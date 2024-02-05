https://ria.ru/20240205/pechi-1925459304.html

Магаданские волонтеры доставят печи, сваренные из старых баллонов, на СВО

Магаданские волонтеры доставят печи, сваренные из старых баллонов, на СВО - РИА Новости, 05.02.2024

Магаданские волонтеры доставят печи, сваренные из старых баллонов, на СВО

Магаданские волонтеры собрали пустые металлические баллоны, из которых сделают печи и доставят в зону СВО, написал в своем Telegram-канале руководитель... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T12:30

2024-02-05T12:30

2024-02-05T12:30

надежные люди

магаданская область

боевое братство

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МАГАДАН, 5 фев - РИА Новости. Магаданские волонтеры собрали пустые металлические баллоны, из которых сделают печи и доставят в зону СВО, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Как-то одно время наши волонтёры, которые за ленточкой работали, попутно собирали, где могли, в свободное время пустые баллоны. Когда в смене у нас был на месте сварной, мы сами в Ждановке варили печи для парней из старых бочек. На этот раз магаданцы передали баллоны на Кубань, где живет местный умелец, который готовит машины, печи и многое другое для нужд СВО. Добротные получаются печки, парни хвалят", - написал Козлов.

https://ria.ru/20240205/volontery-1925458605.html

магаданская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

магаданская область, боевое братство