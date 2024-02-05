https://ria.ru/20240205/malinkovich-1925469020.html

Малинкович рассказал о проверке подписей в его поддержку

Малинкович рассказал о проверке подписей в его поддержку - РИА Новости, 05.02.2024

Малинкович рассказал о проверке подписей в его поддержку

Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович сообщил РИА Новости, что рабочая группа ЦИК РФ выявила много ошибок в подписных листах на его... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T13:06

2024-02-05T13:06

2024-02-05T13:16

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россия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович сообщил РИА Новости, что рабочая группа ЦИК РФ выявила много ошибок в подписных листах на его выдвижение на должность президента России, процент ошибок превышает допустимый.Ранее в ЦИК сообщили, что рабочая группа подвела итоги проверки подписных листов в поддержку кандидатур Бориса Надеждина и Сергея Малинковича и передала итоговые протоколы проверки их представителям."Решение рабочей группы, к сожалению, нам не сулит регистрации. Судя по представленному протоколу, они нашли довольно много ошибок, процент ошибок превышает допустимый. Окончательное решение будет, конечно, на заседании комиссии 7 февраля, поэтому предрешать было бы неправильно. Но по протоколу я вижу, что у них целый ряд претензий", - сообщил Малинкович."Мы решение комиссии уважаем, мы их благодарим за проделанную работу, но мы настаиваем на том, что наши подписи собраны честно. Да, возможно, допущены какие-то формальные ошибки, на 100 тысяч их было сложно избежать. Процедура очень сложная, ее надо упрощать… Мы, будучи сторонниками консолидации общества, осознавая свою ответственность в период СВО, оспаривать решение ЦИК, каким-бы оно ни было, не будем, примем его", - сообщил Малинкович РИА Новости.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240205/nadezhdin-1925443389.html

https://ria.ru/20240202/russkikh-1924997438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, сергей малинкович, борис надеждин, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, цик рф