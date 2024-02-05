https://ria.ru/20240205/plennyy-1925436531.html

Украинский пленный рассказал о потерях в своем батальоне

Украинский пленный рассказал о потерях в своем батальоне - РИА Новости, 05.02.2024

Украинский пленный рассказал о потерях в своем батальоне

Попавший в российский плен украинский военнослужащий Федор Дыбиц рассказал, что его командир за две недели потерял 70 процентов батальона, видео допроса... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T11:12

2024-02-05T11:12

2024-02-05T12:02

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Попавший в российский плен украинский военнослужащий Федор Дыбиц рассказал, что его командир за две недели потерял 70 процентов батальона, видео допроса представило Минобороны. "За последние две недели комбат положил людей — 70 процентов батальона. Отправил на убой с одними автоматами против гранатометов. <…> Даже лопаток не было, чтобы окопаться", — сказал военнопленный. У украинских военных не было возможности спрятаться от российских дронов-камикадзе, продолжил Дыбиц.Он рассказал, что сослуживцы отмораживали себе руки и ноги, получали ранения, "не считая тех, что просто минами засыпало и не было шансов на выживание".На каком именно направлении действует бывшее подразделение Дыбица, не уточняется.Попавшие в плен украинские военнослужащие на допросах рассказывают, что в ВСУ массово призывают людей, негодных к службе ни по состоянию здоровья, ни по возрасту. Кроме того, сообщают о больших потерях в подразделениях из-за неопытности командиров.Как сообщал на минувшей неделе министр обороны России Сергей Шойгу, ВСУ только за январь потеряли погибшими и ранеными больше 23 тысяч человек.

https://ria.ru/20240203/plennye-1925160971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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