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Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за удара ВСУ по Лисичанску - РИА Новости, 05.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:15 05.02.2024 (обновлено: 18:25 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925538061.html
Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за удара ВСУ по Лисичанску
Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за удара ВСУ по Лисичанску - РИА Новости, 05.02.2024
Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за удара ВСУ по Лисичанску
Россия запросила на вторник срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T18:15
2024-02-05T18:25
специальная военная операция на украине
оон
вооруженные силы украины
россия
в мире
лисичанск
луганская народная республика
дмитрий полянский
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ООН, 5 фев – РИА Новости. Россия запросила на вторник срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску. С учетом уже согласованного графика работы СБ ожидаем, что оно будет назначено на 15.00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве) 6 февраля", - указал Полянский.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, 10 ранены.Лисичанск – город в ЛНР, находящийся близ линии фронта. Летом 2022 года город перешел под контроль республики. Украинские войска, оставляя Лисичанск, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.
https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925525042.html
россия
лисичанск
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оон, вооруженные силы украины, россия, в мире, лисичанск, луганская народная республика, дмитрий полянский, совет безопасности оон, удар всу по пекарне в лисичанске, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, ООН, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Дмитрий Полянский, Совет Безопасности ООН, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Ситуация в ДНР и ЛНР
Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за удара ВСУ по Лисичанску

Россия запросила на вторник срочное заседание СБ ООН из-за удара по Лисичанску

© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Читать ria.ru в
ООН, 5 фев – РИА Новости. Россия запросила на вторник срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску. С учетом уже согласованного графика работы СБ ожидаем, что оно будет назначено на 15.00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве) 6 февраля", - указал Полянский.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, 10 ранены.
Лисичанск – город в ЛНР, находящийся близ линии фронта. Летом 2022 года город перешел под контроль республики. Украинские войска, оставляя Лисичанск, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.
Последствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Генсек ООН осудил удар ВСУ по Лисичанску
Вчера, 17:11
 
Специальная военная операция на УкраинеООНВооруженные силы УкраиныРоссияВ миреЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаДмитрий ПолянскийСовет Безопасности ООНУдар ВСУ по пекарне в ЛисичанскеСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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