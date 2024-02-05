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Зеленского обвинили в обмане после видео "с фронта" - РИА Новости, 05.02.2024
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03:18 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/obman-1925386808.html
Зеленского обвинили в обмане после видео "с фронта"
Зеленского обвинили в обмане после видео "с фронта" - РИА Новости, 05.02.2024
Зеленского обвинили в обмане после видео "с фронта"
Пользователи соцсети X заподозрили Владимира Зеленского в обмане и использовании видеомонтажа. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T03:18
2024-02-05T03:18
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Пользователи соцсети X заподозрили Владимира Зеленского в обмане и использовании видеомонтажа.Президент Украины написал, что "посетил передовые позиции на одном из самых сложных участков линии фронта", прикрепив видеообращение. В Сети обратили внимание на несоответствие фона и освещения в ролике."Это самое фальшивое видео, опубликованное Украиной, которое я видел", — возмутился ShaunFguy1992."Что происходит с фоном?" — спросил badtakes420."Очень четко виден зеленый экран (технология, позволяющая заменить фон на любой другой. — Прим. ред.)... Для чего ты это делаешь?" — добавил _BrodyCrypto_.&quot;Освещение не соответствует фону. Видно, что ты сидишь перед зеленым экраном&quot;, — отметил mirjana_2022."Отличная работа на фоне голливудского зеленого экрана, Зеленский. Ты хочешь "Оскар" за лучшую мужскую роль? Потому что ты именно такой: актер, играющий военачальника", — выразил мнение KentTheMountain.Ранее офис президента Украины заявил, что Зеленский посетил военную часть в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. На опубликованных фото и видео определить где находится Зеленский невозможно, события происходят в подвальном помещении.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.
https://ria.ru/20240205/may-1925385836.html
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60
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60
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

Зеленского обвинили в обмане после видео "с фронта"

© Официальная страница Владимира Зеленского в соцсети XСкриншот видеообращения Владимира Зеленского
Скриншот видеообращения Владимира Зеленского
© Официальная страница Владимира Зеленского в соцсети X
Скриншот видеообращения Владимира Зеленского
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Пользователи соцсети X заподозрили Владимира Зеленского в обмане и использовании видеомонтажа.
Президент Украины написал, что "посетил передовые позиции на одном из самых сложных участков линии фронта", прикрепив видеообращение. В Сети обратили внимание на несоответствие фона и освещения в ролике.
"Это самое фальшивое видео, опубликованное Украиной, которое я видел", — возмутился ShaunFguy1992.
"Что происходит с фоном?" — спросил badtakes420.
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"Очень четко виден зеленый экран (технология, позволяющая заменить фон на любой другой. — Прим. ред.)... Для чего ты это делаешь?" — добавил _BrodyCrypto_.
«

"Освещение не соответствует фону. Видно, что ты сидишь перед зеленым экраном", — отметил mirjana_2022.

"Отличная работа на фоне голливудского зеленого экрана, Зеленский. Ты хочешь "Оскар" за лучшую мужскую роль? Потому что ты именно такой: актер, играющий военачальника", — выразил мнение KentTheMountain.
Ранее офис президента Украины заявил, что Зеленский посетил военную часть в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. На опубликованных фото и видео определить где находится Зеленский невозможно, события происходят в подвальном помещении.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.
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