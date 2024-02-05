https://ria.ru/20240205/pechi-1925459304.html
Магаданские волонтеры доставят печи, сваренные из старых баллонов, на СВО
Магаданские волонтеры доставят печи, сваренные из старых баллонов, на СВО - РИА Новости, 05.02.2024
Магаданские волонтеры доставят печи, сваренные из старых баллонов, на СВО
Магаданские волонтеры собрали пустые металлические баллоны, из которых сделают печи и доставят в зону СВО, написал в своем Telegram-канале руководитель... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T12:30
2024-02-05T12:30
2024-02-05T12:30
надежные люди
магаданская область
боевое братство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925457186_0:0:832:468_1920x0_80_0_0_da6281049d0c2b12f2bfafcb7ed7d315.jpg
МАГАДАН, 5 фев - РИА Новости. Магаданские волонтеры собрали пустые металлические баллоны, из которых сделают печи и доставят в зону СВО, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Как-то одно время наши волонтёры, которые за ленточкой работали, попутно собирали, где могли, в свободное время пустые баллоны. Когда в смене у нас был на месте сварной, мы сами в Ждановке варили печи для парней из старых бочек. На этот раз магаданцы передали баллоны на Кубань, где живет местный умелец, который готовит машины, печи и многое другое для нужд СВО. Добротные получаются печки, парни хвалят", - написал Козлов.
https://ria.ru/20240205/volontery-1925458605.html
магаданская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925457186_35:0:670:476_1920x0_80_0_0_dc6b89b45cdfb920296b939ab71bcd6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магаданская область, боевое братство
Надежные люди, Магаданская область, Боевое братство
Магаданские волонтеры доставят печи, сваренные из старых баллонов, на СВО
Магаданские волонтеры доставят печи, сваренные из старых баллонов, в зону СВО