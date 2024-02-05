https://ria.ru/20240205/preparaty-1925407014.html

Мурашко рассказал о выгоде замещения зарубежных препаратов российскими

Мурашко рассказал о выгоде замещения зарубежных препаратов российскими - РИА Новости, 05.02.2024

Мурашко рассказал о выгоде замещения зарубежных препаратов российскими

Замещение зарубежных препаратов отечественными дает выигрыш в цене, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T09:07

2024-02-05T09:07

2024-02-05T11:18

общество

россия

михаил мурашко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912835174_0:74:3110:1823_1920x0_80_0_0_f5dd9c50183c27c7384160d294cb6d2b.jpg

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Замещение зарубежных препаратов отечественными дает выигрыш в цене, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Это, во-первых, выигрыш по цене, по доступности. <...> В целом мы видим, что экономия сегодня по лечению онкологических заболеваний по результатам прошлого года больше десяти процентов точно будет, где-то еще подводят итоги", — сказал он.Мурашко уточнил, что такая экономия позволяет высвобождать средства для внедрения новых технологий. Министр подчеркнул, что обязательно нужно замещать иностранные препараты отечественными в тех случаях, где это возможно.При этом он отметил, что в стране появляются новые зарубежные препараты, которые российская фармацевтическая отрасль пока еще не может заместить.Мурашко также указал, что необходимо задуматься о регуляторных механизмах, позволяющих, несмотря на "патентные вещи", самим производить лекарства иностранных компаний, которые не захотят работать на российском рынке.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20240202/lekarstva-1924939749.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, михаил мурашко