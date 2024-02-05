https://ria.ru/20240205/marketpleysy-1925397991.html
Правительство оценит проект об ограничении доли маркетплейсов на рынке
Правительство оценит проект об ограничении доли маркетплейсов на рынке - РИА Новости, 05.02.2024
Правительство оценит проект об ограничении доли маркетплейсов на рынке
Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в правительство законопроект, ограничивающий долю маркетплейсов на рынке в 25... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T07:21
2024-02-05T07:21
2024-02-05T16:40
экономика
андрей кутепов
совет федерации рф
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925508510_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2133ca953e3310aabfa1656802ada848.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в правительство законопроект, ограничивающий долю маркетплейсов на рынке в 25 процентов, документ есть в распоряжении РИА Новости.Изменения вносятся в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ". Документом дается определение маркетплейса — это агрегатор информации о товарах (услугах), владельцах маркетплейсов, продавцах, владельцах пунктов выдачи заказов. Закон предлагается дополнить статьей 14.1 – "Ограничения владельцев маркетплейсов, доля выручки которых превышает 25 процентов объема всех реализованных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год дистанционным способом в границах РФ". В таком случае уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства (ФАС), разрабатывает и устанавливает тарифные пределы комиссионных вознаграждений за предоставляемые маркетплейсом услуги продавцам товаров на онлайн-площадке. При превышении указанной доли на рынке владелец маркетплейса "не вправе открывать новые объекты логистической инфраструктуры, в том числе собственные новые пункты выдачи заказов", говорится в проекте. "Владелец маркетплейса не вправе приобретать на территории РФ доли в любых компаниях и организациях независимо от их формы владения" при превышении указанной доли на рынке, отмечается в документе. Сделки, совершенные с нарушением требований этой статьи, будут считаться ничтожными. Требование о применении последствий недействительности такой сделки может быть предъявлено в суд любым заинтересованным лицом, в том числе ФАС, добавляется в документе. "В случае нарушения требований, предусмотренных настоящей статьей, владелец маркетплейса наказывается оборотным штрафом, размер которого устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного законодательства", — указано в проекте. Плюсы и минусы маркетплейсов "В настоящее время маркетплейсы являются самым привлекательным каналом продаж как для потребителей, так и для предпринимателей, и их популярность постоянно растет. Перераспределение доли классической розницы и доли самостоятельных интернет-магазинов происходит именно в пользу маркетплейсов. Однако рост популярности маркетплейсов при отсутствии должного регулирования провоцирует ряд негативных последствий", — сказал Кутепов РИА Новости. Он назвал важной проблемой недостаточное регулирование взаимоотношений между маркетплейсами и продавцами. В частности, первые имеют возможность вносить изменения в договоры (оферты), увеличивать размер комиссии в одностороннем порядке и определять порядок выставления штрафов. "Рыночная сила маркетплейсов неизменно растет, и они могут применять ее для установления несправедливых условий по отношению к бизнес-пользователям", — сказал политик. Как указал Кутепов, правоприменительная практика обязывает стороны исходить из недопущения злоупотреблений правом сильной стороны. Но положений законодательства, императивно устанавливающих такие нормы с точки зрения способов их применимости к специфической отрасли дистанционной торговли, пока не принято, отметил он. При этом "потенциальные злоупотребления отсутствием регулирования" затрагивают не менее 250 тысяч субъектов МСП, а также влияют на более чем три миллиона граждан, задействованных в сфере электронной коммерции, заключил сенатор.
https://ria.ru/20240130/marketpleysy-1924408318.html
https://ria.ru/20240129/ozon-1924047637.html
https://ria.ru/20240124/fas-1923215257.html
https://ria.ru/20240122/minpromtorg-1922774469.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925508510_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_532ec665aa1e8255594e8e3a0733961f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, андрей кутепов, совет федерации рф, правительство рф
Экономика, Андрей Кутепов, Совет Федерации РФ, Правительство РФ
Правительство оценит проект об ограничении доли маркетплейсов на рынке
Совфед направил правительству проект об ограничении доли маркетплейсов на рынке
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в правительство законопроект, ограничивающий долю маркетплейсов на рынке в 25 процентов, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Изменения вносятся в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ". Документом дается определение маркетплейса — это агрегатор информации о товарах (услугах), владельцах маркетплейсов, продавцах, владельцах пунктов выдачи заказов.
Эксперт отметил нехватку нормативно-правовой базы для маркетплейсов
Закон предлагается дополнить статьей 14.1 – "Ограничения владельцев маркетплейсов, доля выручки которых превышает 25 процентов объема всех реализованных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год дистанционным способом в границах РФ".
В таком случае уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства (ФАС), разрабатывает и устанавливает тарифные пределы комиссионных вознаграждений за предоставляемые маркетплейсом услуги продавцам товаров на онлайн-площадке. При превышении указанной доли на рынке владелец маркетплейса "не вправе открывать новые объекты логистической инфраструктуры, в том числе собственные новые пункты выдачи заказов", говорится в проекте.
Эксперты оценили рост числа продавцов на Ozon и Wildberries за два года
"Владелец маркетплейса не вправе приобретать на территории РФ доли в любых компаниях и организациях независимо от их формы владения" при превышении указанной доли на рынке, отмечается в документе.
Сделки, совершенные с нарушением требований этой статьи, будут считаться ничтожными. Требование о применении последствий недействительности такой сделки может быть предъявлено в суд любым заинтересованным лицом, в том числе ФАС, добавляется в документе.
"В случае нарушения требований, предусмотренных настоящей статьей, владелец маркетплейса наказывается оборотным штрафом, размер которого устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного законодательства", — указано в проекте.
ФАС рассказала о работе по проверке жалоб на маркетплейсы
Плюсы и минусы маркетплейсов
"В настоящее время маркетплейсы являются самым привлекательным каналом продаж как для потребителей, так и для предпринимателей, и их популярность постоянно растет. Перераспределение доли классической розницы и доли самостоятельных интернет-магазинов происходит именно в пользу маркетплейсов. Однако рост популярности маркетплейсов при отсутствии должного регулирования провоцирует ряд негативных последствий", — сказал Кутепов РИА Новости.
Он назвал важной проблемой недостаточное регулирование взаимоотношений между маркетплейсами и продавцами. В частности, первые имеют возможность вносить изменения в договоры (оферты), увеличивать размер комиссии в одностороннем порядке и определять порядок выставления штрафов.
"Рыночная сила маркетплейсов неизменно растет, и они могут применять ее для установления несправедливых условий по отношению к бизнес-пользователям", — сказал политик.
Как указал Кутепов, правоприменительная практика обязывает стороны исходить из недопущения злоупотреблений правом сильной стороны. Но положений законодательства, императивно устанавливающих такие нормы с точки зрения способов их применимости к специфической отрасли дистанционной торговли, пока не принято, отметил он.
При этом "потенциальные злоупотребления отсутствием регулирования" затрагивают не менее 250 тысяч субъектов МСП, а также влияют на более чем три миллиона граждан, задействованных в сфере электронной коммерции, заключил сенатор.
Минпромторг призвал обратить на маркетплейсы более пристальное внимание