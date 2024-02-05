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Более 70 регионов получили огонь семейного очага "Сердце России" - РИА Новости, 05.02.2024
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21:29 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/ogon-1925562953.html
Более 70 регионов получили огонь семейного очага "Сердце России"
Более 70 регионов получили огонь семейного очага "Сердце России" - РИА Новости, 05.02.2024
Более 70 регионов получили огонь семейного очага "Сердце России"
Огонь Всероссийского семейного очага "Сердце России" доставили в 74 региона страны, сообщает пресс-служба дирекции выставки достижений "Россия". РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T21:29
2024-02-05T21:29
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россия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Огонь Всероссийского семейного очага "Сердце России" доставили в 74 региона страны, сообщает пресс-служба дирекции выставки достижений "Россия". Огонь зажгли на выставке во время форума "Родные — Любимые" 23 января, в день официального старта Года семьи. "Пусть Всероссийский семейный очаг, частички которого отправились во все федеральные округа и новые регионы, несет с собой свет, любовь, тепло. Огонь доставлен уже в 74 региона нашей страны. Накануне его получили Орловская область, Республика Удмуртия, Ленинградская область, Саратовская область", — приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора выставки "Россия" Анастасии Звягиной. Отмечается, что тепло семейного очага получили Москва, Владимирская область, Республика Крым, Севастополь, Республика Татарстан, Республика Северная Осетия-Алания, Тамбовская область и другие регионы. По данным пресс-службы, огонь для "Сердца России" привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме — с родины святых Петра и Февронии. В Москве огонь семейного очага передали во Дворец бракосочетания на ВДНХ. В Подмосковье огонь разместили в областном Дворце бракосочетания, расположенном в парке "Патриот". Севастополь получил пламя семейного очага от представителей известной творческой династии Елизаровых, основанной балетмейстером Вадимом Елизаровым, создателем первого в хореографическом мире театра. Пламя зажгут во всех отделениях ЗАГС города. На автомобилях лампады были доставлены и в новые регионы — в Запорожскую и Херсонскую области, ДНР и ЛНР. Всероссийский семейный очаг — это инсталляция в форме сердца, перед которой 23 января был зажжен огонь, прибывший из Свято-Троицкого монастыря. Всероссийский семейный форум "Родные — Любимые" открыл Год семьи в России, объявленный президентом Владимиром Путиным. Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенные деловые и образовательные программы. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
https://ria.ru/20240131/podmoskove-1924554563.html
https://ria.ru/20240125/ogon-1923362970.html
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москва, севастополь, россия, патриот, владимир путин
Москва, Севастополь, Россия, Патриот, Владимир Путин

Более 70 регионов получили огонь семейного очага "Сердце России"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЦеремония зажжения Всероссийского семейного очага "Сердце России"
Церемония зажжения Всероссийского семейного очага Сердце России
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Церемония зажжения Всероссийского семейного очага "Сердце России"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Огонь Всероссийского семейного очага "Сердце России" доставили в 74 региона страны, сообщает пресс-служба дирекции выставки достижений "Россия".
Огонь зажгли на выставке во время форума "Родные — Любимые" 23 января, в день официального старта Года семьи.
Огонь из Семейного очага с выставки Россия доставили в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Огонь из Семейного очага с выставки "Россия" доставили в Подмосковье
31 января, 12:51
«
"Пусть Всероссийский семейный очаг, частички которого отправились во все федеральные округа и новые регионы, несет с собой свет, любовь, тепло. Огонь доставлен уже в 74 региона нашей страны. Накануне его получили Орловская область, Республика Удмуртия, Ленинградская область, Саратовская область", — приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора выставки "Россия" Анастасии Звягиной.
Отмечается, что тепло семейного очага получили Москва, Владимирская область, Республика Крым, Севастополь, Республика Татарстан, Республика Северная Осетия-Алания, Тамбовская область и другие регионы.
По данным пресс-службы, огонь для "Сердца России" привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме — с родины святых Петра и Февронии.
В Москве огонь семейного очага передали во Дворец бракосочетания на ВДНХ. В Подмосковье огонь разместили в областном Дворце бракосочетания, расположенном в парке "Патриот". Севастополь получил пламя семейного очага от представителей известной творческой династии Елизаровых, основанной балетмейстером Вадимом Елизаровым, создателем первого в хореографическом мире театра. Пламя зажгут во всех отделениях ЗАГС города.
Набережная Тюмени - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Тюменская область получила огонь Всероссийского семейного очага
25 января, 10:38
На автомобилях лампады были доставлены и в новые регионы — в Запорожскую и Херсонскую области, ДНР и ЛНР.
Всероссийский семейный очаг — это инсталляция в форме сердца, перед которой 23 января был зажжен огонь, прибывший из Свято-Троицкого монастыря. Всероссийский семейный форум "Родные — Любимые" открыл Год семьи в России, объявленный президентом Владимиром Путиным.
Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенные деловые и образовательные программы. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
Церемония зажжения Всероссийского семейного очага Сердца России на Главной уличной сцене во время торжественной церемонии запуска Года семьи в рамках форума Родные – Любимые на Международной выставке-форуме Россия
Всероссийский семейный очаг зажгли на выставке "Россия"
24 января, 15:30
 
МоскваСевастопольРоссияПатриотВладимир Путин
 
 
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