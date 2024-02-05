https://ria.ru/20240205/orbakayte-1925465634.html

В Петербурге не отменили концерт Орбакайте

В Петербурге не отменили концерт Орбакайте - РИА Новости, 05.02.2024

В Петербурге не отменили концерт Орбакайте

Намеченный на 3 марта концерт Кристины Орбакайте в Большом концертном зале (БКЗ) "Октябрьский" в Санкт-Петербурге пока не отменен, билеты есть в продаже,... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T12:55

2024-02-05T12:55

2024-02-05T12:55

шоубиз

кристина орбакайте

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Намеченный на 3 марта концерт Кристины Орбакайте в Большом концертном зале (БКЗ) "Октябрьский" в Санкт-Петербурге пока не отменен, билеты есть в продаже, сообщил РИА Новости представитель БКЗ. "Все состоится, билеты еще есть", – сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Согласно данным на сайте БКЗ, стоимость билетов на сольную программу Орбакайте "На бис!" составляет от 1,5 тысячи рублей до 8 тысяч рублей. Ранее после обращения общественников был отменен концерт исполнительницы в Улан-Удэ, намеченный на 13 марта. Кроме того, отменены концерты певицы, которые должны были состояться в марте в Красноярске, Иркутске и Братске.

https://ria.ru/20240129/kontsert-1924098700.html

санкт-петербург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кристина орбакайте, санкт-петербург