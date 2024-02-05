Зеленского обвинили в обмане после видео "с фронта"
© Официальная страница Владимира Зеленского в соцсети XСкриншот видеообращения Владимира Зеленского
© Официальная страница Владимира Зеленского в соцсети X
Скриншот видеообращения Владимира Зеленского
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Пользователи соцсети X заподозрили Владимира Зеленского в обмане и использовании видеомонтажа.
Президент Украины написал, что "посетил передовые позиции на одном из самых сложных участков линии фронта", прикрепив видеообращение. В Сети обратили внимание на несоответствие фона и освещения в ролике.
"Это самое фальшивое видео, опубликованное Украиной, которое я видел", — возмутился ShaunFguy1992.
"Что происходит с фоном?" — спросил badtakes420.
"Очень четко виден зеленый экран (технология, позволяющая заменить фон на любой другой. — Прим. ред.)... Для чего ты это делаешь?" — добавил _BrodyCrypto_.
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"Освещение не соответствует фону. Видно, что ты сидишь перед зеленым экраном", — отметил mirjana_2022.
"Отличная работа на фоне голливудского зеленого экрана, Зеленский. Ты хочешь "Оскар" за лучшую мужскую роль? Потому что ты именно такой: актер, играющий военачальника", — выразил мнение KentTheMountain.
Ранее офис президента Украины заявил, что Зеленский посетил военную часть в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. На опубликованных фото и видео определить где находится Зеленский невозможно, события происходят в подвальном помещении.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.