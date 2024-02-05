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Постпред Эстонии заявил, что НАТО не отдаст Украине все свои боеприпасы - РИА Новости, 05.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/nato-1925502176.html
Постпред Эстонии заявил, что НАТО не отдаст Украине все свои боеприпасы
Постпред Эстонии заявил, что НАТО не отдаст Украине все свои боеприпасы - РИА Новости, 05.02.2024
Постпред Эстонии заявил, что НАТО не отдаст Украине все свои боеприпасы
Страны НАТО не отдадут Украине все свои запасы боеприпасов, поскольку наличие таких запасов предусмотрено оборонными планами альянса, сообщил в понедельник... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:24
2024-02-05T15:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
юри луйк
нато
эстония
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ХЕЛЬСИНКИ, 5 фев - РИА Новости. Страны НАТО не отдадут Украине все свои запасы боеприпасов, поскольку наличие таких запасов предусмотрено оборонными планами альянса, сообщил в понедельник постоянный представитель Эстонии при организации Юри Луйк. "Собственные запасы ни в коем случае полностью розданы не будут. У НАТО есть определенные нормативы, которые необходимы для реализации оборонных планов. В любом случае страны НАТО должны хранить эти запасы на своих складах, их нельзя отдавать", - сказал Луйк порталу эстонского телерадиовещания ERR. По его словам, сейчас страны НАТО покупают боеприпасы у третьих стран, чтобы пополнить собственные запасы. "Крупные производители боеприпасов, например, Южная Корея, даже ЮАР, но эти страны не разрешают передавать свои боеприпасы Украине. Поэтому эти боеприпасы могут быть использованы странами ЕС, чтобы заполнить свои запасы, а боеприпасы, произведенные в Европе, будут переданы Украине", - пояснил Луйк. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны сообщества смогут поставить Украине к марту этого года только чуть более половины из обещанного миллиона боеприпасов. Такое положение дел вызвано задержками в производстве снарядов, а также опасениями стран по поводу истощения своих запасов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240205/nato-1924832267.html
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в мире, украина, юри луйк, нато, эстония, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Юри Луйк, НАТО, Эстония, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Постпред Эстонии заявил, что НАТО не отдаст Украине все свои боеприпасы

Постпред Эстонии Луйк: НАТО не отдаст Украине весь запас своих боеприпасов

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 5 фев - РИА Новости. Страны НАТО не отдадут Украине все свои запасы боеприпасов, поскольку наличие таких запасов предусмотрено оборонными планами альянса, сообщил в понедельник постоянный представитель Эстонии при организации Юри Луйк.
"Собственные запасы ни в коем случае полностью розданы не будут. У НАТО есть определенные нормативы, которые необходимы для реализации оборонных планов. В любом случае страны НАТО должны хранить эти запасы на своих складах, их нельзя отдавать", - сказал Луйк порталу эстонского телерадиовещания ERR.
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По его словам, сейчас страны НАТО покупают боеприпасы у третьих стран, чтобы пополнить собственные запасы. "Крупные производители боеприпасов, например, Южная Корея, даже ЮАР, но эти страны не разрешают передавать свои боеприпасы Украине. Поэтому эти боеприпасы могут быть использованы странами ЕС, чтобы заполнить свои запасы, а боеприпасы, произведенные в Европе, будут переданы Украине", - пояснил Луйк.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны сообщества смогут поставить Украине к марту этого года только чуть более половины из обещанного миллиона боеприпасов. Такое положение дел вызвано задержками в производстве снарядов, а также опасениями стран по поводу истощения своих запасов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЮри ЛуйкНАТОЭстонияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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