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В Петербурге не отменили концерт Орбакайте - РИА Новости, 05.02.2024
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Шоубиз
 
12:55 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/orbakayte-1925465634.html
В Петербурге не отменили концерт Орбакайте
В Петербурге не отменили концерт Орбакайте - РИА Новости, 05.02.2024
В Петербурге не отменили концерт Орбакайте
Намеченный на 3 марта концерт Кристины Орбакайте в Большом концертном зале (БКЗ) "Октябрьский" в Санкт-Петербурге пока не отменен, билеты есть в продаже,... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T12:55
2024-02-05T12:55
шоубиз
кристина орбакайте
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Намеченный на 3 марта концерт Кристины Орбакайте в Большом концертном зале (БКЗ) "Октябрьский" в Санкт-Петербурге пока не отменен, билеты есть в продаже, сообщил РИА Новости представитель БКЗ. "Все состоится, билеты еще есть", – сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Согласно данным на сайте БКЗ, стоимость билетов на сольную программу Орбакайте "На бис!" составляет от 1,5 тысячи рублей до 8 тысяч рублей. Ранее после обращения общественников был отменен концерт исполнительницы в Улан-Удэ, намеченный на 13 марта. Кроме того, отменены концерты певицы, которые должны были состояться в марте в Красноярске, Иркутске и Братске.
https://ria.ru/20240129/kontsert-1924098700.html
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кристина орбакайте, санкт-петербург
Шоубиз, Кристина Орбакайте, Санкт-Петербург
В Петербурге не отменили концерт Орбакайте

Концерт Кристины Орбакайте в Петербурге пока не отменили

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПевица Кристина Орбакайте
Певица Кристина Орбакайте - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Певица Кристина Орбакайте. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Намеченный на 3 марта концерт Кристины Орбакайте в Большом концертном зале (БКЗ) "Октябрьский" в Санкт-Петербурге пока не отменен, билеты есть в продаже, сообщил РИА Новости представитель БКЗ.
"Все состоится, билеты еще есть", – сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Согласно данным на сайте БКЗ, стоимость билетов на сольную программу Орбакайте "На бис!" составляет от 1,5 тысячи рублей до 8 тысяч рублей.
Ранее после обращения общественников был отменен концерт исполнительницы в Улан-Удэ, намеченный на 13 марта. Кроме того, отменены концерты певицы, которые должны были состояться в марте в Красноярске, Иркутске и Братске.
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