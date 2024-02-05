https://ria.ru/20240205/marketpleysy-1925397991.html

Правительство оценит проект об ограничении доли маркетплейсов на рынке

Правительство оценит проект об ограничении доли маркетплейсов на рынке - РИА Новости, 05.02.2024

Правительство оценит проект об ограничении доли маркетплейсов на рынке

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в правительство законопроект, ограничивающий долю маркетплейсов на рынке в 25... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T07:21

2024-02-05T07:21

2024-02-05T16:40

экономика

андрей кутепов

совет федерации рф

правительство рф

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в правительство законопроект, ограничивающий долю маркетплейсов на рынке в 25 процентов, документ есть в распоряжении РИА Новости.Изменения вносятся в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ". Документом дается определение маркетплейса — это агрегатор информации о товарах (услугах), владельцах маркетплейсов, продавцах, владельцах пунктов выдачи заказов. Закон предлагается дополнить статьей 14.1 – "Ограничения владельцев маркетплейсов, доля выручки которых превышает 25 процентов объема всех реализованных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год дистанционным способом в границах РФ". В таком случае уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства (ФАС), разрабатывает и устанавливает тарифные пределы комиссионных вознаграждений за предоставляемые маркетплейсом услуги продавцам товаров на онлайн-площадке. При превышении указанной доли на рынке владелец маркетплейса "не вправе открывать новые объекты логистической инфраструктуры, в том числе собственные новые пункты выдачи заказов", говорится в проекте. "Владелец маркетплейса не вправе приобретать на территории РФ доли в любых компаниях и организациях независимо от их формы владения" при превышении указанной доли на рынке, отмечается в документе. Сделки, совершенные с нарушением требований этой статьи, будут считаться ничтожными. Требование о применении последствий недействительности такой сделки может быть предъявлено в суд любым заинтересованным лицом, в том числе ФАС, добавляется в документе. "В случае нарушения требований, предусмотренных настоящей статьей, владелец маркетплейса наказывается оборотным штрафом, размер которого устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного законодательства", — указано в проекте. Плюсы и минусы маркетплейсов "В настоящее время маркетплейсы являются самым привлекательным каналом продаж как для потребителей, так и для предпринимателей, и их популярность постоянно растет. Перераспределение доли классической розницы и доли самостоятельных интернет-магазинов происходит именно в пользу маркетплейсов. Однако рост популярности маркетплейсов при отсутствии должного регулирования провоцирует ряд негативных последствий", — сказал Кутепов РИА Новости. Он назвал важной проблемой недостаточное регулирование взаимоотношений между маркетплейсами и продавцами. В частности, первые имеют возможность вносить изменения в договоры (оферты), увеличивать размер комиссии в одностороннем порядке и определять порядок выставления штрафов. "Рыночная сила маркетплейсов неизменно растет, и они могут применять ее для установления несправедливых условий по отношению к бизнес-пользователям", — сказал политик. Как указал Кутепов, правоприменительная практика обязывает стороны исходить из недопущения злоупотреблений правом сильной стороны. Но положений законодательства, императивно устанавливающих такие нормы с точки зрения способов их применимости к специфической отрасли дистанционной торговли, пока не принято, отметил он. При этом "потенциальные злоупотребления отсутствием регулирования" затрагивают не менее 250 тысяч субъектов МСП, а также влияют на более чем три миллиона граждан, задействованных в сфере электронной коммерции, заключил сенатор.

https://ria.ru/20240130/marketpleysy-1924408318.html

https://ria.ru/20240129/ozon-1924047637.html

https://ria.ru/20240124/fas-1923215257.html

https://ria.ru/20240122/minpromtorg-1922774469.html

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экономика, андрей кутепов, совет федерации рф, правительство рф