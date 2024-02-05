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Малинкович отрицает, что в подписях в его поддержку были данные умерших

Малинкович отрицает, что в подписях в его поддержку были данные умерших - РИА Новости, 05.02.2024

Малинкович отрицает, что в подписях в его поддержку были данные умерших

Глава партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович в беседе с РИА Новости опроверг информацию о том, что в его подписных листах, предоставленных в ЦИК для... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T14:41

2024-02-05T14:41

2024-02-05T14:41

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович в беседе с РИА Новости опроверг информацию о том, что в его подписных листах, предоставленных в ЦИК для регистрации его кандидатом в президенты РФ, были подписи от умерших людей. "В протоколе нет ни слова ни про каких покойных, о чем ранее сообщалось некоторыми СМИ. В моем протоколе покойников нет... Мы настаиваем на том, что наши подписи собраны честно", - сказал Малинкович. Ранее на заседании зампред ЦИК Николай Булаев, комментируя проверку подписей в поддержку кандидатов Бориса Надеждина и Сергея Малинковича, сообщил, что вызывает удивление, когда в подписных листах ЦИК находит подписи людей, которых уже нет на этом свете. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240205/nadezhdin-1925443389.html

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политика, россия, сергей малинкович, николай булаев, борис надеждин, совет федерации рф, коммунисты россии