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Магаданские волонтеры доставят печи, сваренные из старых баллонов, на СВО - РИА Новости, 05.02.2024
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12:30 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/pechi-1925459304.html
Магаданские волонтеры доставят печи, сваренные из старых баллонов, на СВО
Магаданские волонтеры доставят печи, сваренные из старых баллонов, на СВО - РИА Новости, 05.02.2024
Магаданские волонтеры доставят печи, сваренные из старых баллонов, на СВО
Магаданские волонтеры собрали пустые металлические баллоны, из которых сделают печи и доставят в зону СВО, написал в своем Telegram-канале руководитель... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T12:30
2024-02-05T12:30
надежные люди
магаданская область
боевое братство
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МАГАДАН, 5 фев - РИА Новости. Магаданские волонтеры собрали пустые металлические баллоны, из которых сделают печи и доставят в зону СВО, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Как-то одно время наши волонтёры, которые за ленточкой работали, попутно собирали, где могли, в свободное время пустые баллоны. Когда в смене у нас был на месте сварной, мы сами в Ждановке варили печи для парней из старых бочек. На этот раз магаданцы передали баллоны на Кубань, где живет местный умелец, который готовит машины, печи и многое другое для нужд СВО. Добротные получаются печки, парни хвалят", - написал Козлов.
https://ria.ru/20240205/volontery-1925458605.html
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Влада Копылова
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магаданская область, боевое братство
Надежные люди, Магаданская область, Боевое братство
Магаданские волонтеры доставят печи, сваренные из старых баллонов, на СВО

Магаданские волонтеры доставят печи, сваренные из старых баллонов, в зону СВО

© Эдуард Козлов/TelegramПечи, сваренные из старых баллонов
Печи, сваренные из старых баллонов
© Эдуард Козлов/Telegram
Печи, сваренные из старых баллонов
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 5 фев - РИА Новости. Магаданские волонтеры собрали пустые металлические баллоны, из которых сделают печи и доставят в зону СВО, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов.
"Как-то одно время наши волонтёры, которые за ленточкой работали, попутно собирали, где могли, в свободное время пустые баллоны. Когда в смене у нас был на месте сварной, мы сами в Ждановке варили печи для парней из старых бочек. На этот раз магаданцы передали баллоны на Кубань, где живет местный умелец, который готовит машины, печи и многое другое для нужд СВО. Добротные получаются печки, парни хвалят", - написал Козлов.
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Надежные людиМагаданская областьБоевое братство
 
 
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