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Надеждин рассказал, что предпримет в случае отказа в регистрации на выборы - РИА Новости, 05.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:05 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/nadezhdin-1925451232.html
Надеждин рассказал, что предпримет в случае отказа в регистрации на выборы
Надеждин рассказал, что предпримет в случае отказа в регистрации на выборы - РИА Новости, 05.02.2024
Надеждин рассказал, что предпримет в случае отказа в регистрации на выборы
Политик Борис Надеждин сообщил в своем Telegram-канале, что если ЦИК откажет ему в регистрации на выборы президента РФ, то он обжалует это решение в Верховном... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T12:05
2024-02-05T12:05
выборы президента россии — 2024
политика
россия
борис надеждин
совет федерации рф
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин сообщил в своем Telegram-канале, что если ЦИК откажет ему в регистрации на выборы президента РФ, то он обжалует это решение в Верховном суде. "Рабочая группа ЦИК сообщила о 15% брака в подписях, которые я сдал 31 января. Мы планируем отбивать подписи. Нам достаточно отбить примерно 4500 подписей из 9209, признанных недействительными. Если Центризбирком откажет мне в регистрации, я обжалую решение в Верховном суде", - сообщил Надеждин. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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политика, россия, борис надеждин, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Борис Надеждин, Совет Федерации РФ
Надеждин рассказал, что предпримет в случае отказа в регистрации на выборы

Надеждин обжалует решение ЦИК, если ему откажут в регистрации на выборы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин во время сдачи подписей в свою поддержку для регистрации на президентских выборах 2024 года в ЦИК
Кандидат от партии Гражданская инициатива Борис Надеждин во время сдачи подписей в свою поддержку для регистрации на президентских выборах 2024 года в ЦИК - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин во время сдачи подписей в свою поддержку для регистрации на президентских выборах 2024 года в ЦИК. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин сообщил в своем Telegram-канале, что если ЦИК откажет ему в регистрации на выборы президента РФ, то он обжалует это решение в Верховном суде.
"Рабочая группа ЦИК сообщила о 15% брака в подписях, которые я сдал 31 января. Мы планируем отбивать подписи. Нам достаточно отбить примерно 4500 подписей из 9209, признанных недействительными. Если Центризбирком откажет мне в регистрации, я обжалую решение в Верховном суде", - сообщил Надеждин.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияБорис НадеждинСовет Федерации РФ
 
 
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