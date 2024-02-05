https://ria.ru/20240205/mi-8-1925564663.html

Со дна Онежского озера подняли тело погибшего члена экипажа Ми-8

Со дна Онежского озера подняли тело погибшего члена экипажа Ми-8 - РИА Новости, 05.02.2024

Со дна Онежского озера подняли тело погибшего члена экипажа Ми-8

Тело одного из членов экипажа рухнувшего вертолета Ми-8 подняли со дна Онежского озера, сообщил Государственный комитет Республики Карелии по обеспечению... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T21:51

2024-02-05T21:51

2024-02-05T23:12

онежское озеро

ми-8 амтш

крушение ми-8 в карелии

происшествия

республика карелия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925516178_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a8c3bb2fc2f8f2728614fcba96acbadd.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев — РИА Новости. Тело одного из членов экипажа рухнувшего вертолета Ми-8 подняли со дна Онежского озера, сообщил Государственный комитет Республики Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения."В 21:16 водолазами был поднят первый погибший член экипажа. Тело было обнаружено внутри вертолета", — говорится в публикации в соцсети "ВКонтакте".Тела еще двух находившихся на борту пока не нашли. Отмечается, что водолазы продолжат работу до полуночи. Они будут обследовать периметр дна телеуправляемым роботом.Позднее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что идентифицировать найденное тело пока не удалось. Он добавил, что поисковые работы приостановили до 8:00 вторника.Вечером в воскресенье, 4 февраля, вертолет Ми-8 МЧС России с тремя членами экипажа перестал выходить на связь в Карелии. Машиной управлял опытный экипаж с тысячами часов налета.Позже выяснилось, что Ми-8 упал в Онежское озеро, полынью обнаружили в 11 километрах от берега. Находившихся на борту сотрудников ведомства пока не нашли. Глубина озера в месте падения — около 50 метров.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, причиной катастрофы могло стать нарушение правил безопасности полетов. По данным главы Карелии Артура Парфенчикова, на борту находились Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида.В понедельник днем спасатели нашли на дне Онежского озера фрагменты вертолета. Сильно поврежденный корпус Ми-8 обнаружили на глубине 42 метра.СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20240117/mi-8-1921777141.html

https://ria.ru/20240127/samolet-1923901748.html

https://ria.ru/20240205/mi-8-1925422209.html

онежское озеро

республика карелия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

онежское озеро, ми-8 амтш, крушение ми-8 в карелии, происшествия, республика карелия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)