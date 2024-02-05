https://ria.ru/20240205/ozkho-1925399386.html

Посол заявил, что об изоляции России в ОЗХО речи не идет

Посол заявил, что об изоляции России в ОЗХО речи не идет - РИА Новости, 05.02.2024

Посол заявил, что об изоляции России в ОЗХО речи не идет

Ни о какой изоляции России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) речи не идет, работы там много, и РФ к ней готова, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T07:35

2024-02-05T07:35

2024-02-05T12:12

в мире

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владимир тарабрин

организация по запрещению химического оружия

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ГААГА, 5 фев - РИА Новости. Ни о какой изоляции России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) речи не идет, работы там много, и РФ к ней готова, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Гааге и постоянный представитель при ОЗХО Владимир Тарабрин. В Гааге с 27 ноября по 1 декабря 2023 года прошла 28-я сессия Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). По результатам голосования, которое состоялось в ходе сессии, Россия не получила места в исполнительном совете ОЗХО на 2024 год. "Следует отметить, что, несмотря на активное противодействие нашему переизбранию со стороны США, Великобритании, Франции и других членов евроатлантического сообщества России удалось набрать 65 голосов (половина из участвующих в волеизъявлении), что четко продемонстрировало, что ни о какой изоляции России речи не идет", - отметил Тарабрин. По его словам, сейчас среди основных задач России в ОЗХО - отстаивание ее политических, экономических, научно-технических интересов, поддержка союзников, недопущение и по возможности нивелирование усилий "коллективного Запада" по превращению организации в инструмент давления на неугодных и продолжение усилий, направленных на то, чтобы повестка дня ОЗХО состояла исключительно из профильных вопросов. Дипломат отметил, что российская сторона продолжит добиваться равного доступа всех государств-участников КЗХО к возможностям "мирной химии". "Словом, работы предстоит много, но мы к ней готовы", - резюмировал постпред. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20240205/ozkho-1925397489.html

https://ria.ru/20231013/veschestva-1902677670.html

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в мире, россия, гаага, сша, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия