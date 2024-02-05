https://ria.ru/20240205/obman-1925386808.html

Зеленского обвинили в обмане после видео "с фронта"

Зеленского обвинили в обмане после видео "с фронта" - РИА Новости, 05.02.2024

Зеленского обвинили в обмане после видео "с фронта"

Пользователи соцсети X заподозрили Владимира Зеленского в обмане и использовании видеомонтажа. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T03:18

2024-02-05T03:18

2024-02-05T03:18

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925385588_25:0:1837:1019_1920x0_80_0_0_a859604507867b9273c4862f805c2d2d.png

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Пользователи соцсети X заподозрили Владимира Зеленского в обмане и использовании видеомонтажа.Президент Украины написал, что "посетил передовые позиции на одном из самых сложных участков линии фронта", прикрепив видеообращение. В Сети обратили внимание на несоответствие фона и освещения в ролике."Это самое фальшивое видео, опубликованное Украиной, которое я видел", — возмутился ShaunFguy1992."Что происходит с фоном?" — спросил badtakes420."Очень четко виден зеленый экран (технология, позволяющая заменить фон на любой другой. — Прим. ред.)... Для чего ты это делаешь?" — добавил _BrodyCrypto_."Освещение не соответствует фону. Видно, что ты сидишь перед зеленым экраном", — отметил mirjana_2022."Отличная работа на фоне голливудского зеленого экрана, Зеленский. Ты хочешь "Оскар" за лучшую мужскую роль? Потому что ты именно такой: актер, играющий военачальника", — выразил мнение KentTheMountain.Ранее офис президента Украины заявил, что Зеленский посетил военную часть в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. На опубликованных фото и видео определить где находится Зеленский невозможно, события происходят в подвальном помещении.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.

https://ria.ru/20240205/may-1925385836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины