариков.
Ранее Буданов эфире украинского ТВ высказывал предположение, что российская армия якобы полностью выдохнется к весне. Тогда, по его мнению, ВСУ смогут перехватить инициативу и начать собственное наступление.
На этой неделе министр обороны Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил. Он рассказал о наступательных успехах российских войск в январе — удалось добиться продвижения на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях и освободить села Веселое, Крахмальное и Табаевка. По словам министра, ВСУ уже вынуждены бросать для удержания обороны последние резервы. По данным Шойгу, за январь потери украинской армии превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.
Работа расчетов артиллерийских установок Акация на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКирилл БудановОлег СтариковВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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