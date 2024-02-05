https://ria.ru/20240205/patriarkh-1925542697.html
Ученые перестали сомневаться в реальности Христа, заявил патриарх Кирилл
Ученые перестали сомневаться в реальности Христа, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 05.02.2024
Ученые перестали сомневаться в реальности Христа, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что ученые перестали сомневаться в реальности Иисуса Христа и признали это как факт. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T18:43
2024-02-05T18:43
2024-02-05T18:43
религия
иисус христос
патриарх кирилл (владимир гундяев)
религия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что ученые перестали сомневаться в реальности Иисуса Христа и признали это как факт."Все серьезные ученые признают факт пришествия в мир Иисуса Христа. Ну а если кто-то еще отвергает, то по малограмотности и научной отсталости - да таких что-то уже и не видно. Конечно, не все соглашаются, что Иисус из Назарета был Сын Божий, но это уже вопрос веры, а не науки", - сказал патриарх после литургии в храме Христа Спасителя в день Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской.Он отметил, что даже студенты, изучающие историю, больше не знакомятся с "такого рода совершенно антинаучными и антиисторическими утверждениями".
https://ria.ru/20240202/pozhar-1925084680.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иисус христос, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия
Религия, Иисус Христос, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Религия
Ученые перестали сомневаться в реальности Христа, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл: ученые больше не сомневаются в реальности Христа
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что ученые перестали сомневаться в реальности Иисуса Христа и признали это как факт.
"Все серьезные ученые признают факт пришествия в мир Иисуса Христа. Ну а если кто-то еще отвергает, то по малограмотности и научной отсталости - да таких что-то уже и не видно. Конечно, не все соглашаются, что Иисус из Назарета был Сын Божий, но это уже вопрос веры, а не науки", - сказал патриарх после литургии в храме Христа Спасителя в день Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Он отметил, что даже студенты, изучающие историю, больше не знакомятся с "такого рода совершенно антинаучными и антиисторическими утверждениями".
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