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Малинкович отрицает, что в подписях в его поддержку были данные умерших - РИА Новости, 05.02.2024
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14:41 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/malinkovich-1925490011.html
Малинкович отрицает, что в подписях в его поддержку были данные умерших
Малинкович отрицает, что в подписях в его поддержку были данные умерших - РИА Новости, 05.02.2024
Малинкович отрицает, что в подписях в его поддержку были данные умерших
Глава партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович в беседе с РИА Новости опроверг информацию о том, что в его подписных листах, предоставленных в ЦИК для... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:41
2024-02-05T14:41
политика
россия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович в беседе с РИА Новости опроверг информацию о том, что в его подписных листах, предоставленных в ЦИК для регистрации его кандидатом в президенты РФ, были подписи от умерших людей. "В протоколе нет ни слова ни про каких покойных, о чем ранее сообщалось некоторыми СМИ. В моем протоколе покойников нет... Мы настаиваем на том, что наши подписи собраны честно", - сказал Малинкович. Ранее на заседании зампред ЦИК Николай Булаев, комментируя проверку подписей в поддержку кандидатов Бориса Надеждина и Сергея Малинковича, сообщил, что вызывает удивление, когда в подписных листах ЦИК находит подписи людей, которых уже нет на этом свете. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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политика, россия, сергей малинкович, николай булаев, борис надеждин, совет федерации рф, коммунисты россии
Политика, Россия, Сергей Малинкович, Николай Булаев, Борис Надеждин, Совет Федерации РФ, Коммунисты России
Малинкович отрицает, что в подписях в его поддержку были данные умерших

Малинкович опроверг сообщение о том, что собрал подписи умерших людей

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального комитета Коммунистической партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович
Председатель Центрального комитета Коммунистической партии Коммунисты России Сергей Малинкович - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Председатель Центрального комитета Коммунистической партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович в беседе с РИА Новости опроверг информацию о том, что в его подписных листах, предоставленных в ЦИК для регистрации его кандидатом в президенты РФ, были подписи от умерших людей.
«
"В протоколе нет ни слова ни про каких покойных, о чем ранее сообщалось некоторыми СМИ. В моем протоколе покойников нет... Мы настаиваем на том, что наши подписи собраны честно", - сказал Малинкович.
Ранее на заседании зампред ЦИК Николай Булаев, комментируя проверку подписей в поддержку кандидатов Бориса Надеждина и Сергея Малинковича, сообщил, что вызывает удивление, когда в подписных листах ЦИК находит подписи людей, которых уже нет на этом свете.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Кандидат от партии Гражданская инициатива Борис Надеждин после сдачи подписей в свою поддержку для регистрации на президентских выборах 2024 года в ЦИК - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
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