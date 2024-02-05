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Украинский пленный рассказал о потерях в своем батальоне - РИА Новости, 05.02.2024
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11:12 05.02.2024 (обновлено: 12:02 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/plennyy-1925436531.html
Украинский пленный рассказал о потерях в своем батальоне
Украинский пленный рассказал о потерях в своем батальоне - РИА Новости, 05.02.2024
Украинский пленный рассказал о потерях в своем батальоне
Попавший в российский плен украинский военнослужащий Федор Дыбиц рассказал, что его командир за две недели потерял 70 процентов батальона, видео допроса... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T11:12
2024-02-05T12:02
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Попавший в российский плен украинский военнослужащий Федор Дыбиц рассказал, что его командир за две недели потерял 70 процентов батальона, видео допроса представило Минобороны. "За последние две недели комбат положил людей — 70 процентов батальона. Отправил на убой с одними автоматами против гранатометов. &lt;…&gt; Даже лопаток не было, чтобы окопаться", — сказал военнопленный. У украинских военных не было возможности спрятаться от российских дронов-камикадзе, продолжил Дыбиц.Он рассказал, что сослуживцы отмораживали себе руки и ноги, получали ранения, "не считая тех, что просто минами засыпало и не было шансов на выживание".На каком именно направлении действует бывшее подразделение Дыбица, не уточняется.Попавшие в плен украинские военнослужащие на допросах рассказывают, что в ВСУ массово призывают людей, негодных к службе ни по состоянию здоровья, ни по возрасту. Кроме того, сообщают о больших потерях в подразделениях из-за неопытности командиров.Как сообщал на минувшей неделе министр обороны России Сергей Шойгу, ВСУ только за январь потеряли погибшими и ранеными больше 23 тысяч человек.
https://ria.ru/20240203/plennye-1925160971.html
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в мире, россия
В мире, Россия
Украинский пленный рассказал о потерях в своем батальоне

Украинский пленный рассказал, как его батальон потерял 70% людей за две недели

© Минобороны РФПленный боец ВСУ Федор Дыбиц
Пленный боец ВСУ Федор Дыбиц
© Минобороны РФ
Пленный боец ВСУ Федор Дыбиц
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Попавший в российский плен украинский военнослужащий Федор Дыбиц рассказал, что его командир за две недели потерял 70 процентов батальона, видео допроса представило Минобороны.
"За последние две недели комбат положил людей — 70 процентов батальона. Отправил на убой с одними автоматами против гранатометов. <…> Даже лопаток не было, чтобы окопаться", — сказал военнопленный.
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У украинских военных не было возможности спрятаться от российских дронов-камикадзе, продолжил Дыбиц.
Он рассказал, что сослуживцы отмораживали себе руки и ноги, получали ранения, "не считая тех, что просто минами засыпало и не было шансов на выживание".
На каком именно направлении действует бывшее подразделение Дыбица, не уточняется.
Попавшие в плен украинские военнослужащие на допросах рассказывают, что в ВСУ массово призывают людей, негодных к службе ни по состоянию здоровья, ни по возрасту. Кроме того, сообщают о больших потерях в подразделениях из-за неопытности командиров.
Как сообщал на минувшей неделе министр обороны России Сергей Шойгу, ВСУ только за январь потеряли погибшими и ранеными больше 23 тысяч человек.
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