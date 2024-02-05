https://ria.ru/20240205/polyarnik-1925546238.html

Французский полярник Жан Малори умер в возрасте 101 года

Французский полярник Жан Малори умер в возрасте 101 года - РИА Новости, 05.02.2024

Французский полярник Жан Малори умер в возрасте 101 года

Французский полярный путешественник, этнолог и писатель Жан Малори скончался в возрасте 101 года, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на семью. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T19:00

2024-02-05T19:00

2024-02-05T19:00

гренландия

чукотка

северный полюс

государственная полярная академия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Французский полярный путешественник, этнолог и писатель Жан Малори скончался в возрасте 101 года, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на семью. Как сообщил сын исследователя Гийом, его отец умер в нормандском городе Дьеп (департамент Приморская Сена). Ученый и искатель приключений Малори провел десять лет своей жизни, исследуя Гренландию и Чукотку. Он стал всемирно известен благодаря своей книге в защиту инуитов "Последние короли Туле", опубликованной в 1955 году, в которой осудил уничтожение их территории американской армией для строительства авиабазы и описал образ жизни малоизвестного народа, отмечает агентство. Малори считается первооткрывателем геомагнитного Северного полюса, которого он вместе со своим спутником-эскимосом достиг 29 мая 1951 года на двух собачьих упряжках. В 1992 году Малори основал Государственную Полярную академию в Санкт-Петербурге, пожизненным почетным президентом которой был до ее ликвидации в 2015 году. Малори имеет звание Великого офицера ордена Почетного легиона, второго в иерархии организации. В 2015 он был награжден российским орденом Дружбы.

https://ria.ru/20230904/matveev-1893436639.html

гренландия

чукотка

северный полюс

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гренландия, чукотка, северный полюс, государственная полярная академия