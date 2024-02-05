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Мурашко рассказал о выгоде замещения зарубежных препаратов российскими - РИА Новости, 05.02.2024
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09:07 05.02.2024 (обновлено: 11:18 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/preparaty-1925407014.html
Мурашко рассказал о выгоде замещения зарубежных препаратов российскими
Мурашко рассказал о выгоде замещения зарубежных препаратов российскими - РИА Новости, 05.02.2024
Мурашко рассказал о выгоде замещения зарубежных препаратов российскими
Замещение зарубежных препаратов отечественными дает выигрыш в цене, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T09:07
2024-02-05T11:18
общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Замещение зарубежных препаратов отечественными дает выигрыш в цене, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко. &quot;Это, во-первых, выигрыш по цене, по доступности. &lt;...&gt; В целом мы видим, что экономия сегодня по лечению онкологических заболеваний по результатам прошлого года больше десяти процентов точно будет, где-то еще подводят итоги&quot;, — сказал он.Мурашко уточнил, что такая экономия позволяет высвобождать средства для внедрения новых технологий. Министр подчеркнул, что обязательно нужно замещать иностранные препараты отечественными в тех случаях, где это возможно.При этом он отметил, что в стране появляются новые зарубежные препараты, которые российская фармацевтическая отрасль пока еще не может заместить.Мурашко также указал, что необходимо задуматься о регуляторных механизмах, позволяющих, несмотря на "патентные вещи", самим производить лекарства иностранных компаний, которые не захотят работать на российском рынке.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о выгоде замещения зарубежных препаратов российскими

Мурашко: замещение зарубежных препаратов российскими дает большой выигрыш в цене

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Замещение зарубежных препаратов отечественными дает выигрыш в цене, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«

"Это, во-первых, выигрыш по цене, по доступности. <...> В целом мы видим, что экономия сегодня по лечению онкологических заболеваний по результатам прошлого года больше десяти процентов точно будет, где-то еще подводят итоги", — сказал он.

Мурашко уточнил, что такая экономия позволяет высвобождать средства для внедрения новых технологий.
Министр подчеркнул, что обязательно нужно замещать иностранные препараты отечественными в тех случаях, где это возможно.
При этом он отметил, что в стране появляются новые зарубежные препараты, которые российская фармацевтическая отрасль пока еще не может заместить.
Мурашко также указал, что необходимо задуматься о регуляторных механизмах, позволяющих, несмотря на "патентные вещи", самим производить лекарства иностранных компаний, которые не захотят работать на российском рынке.
Читайте полный текст интервью >>>
Аптека - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
В Минздраве заявили, что российские лекарства смогут заменить зарубежные
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