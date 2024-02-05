https://ria.ru/20240205/nauka-1924991027.html

Российские ученые выявили признаки вероятной гипертонии

Российские ученые выявили признаки вероятной гипертонии - РИА Новости, 05.02.2024

Российские ученые выявили признаки вероятной гипертонии

Российские генетики составили "метаболический портрет" специальной линии крыс с наследственной стресс-чувствительной гипертонией. По мнению ученых, это является РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T03:00

2024-02-05T03:00

2024-02-05T03:00

наука

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

институт цитологии и генетики (ициг со ран)

новосибирская область

российская академия наук

российский научный фонд

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Российские генетики составили "метаболический портрет" специальной линии крыс с наследственной стресс-чувствительной гипертонией. По мнению ученых, это является шагом к обнаружению маркеров различных механизмов повышения артериального давления у человека. Результаты опубликованы в журнале "Вавиловский журнал генетики и селекции".Гипертония – сложное заболевание как по симптоматике, так и по причинам возникновения: хроническое повышение артериального давления может быть связано с задержкой соли в организме, состоянием стенок сосудов, нарушениями глюкозного и/или липидного обмена, реакцией на психоэмоциональный стресс и другими патологиями. Все эти причины могут комбинироваться в самых разных сочетаниях и приводить к различным осложнениям. Поэтому сегодня ученые во всем мире ведут поиск специальных маркеров (показателей каждого из механизмов повышения артериального давления).В Институте цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЦиГ СО РАН) составлен "метаболический портрет" крыс с наследственной стресс-чувствительной гипертонией. Эта уникальная линия крыс – НИСАГ – моделирует именно тот тип гипертонии, который чаще всего встречается у людей: он сочетает наследственную предрасположенность и чувствительность к стрессовым воздействиям.По мнению ученых, в перспективе результаты таких исследований позволят по анализу крови человека определять индивидуальный набор причин заболевания и персонализированно подбирать терапию, не прибегая к методу "проб и ошибок". Кроме того, по их оценкам, "метаболические портреты", с разных сторон характеризующие патологическое состояние организма, помогут определять приоритетные направления в разработке новых лекарственных препаратов.Как рассказали в ИЦиГ СО РАН, ученые института взяли у крыс образцы сыворотки крови и с помощью ЯМР-спектроскопии определили в образцах концентрации 56 метаболитов (химических соединений, которые являются либо промежуточными, либо конечными продуктами обмена веществ в клетках)."Из обнаруженных 56 метаболитов мы выделили те, содержание которых было повышено или понижено по сравнению с контрольной группой (в нее входили крысы с нормальным уровнем артериального давления). Затем мы проанализировали их роль в организме и определили те метаболиты, которые каким-либо образом участвуют в механизмах регуляции давления", – пояснила научный сотрудник лаборатории эволюционной генетики ИЦиГ СО РАН Алиса Серяпина.По ее словам, именно такие метаболиты, уровень которых отличается у крыс-гипертоников, можно назвать потенциальными биомаркерами заболевания. "Результаты показали, что это некоторые аминокислоты (валин, лейцин, изолейцин) и мио-инозитол, которые участвуют в регуляции метаболизма глюкозы; также бетаин и триптофан – показатели наличия воспалительного процесса", – подчеркнула биолог."Наши результаты требуют дальнейшего подтверждения и уточнения, поэтому о внедрении метаболомного анализа в клиническую практику говорить еще рано; пока полученные данные носят информационный характер", – добавила она.На данном этапе перед учеными стоит задача получить маркеры, специфичные именно для стресс-чувствительной гипертонии, исключив "пересечение" по определенным признакам с моделями других видов данного заболевания.Исследование проведено при поддержке Российского научного фонда (проект № 22-25-20025) совместно с Министерством науки Новосибирской области.

https://ria.ru/20210622/belgu-1737934580.html

https://ria.ru/20230918/nauka-1895040031.html

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наука, навигатор абитуриента, университетская наука, институт цитологии и генетики (ициг со ран), новосибирская область, российская академия наук, российский научный фонд, россия