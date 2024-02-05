https://ria.ru/20240205/ogon-1925562953.html

Более 70 регионов получили огонь семейного очага "Сердце России"

Более 70 регионов получили огонь семейного очага "Сердце России" - РИА Новости, 05.02.2024

Более 70 регионов получили огонь семейного очага "Сердце России"

Огонь Всероссийского семейного очага "Сердце России" доставили в 74 региона страны, сообщает пресс-служба дирекции выставки достижений "Россия". РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T21:29

2024-02-05T21:29

2024-02-05T21:29

москва

севастополь

россия

патриот

владимир путин

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Огонь Всероссийского семейного очага "Сердце России" доставили в 74 региона страны, сообщает пресс-служба дирекции выставки достижений "Россия". Огонь зажгли на выставке во время форума "Родные — Любимые" 23 января, в день официального старта Года семьи. "Пусть Всероссийский семейный очаг, частички которого отправились во все федеральные округа и новые регионы, несет с собой свет, любовь, тепло. Огонь доставлен уже в 74 региона нашей страны. Накануне его получили Орловская область, Республика Удмуртия, Ленинградская область, Саратовская область", — приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора выставки "Россия" Анастасии Звягиной. Отмечается, что тепло семейного очага получили Москва, Владимирская область, Республика Крым, Севастополь, Республика Татарстан, Республика Северная Осетия-Алания, Тамбовская область и другие регионы. По данным пресс-службы, огонь для "Сердца России" привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме — с родины святых Петра и Февронии. В Москве огонь семейного очага передали во Дворец бракосочетания на ВДНХ. В Подмосковье огонь разместили в областном Дворце бракосочетания, расположенном в парке "Патриот". Севастополь получил пламя семейного очага от представителей известной творческой династии Елизаровых, основанной балетмейстером Вадимом Елизаровым, создателем первого в хореографическом мире театра. Пламя зажгут во всех отделениях ЗАГС города. На автомобилях лампады были доставлены и в новые регионы — в Запорожскую и Херсонскую области, ДНР и ЛНР. Всероссийский семейный очаг — это инсталляция в форме сердца, перед которой 23 января был зажжен огонь, прибывший из Свято-Троицкого монастыря. Всероссийский семейный форум "Родные — Любимые" открыл Год семьи в России, объявленный президентом Владимиром Путиным. Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенные деловые и образовательные программы. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

https://ria.ru/20240131/podmoskove-1924554563.html

https://ria.ru/20240125/ogon-1923362970.html

https://ria.ru/20240124/vystavka-1923224014.html

москва

севастополь

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, севастополь, россия, патриот, владимир путин