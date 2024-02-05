https://ria.ru/20240205/mi-8-1925564663.html
Со дна Онежского озера подняли тело погибшего члена экипажа Ми-8
Со дна Онежского озера подняли тело погибшего члена экипажа Ми-8 - РИА Новости, 05.02.2024
Со дна Онежского озера подняли тело погибшего члена экипажа Ми-8
Тело одного из членов экипажа рухнувшего вертолета Ми-8 подняли со дна Онежского озера, сообщил Государственный комитет Республики Карелии по обеспечению... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T21:51
2024-02-05T21:51
2024-02-05T23:12
онежское озеро
ми-8 амтш
крушение ми-8 в карелии
происшествия
республика карелия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев — РИА Новости. Тело одного из членов экипажа рухнувшего вертолета Ми-8 подняли со дна Онежского озера, сообщил Государственный комитет Республики Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения."В 21:16 водолазами был поднят первый погибший член экипажа. Тело было обнаружено внутри вертолета", — говорится в публикации в соцсети "ВКонтакте".Тела еще двух находившихся на борту пока не нашли. Отмечается, что водолазы продолжат работу до полуночи. Они будут обследовать периметр дна телеуправляемым роботом.Позднее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что идентифицировать найденное тело пока не удалось. Он добавил, что поисковые работы приостановили до 8:00 вторника.Вечером в воскресенье, 4 февраля, вертолет Ми-8 МЧС России с тремя членами экипажа перестал выходить на связь в Карелии. Машиной управлял опытный экипаж с тысячами часов налета.Позже выяснилось, что Ми-8 упал в Онежское озеро, полынью обнаружили в 11 километрах от берега. Находившихся на борту сотрудников ведомства пока не нашли. Глубина озера в месте падения — около 50 метров.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, причиной катастрофы могло стать нарушение правил безопасности полетов. По данным главы Карелии Артура Парфенчикова, на борту находились Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида.В понедельник днем спасатели нашли на дне Онежского озера фрагменты вертолета. Сильно поврежденный корпус Ми-8 обнаружили на глубине 42 метра.СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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https://ria.ru/20240127/samolet-1923901748.html
https://ria.ru/20240205/mi-8-1925422209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
онежское озеро, ми-8 амтш, крушение ми-8 в карелии, происшествия, республика карелия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Онежское озеро, Ми-8 АМТШ, Крушение Ми-8 в Карелии, Происшествия, Республика Карелия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Со дна Онежского озера подняли тело погибшего члена экипажа Ми-8
Первого погибшего члена экипажа рухнувшего Ми-8 подняли со дна Онежского озера