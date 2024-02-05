https://ria.ru/20240205/ozkho-1925399386.html
Посол заявил, что об изоляции России в ОЗХО речи не идет
Посол заявил, что об изоляции России в ОЗХО речи не идет - РИА Новости, 05.02.2024
Посол заявил, что об изоляции России в ОЗХО речи не идет
Ни о какой изоляции России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) речи не идет, работы там много, и РФ к ней готова, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T07:35
2024-02-05T07:35
2024-02-05T12:12
в мире
россия
гаага
сша
владимир тарабрин
организация по запрещению химического оружия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587006513_0:223:3246:2048_1920x0_80_0_0_2b87c9d975fb8937e3f2d2694b0e1b3c.jpg
ГААГА, 5 фев - РИА Новости. Ни о какой изоляции России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) речи не идет, работы там много, и РФ к ней готова, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Гааге и постоянный представитель при ОЗХО Владимир Тарабрин. В Гааге с 27 ноября по 1 декабря 2023 года прошла 28-я сессия Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). По результатам голосования, которое состоялось в ходе сессии, Россия не получила места в исполнительном совете ОЗХО на 2024 год. "Следует отметить, что, несмотря на активное противодействие нашему переизбранию со стороны США, Великобритании, Франции и других членов евроатлантического сообщества России удалось набрать 65 голосов (половина из участвующих в волеизъявлении), что четко продемонстрировало, что ни о какой изоляции России речи не идет", - отметил Тарабрин. По его словам, сейчас среди основных задач России в ОЗХО - отстаивание ее политических, экономических, научно-технических интересов, поддержка союзников, недопущение и по возможности нивелирование усилий "коллективного Запада" по превращению организации в инструмент давления на неугодных и продолжение усилий, направленных на то, чтобы повестка дня ОЗХО состояла исключительно из профильных вопросов. Дипломат отметил, что российская сторона продолжит добиваться равного доступа всех государств-участников КЗХО к возможностям "мирной химии". "Словом, работы предстоит много, но мы к ней готовы", - резюмировал постпред. Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20240205/ozkho-1925397489.html
https://ria.ru/20231013/veschestva-1902677670.html
россия
гаага
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587006513_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_95d556ac0ab3d86a544d45325109a587.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, гаага, сша, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия
В мире, Россия, Гаага, США, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия
Посол заявил, что об изоляции России в ОЗХО речи не идет
Посол: в ОЗХО не идет речи об изоляции России, работы много, и мы к ней готовы
ГААГА, 5 фев - РИА Новости. Ни о какой изоляции России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) речи не идет, работы там много, и РФ к ней готова, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Гааге и постоянный представитель при ОЗХО Владимир Тарабрин.
В Гааге с 27 ноября по 1 декабря 2023 года прошла 28-я сессия Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). По результатам голосования, которое состоялось в ходе сессии, Россия не получила места в исполнительном совете ОЗХО на 2024 год.
Постпред заявил, что Россия не собирается выходить из ОЗХО
"Следует отметить, что, несмотря на активное противодействие нашему переизбранию со стороны США
, Великобритании
, Франции
и других членов евроатлантического сообщества России удалось набрать 65 голосов (половина из участвующих в волеизъявлении), что четко продемонстрировало, что ни о какой изоляции России речи не идет", - отметил Тарабрин.
По его словам, сейчас среди основных задач России в ОЗХО - отстаивание ее политических, экономических, научно-технических интересов, поддержка союзников, недопущение и по возможности нивелирование усилий "коллективного Запада" по превращению организации в инструмент давления на неугодных и продолжение усилий, направленных на то, чтобы повестка дня ОЗХО состояла исключительно из профильных вопросов.
Дипломат отметил, что российская сторона продолжит добиваться равного доступа всех государств-участников КЗХО к возможностям "мирной химии".
"Словом, работы предстоит много, но мы к ней готовы", - резюмировал постпред.
Россия передала ОЗХО доказательства применения запрещенных веществ Украиной