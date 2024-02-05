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Посол заявил о неготовности Запада докопаться до истинных причин ЧП с MH17 - РИА Новости, 05.02.2024
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11:14 05.02.2024 (обновлено: 12:12 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/mh17-1925436924.html
Посол заявил о неготовности Запада докопаться до истинных причин ЧП с MH17
Посол заявил о неготовности Запада докопаться до истинных причин ЧП с MH17 - РИА Новости, 05.02.2024
Посол заявил о неготовности Запада докопаться до истинных причин ЧП с MH17
Европейский суд в Люксембурге, разрешивший властям Нидерландов не раскрывать данные о ситуации в небе над востоком Украины до трагедии рейса MH17 в 2014 году,... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T11:14
2024-02-05T12:12
в мире
нидерланды
украина
владимир тарабрин
евросоюз
mh17. расследование
крушение малайзийского boeing под донецком
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ГААГА, 5 фев - РИА Новости. Европейский суд в Люксембурге, разрешивший властям Нидерландов не раскрывать данные о ситуации в небе над востоком Украины до трагедии рейса MH17 в 2014 году, подтвердил неготовность Запада докопаться до истинных причин авиакатастрофы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Гааге и постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин. В январе этого года Европейский суд в Люксембурге постановил, что правительство Нидерландов не обязано раскрывать данные о ситуации в небе над востоком Украины до катастрофы рейса MH17 в 2014 году. "Мы убеждены в том, что данное решение суда ЕС вновь подтверждает неготовность западных стран, практически сразу "оседлавших" единственную версию событий вокруг трагедии рейса MH17, докопаться до истинных причин этой ужасной катастрофы. Такого желания мы не видим", - сказал Тарабрин. Как сказал дипломат, Россия неоднократно озвучивала многочисленные претензии, касающиеся хода как технического расследования обстоятельств гибели самолета, так и уголовного, однако услышаны они не были. "В этом смысле никакого сюрприза в том, что Суд ЕС принял именное такое решение, мы не видим. Это было вполне ожидаемо", - отметил российский посол. В 2018 году журналисты нидерландского телеканала RTL Nieuws запрашивали правительство своей страны о том, какие данные Нидерланды получали о ситуации в небе над востоком Украины до авиакатастрофы, было ли стране тогда известно о небезопасности воздушного пространства, предупреждали ли Гаагу о наличии там зенитных ракетных комплексов (ЗРК), но правительство отказалось обнародовать эту информацию. Тогда журналисты решили оспорить отказ властей о разглашении сведений в Европейском суде в Люксембурге. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Совбез Нидерландов еще в 2015 году указывал, что Киев должен был закрыть в тех условиях небо, но не оценил все риски в должной степени. Однако этот вопрос не стал частью судебного разбирательства по авиакатастрофе, которое проходило в Нидерландах с 2020 по 2022 год, а был расследован отдельно. Такое расследование было проведено якобы независимой организацией "Фонд безопасности полетов" (Flight Safety Foundation). Фонд пришел к выводу, что правительство Украины не знало об угрозе для гражданской авиации в июле 2014 года. В этой связи в феврале 2021 года правительство Нидерландов заявило об отсутствии достаточных юридических оснований для привлечения Украины к ответственности. Однако после того как голландские парламентарии выразили неудовлетворённость результатами, МИД страны пообещал снова вернуться к обсуждению этого вопроса. В конце сентября 2021 года RTL Nieuws сообщил, что Украина за несколько месяцев до катастрофы MH17 предупредила другие европейские страны и авиационную организацию Евроконтроль о том, что не может гарантировать безопасность в своем воздушном пространстве. Несмотря на предупреждение, Евроконтроль не предпринял никаких действий для закрытия воздушного пространства. Об этом свидетельствует рассекреченный отчет с заседания Европейской конференции гражданской авиации (ЕКГА), датированный маем 2014 года. Согласно отчету, об этом на заседании сообщил высокопоставленный чиновник министерства инфраструктуры и окружающей среды Нидерландов (ныне - министерство инфраструктуры и водного хозяйства). При этом фрагменты отчета были обнародованы лишь спустя семь лет - только после запроса RTL Nieuws по закону о раскрытии информации.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230718/mh17-1884844450.html
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в мире, нидерланды, украина, владимир тарабрин, евросоюз, mh17. расследование, крушение малайзийского boeing под донецком
В мире, Нидерланды, Украина, Владимир Тарабрин, Евросоюз, MH17. Расследование, Крушение малайзийского Boeing под Донецком
Посол заявил о неготовности Запада докопаться до истинных причин ЧП с MH17

Тарабрин: суд ЕС доказал неготовность Запада узнать истинные причины ЧП с MH17

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17). Архивное фото
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ГААГА, 5 фев - РИА Новости. Европейский суд в Люксембурге, разрешивший властям Нидерландов не раскрывать данные о ситуации в небе над востоком Украины до трагедии рейса MH17 в 2014 году, подтвердил неготовность Запада докопаться до истинных причин авиакатастрофы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Гааге и постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.
В январе этого года Европейский суд в Люксембурге постановил, что правительство Нидерландов не обязано раскрывать данные о ситуации в небе над востоком Украины до катастрофы рейса MH17 в 2014 году.
"Мы убеждены в том, что данное решение суда ЕС вновь подтверждает неготовность западных стран, практически сразу "оседлавших" единственную версию событий вокруг трагедии рейса MH17, докопаться до истинных причин этой ужасной катастрофы. Такого желания мы не видим", - сказал Тарабрин.
Как сказал дипломат, Россия неоднократно озвучивала многочисленные претензии, касающиеся хода как технического расследования обстоятельств гибели самолета, так и уголовного, однако услышаны они не были.
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"В этом смысле никакого сюрприза в том, что Суд ЕС принял именное такое решение, мы не видим. Это было вполне ожидаемо", - отметил российский посол.
В 2018 году журналисты нидерландского телеканала RTL Nieuws запрашивали правительство своей страны о том, какие данные Нидерланды получали о ситуации в небе над востоком Украины до авиакатастрофы, было ли стране тогда известно о небезопасности воздушного пространства, предупреждали ли Гаагу о наличии там зенитных ракетных комплексов (ЗРК), но правительство отказалось обнародовать эту информацию. Тогда журналисты решили оспорить отказ властей о разглашении сведений в Европейском суде в Люксембурге.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Совбез Нидерландов еще в 2015 году указывал, что Киев должен был закрыть в тех условиях небо, но не оценил все риски в должной степени. Однако этот вопрос не стал частью судебного разбирательства по авиакатастрофе, которое проходило в Нидерландах с 2020 по 2022 год, а был расследован отдельно. Такое расследование было проведено якобы независимой организацией "Фонд безопасности полетов" (Flight Safety Foundation). Фонд пришел к выводу, что правительство Украины не знало об угрозе для гражданской авиации в июле 2014 года. В этой связи в феврале 2021 года правительство Нидерландов заявило об отсутствии достаточных юридических оснований для привлечения Украины к ответственности. Однако после того как голландские парламентарии выразили неудовлетворённость результатами, МИД страны пообещал снова вернуться к обсуждению этого вопроса.
В конце сентября 2021 года RTL Nieuws сообщил, что Украина за несколько месяцев до катастрофы MH17 предупредила другие европейские страны и авиационную организацию Евроконтроль о том, что не может гарантировать безопасность в своем воздушном пространстве. Несмотря на предупреждение, Евроконтроль не предпринял никаких действий для закрытия воздушного пространства. Об этом свидетельствует рассекреченный отчет с заседания Европейской конференции гражданской авиации (ЕКГА), датированный маем 2014 года. Согласно отчету, об этом на заседании сообщил высокопоставленный чиновник министерства инфраструктуры и окружающей среды Нидерландов (ныне - министерство инфраструктуры и водного хозяйства). При этом фрагменты отчета были обнародованы лишь спустя семь лет - только после запроса RTL Nieuws по закону о раскрытии информации.
Читайте полный текст интервью >>>
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