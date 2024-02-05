https://ria.ru/20240205/nadezhdin-1925443389.html

ЦИК обнаружила в подписях Надеждина более 15 процентов брака

ЦИК обнаружила в подписях Надеждина более 15 процентов брака - РИА Новости, 05.02.2024

ЦИК обнаружила в подписях Надеждина более 15 процентов брака

На заседании комиссии ЦИК обнаружили 15,348 процента брака в подписях для выдвижения на выборы президента Бориса Надеждина, сообщил уполномоченный представитель РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T11:39

2024-02-05T11:39

2024-02-05T15:58

выборы президента россии — 2024

политика

борис надеждин

россия

игорь артемьев

совет федерации рф

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. На заседании комиссии ЦИК обнаружили 15,348 процента брака в подписях для выдвижения на выборы президента Бориса Надеждина, сообщил уполномоченный представитель "Гражданской инициативы", выдвинувшей политика кандидатом в президенты, Игорь Артемьев в своем Telegram-канале."Заседание комиссии закончилось, забрали документы. 15,348 процента брака, впереди две бессонные ночи", — написал он.Кроме того, Артемьев напомнил, что для попадания в бюллетень необходимо не более пяти процентов брака из 60 тысяч проверенных подписей.Как сообщил сам Надеждин в Telegram, он планирует "отбивать" подписи. Так, по его подсчетам, его команде достаточно "отбить" примерно 4500 подписей из 9209, признанных недействительными.Политик также добавил, что если ЦИК откажет ему в регистрации, то он обжалует это решение в Верховном суде.Надеждин как выдвиженец от непарламентской политической партии должен был до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей.В ЦИК сообщили, что комиссия рассмотрит вопрос о регистрации политика кандидатом в президенты на заседании 7 февраля.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240202/russkikh-1924997438.html

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политика, борис надеждин, россия, игорь артемьев, совет федерации рф