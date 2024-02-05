https://ria.ru/20240205/mediki-1925403205.html
В России обсуждают дополнительные меры поддержки российских медиков
В России обсуждают дополнительные меры поддержки российских медиков - РИА Новости, 05.02.2024
В России обсуждают дополнительные меры поддержки российских медиков
Власти обсуждают дополнительные меры поддержки российских медиков, они должны быть просчитаны и обеспечены ресурсами, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T08:19
2024-02-05T08:19
2024-02-05T11:17
россия
михаил мурашко
госдума рф
общество
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Власти обсуждают дополнительные меры поддержки российских медиков, они должны быть просчитаны и обеспечены ресурсами, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Пока мы еще по-прежнему по ряду направлений испытываем сложности и, конечно, дополнительные меры поддержки сегодня обсуждаются. Госдума создала дополнительно рабочую группу для того, чтобы в нормативном поле урегулировать данные вопросы", - сказал Мурашко. Он отметил, что кадровая составляющая - это самое важное направление, с которым необходимо работать. По словам министра, есть разные предложения по новым мерам поддержки, в том числе те, что касаются финансовой мотивации, но все должно быть просчитано и обеспечено ресурсами. Окончательные решения будут озвучены позже, уточнил Мурашко. Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, михаил мурашко, госдума рф, общество
Россия, Михаил Мурашко, Госдума РФ, Общество
В России обсуждают дополнительные меры поддержки российских медиков
Мурашко: власти обсуждают дополнительные меры поддержки российских медиков
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Власти обсуждают дополнительные меры поддержки российских медиков, они должны быть просчитаны и обеспечены ресурсами, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Пока мы еще по-прежнему по ряду направлений испытываем сложности и, конечно, дополнительные меры поддержки сегодня обсуждаются. Госдума
создала дополнительно рабочую группу для того, чтобы в нормативном поле урегулировать данные вопросы", - сказал Мурашко.
Он отметил, что кадровая составляющая - это самое важное направление, с которым необходимо работать. По словам министра, есть разные предложения по новым мерам поддержки, в том числе те, что касаются финансовой мотивации, но все должно быть просчитано и обеспечено ресурсами. Окончательные решения будут озвучены позже, уточнил Мурашко.
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