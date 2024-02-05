https://ria.ru/20240205/nadezhdin-1925451232.html

Надеждин рассказал, что предпримет в случае отказа в регистрации на выборы

Надеждин рассказал, что предпримет в случае отказа в регистрации на выборы - РИА Новости, 05.02.2024

Надеждин рассказал, что предпримет в случае отказа в регистрации на выборы

Политик Борис Надеждин сообщил в своем Telegram-канале, что если ЦИК откажет ему в регистрации на выборы президента РФ, то он обжалует это решение в Верховном... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T12:05

2024-02-05T12:05

2024-02-05T12:05

выборы президента россии — 2024

политика

россия

борис надеждин

совет федерации рф

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин сообщил в своем Telegram-канале, что если ЦИК откажет ему в регистрации на выборы президента РФ, то он обжалует это решение в Верховном суде. "Рабочая группа ЦИК сообщила о 15% брака в подписях, которые я сдал 31 января. Мы планируем отбивать подписи. Нам достаточно отбить примерно 4500 подписей из 9209, признанных недействительными. Если Центризбирком откажет мне в регистрации, я обжалую решение в Верховном суде", - сообщил Надеждин. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240204/evroparlament-1925272303.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, борис надеждин, совет федерации рф