https://ria.ru/20240205/mishustin-1925431019.html

Мишустин призвал не сбавлять темпы развития сотрудничества в ЕАЭС

Мишустин призвал не сбавлять темпы развития сотрудничества в ЕАЭС - РИА Новости, 05.02.2024

Мишустин призвал не сбавлять темпы развития сотрудничества в ЕАЭС

Важно не сбавлять темпы развития сотрудничества в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и отслеживать, насколько эффективно выполняются договоренности с... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T10:54

2024-02-05T10:54

2024-02-05T11:18

россия

казахстан

санкт-петербург

владимир путин

михаил мишустин

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Важно не сбавлять темпы развития сотрудничества в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и отслеживать, насколько эффективно выполняются договоренности с партнерами по "пятерке", заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. На совещании с вице-премьерами в понедельник он рассказал об итогах заседания Евразийского межправительственного совета, которое состоялось на минувшей неделе в Казахстане. Премьер напомнил, что на декабрьском саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин отметил успешное и динамичное продвижение сотрудничества в рамках объединения. "Что очень важно: чтобы мы не сбавляли темпы и внимательно отслеживали по всем направлениям, как выполняются договоренности с нашими партнерами по "пятерке", - подчеркнул Мишустин.Премьер отметил, что страны ЕАЭС намерены "наращивать перевозки, внедрять технологии бесшовной трансграничной логистики", причем как внутри союза, так и с ближайшими соседями. По его словам, продолжится модернизация имеющейся и строительство новой инфраструктуры. Он добавил, что главы правительств ЕАЭС на прошедшем в Алма-Ате заседании уделили внимание и теме создания благоприятных условий для развития электронной торговли в "пятерке"."Перед нами стоит задача по формированию единых правил функционирования рынка интернет-коммерции в интересах и граждан, и предпринимателей. В целом, затронули вопросы цифровой повестки. Договорились об активизации дальнейшей работы по совершенствованию интегрированной информационной системы стран союза", - рассказал Мишустин.

https://ria.ru/20240202/eaes-1925040212.html

https://ria.ru/20240202/eaes-1925041896.html

россия

казахстан

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, казахстан, санкт-петербург, владимир путин, михаил мишустин, евразийский экономический союз