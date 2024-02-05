Надеждин рассказал, что предпримет в случае отказа в регистрации на выборы
Надеждин обжалует решение ЦИК, если ему откажут в регистрации на выборы
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин во время сдачи подписей в свою поддержку для регистрации на президентских выборах 2024 года в ЦИК
Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин во время сдачи подписей в свою поддержку для регистрации на президентских выборах 2024 года в ЦИК. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин сообщил в своем Telegram-канале, что если ЦИК откажет ему в регистрации на выборы президента РФ, то он обжалует это решение в Верховном суде.
"Рабочая группа ЦИК сообщила о 15% брака в подписях, которые я сдал 31 января. Мы планируем отбивать подписи. Нам достаточно отбить примерно 4500 подписей из 9209, признанных недействительными. Если Центризбирком откажет мне в регистрации, я обжалую решение в Верховном суде", - сообщил Надеждин.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.