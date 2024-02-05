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Генсек СНГ рассказал, как идет подготовка к выборам президента России - РИА Новости, 05.02.2024
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15:31 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/podgotovka-1925504184.html
Генсек СНГ рассказал, как идет подготовка к выборам президента России
Генсек СНГ рассказал, как идет подготовка к выборам президента России - РИА Новости, 05.02.2024
Генсек СНГ рассказал, как идет подготовка к выборам президента России
Подготовка к выборам президента РФ идет очень активно, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:31
2024-02-05T15:31
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баку
азербайджан
леонид слуцкий (политик)
сергей лебедев
николай харитонов
совет федерации рф
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БАКУ, 5 фев - РИА Новости. Подготовка к выборам президента РФ идет очень активно, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. "Очень активно идет подготовка… Идет процесс регистрации кандидатов в президенты. У меня есть контакт с председателем ЦИК Памфиловой Эллой Александровной. По данным ЦИК, процесс подготовки к выборам идет планово, спокойно, организовано", - сказал Лебедев на брифинге в Баку, где он возглавляет миссию наблюдателей СНГ на досрочных выборах президента Азербайджана. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240205/vybory-1925467821.html
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россия, баку, азербайджан, леонид слуцкий (политик), сергей лебедев, николай харитонов, совет федерации рф, снг
Россия, Баку, Азербайджан, Леонид Слуцкий (политик), Сергей Лебедев, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, СНГ
Генсек СНГ рассказал, как идет подготовка к выборам президента России

Генсек СНГ Лебедев: подготовка к выборам президента России идет очень активно

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМужчина с детьми у предвыборного плаката
Мужчина с детьми у предвыборного плаката - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мужчина с детьми у предвыборного плаката
Читать ria.ru в
БАКУ, 5 фев - РИА Новости. Подготовка к выборам президента РФ идет очень активно, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
«
"Очень активно идет подготовка… Идет процесс регистрации кандидатов в президенты. У меня есть контакт с председателем ЦИК Памфиловой Эллой Александровной. По данным ЦИК, процесс подготовки к выборам идет планово, спокойно, организовано", - сказал Лебедев на брифинге в Баку, где он возглавляет миссию наблюдателей СНГ на досрочных выборах президента Азербайджана.
Плакат о президентских выборах - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Находящиеся в отдаленных местах военные досрочно проголосуют на выборах
Вчера, 13:01
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Предвыборные баннеры - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Политологи рассказали, каким видят итоговый бюллетень на выборах президента
31 января, 17:11
 
РоссияБакуАзербайджанЛеонид Слуцкий (политик)Сергей ЛебедевНиколай ХаритоновСовет Федерации РФСНГ
 
 
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