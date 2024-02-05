https://ria.ru/20240205/patriarkh-1925542697.html

Ученые перестали сомневаться в реальности Христа, заявил патриарх Кирилл

Ученые перестали сомневаться в реальности Христа, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 05.02.2024

Ученые перестали сомневаться в реальности Христа, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что ученые перестали сомневаться в реальности Иисуса Христа и признали это как факт. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T18:43

2024-02-05T18:43

2024-02-05T18:43

религия

иисус христос

патриарх кирилл (владимир гундяев)

религия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что ученые перестали сомневаться в реальности Иисуса Христа и признали это как факт."Все серьезные ученые признают факт пришествия в мир Иисуса Христа. Ну а если кто-то еще отвергает, то по малограмотности и научной отсталости - да таких что-то уже и не видно. Конечно, не все соглашаются, что Иисус из Назарета был Сын Божий, но это уже вопрос веры, а не науки", - сказал патриарх после литургии в храме Христа Спасителя в день Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской.Он отметил, что даже студенты, изучающие историю, больше не знакомятся с "такого рода совершенно антинаучными и антиисторическими утверждениями".

https://ria.ru/20240202/pozhar-1925084680.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иисус христос, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия