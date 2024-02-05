Рейтинг@Mail.ru
В России обсуждают дополнительные меры поддержки российских медиков - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:19 05.02.2024 (обновлено: 11:17 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/mediki-1925403205.html
В России обсуждают дополнительные меры поддержки российских медиков
В России обсуждают дополнительные меры поддержки российских медиков - РИА Новости, 05.02.2024
В России обсуждают дополнительные меры поддержки российских медиков
Власти обсуждают дополнительные меры поддержки российских медиков, они должны быть просчитаны и обеспечены ресурсами, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T08:19
2024-02-05T11:17
россия
михаил мурашко
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_7801f4b5c31f66bc9b0c129ac7d9006d.jpg
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Власти обсуждают дополнительные меры поддержки российских медиков, они должны быть просчитаны и обеспечены ресурсами, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Пока мы еще по-прежнему по ряду направлений испытываем сложности и, конечно, дополнительные меры поддержки сегодня обсуждаются. Госдума создала дополнительно рабочую группу для того, чтобы в нормативном поле урегулировать данные вопросы", - сказал Мурашко. Он отметил, что кадровая составляющая - это самое важное направление, с которым необходимо работать. По словам министра, есть разные предложения по новым мерам поддержки, в том числе те, что касаются финансовой мотивации, но все должно быть просчитано и обеспечено ресурсами. Окончательные решения будут озвучены позже, уточнил Мурашко. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231017/virusy-1903465945.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_7fb8908560f90aebc006cd3ce2d2b6c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мурашко, госдума рф, общество
Россия, Михаил Мурашко, Госдума РФ, Общество
В России обсуждают дополнительные меры поддержки российских медиков

Мурашко: власти обсуждают дополнительные меры поддержки российских медиков

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Власти обсуждают дополнительные меры поддержки российских медиков, они должны быть просчитаны и обеспечены ресурсами, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Пока мы еще по-прежнему по ряду направлений испытываем сложности и, конечно, дополнительные меры поддержки сегодня обсуждаются. Госдума создала дополнительно рабочую группу для того, чтобы в нормативном поле урегулировать данные вопросы", - сказал Мурашко.
Он отметил, что кадровая составляющая - это самое важное направление, с которым необходимо работать. По словам министра, есть разные предложения по новым мерам поддержки, в том числе те, что касаются финансовой мотивации, но все должно быть просчитано и обеспечено ресурсами. Окончательные решения будут озвучены позже, уточнил Мурашко.
Читайте полный текст интервью >>>
Медицинский работник и пациент - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Российские медики ожидают тройную эпидемию вирусов
17 октября 2023, 21:45
 
РоссияМихаил МурашкоГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала