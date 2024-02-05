https://ria.ru/20240205/podgotovka-1925504184.html

Генсек СНГ рассказал, как идет подготовка к выборам президента России

Генсек СНГ рассказал, как идет подготовка к выборам президента России - РИА Новости, 05.02.2024

Генсек СНГ рассказал, как идет подготовка к выборам президента России

Подготовка к выборам президента РФ идет очень активно, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T15:31

2024-02-05T15:31

2024-02-05T15:31

россия

баку

азербайджан

леонид слуцкий (политик)

сергей лебедев

николай харитонов

совет федерации рф

снг

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БАКУ, 5 фев - РИА Новости. Подготовка к выборам президента РФ идет очень активно, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. "Очень активно идет подготовка… Идет процесс регистрации кандидатов в президенты. У меня есть контакт с председателем ЦИК Памфиловой Эллой Александровной. По данным ЦИК, процесс подготовки к выборам идет планово, спокойно, организовано", - сказал Лебедев на брифинге в Баку, где он возглавляет миссию наблюдателей СНГ на досрочных выборах президента Азербайджана. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240205/vybory-1925467821.html

https://ria.ru/20240131/kandidaty-1924629663.html

россия

баку

азербайджан

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россия, баку, азербайджан, леонид слуцкий (политик), сергей лебедев, николай харитонов, совет федерации рф, снг