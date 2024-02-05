https://ria.ru/20240205/mediki-1925403205.html

В России обсуждают дополнительные меры поддержки российских медиков

В России обсуждают дополнительные меры поддержки российских медиков - РИА Новости, 05.02.2024

В России обсуждают дополнительные меры поддержки российских медиков

Власти обсуждают дополнительные меры поддержки российских медиков, они должны быть просчитаны и обеспечены ресурсами, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T08:19

2024-02-05T08:19

2024-02-05T11:17

россия

михаил мурашко

госдума рф

общество

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Власти обсуждают дополнительные меры поддержки российских медиков, они должны быть просчитаны и обеспечены ресурсами, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Пока мы еще по-прежнему по ряду направлений испытываем сложности и, конечно, дополнительные меры поддержки сегодня обсуждаются. Госдума создала дополнительно рабочую группу для того, чтобы в нормативном поле урегулировать данные вопросы", - сказал Мурашко. Он отметил, что кадровая составляющая - это самое важное направление, с которым необходимо работать. По словам министра, есть разные предложения по новым мерам поддержки, в том числе те, что касаются финансовой мотивации, но все должно быть просчитано и обеспечено ресурсами. Окончательные решения будут озвучены позже, уточнил Мурашко. Читайте полный текст интервью >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, михаил мурашко, госдума рф, общество