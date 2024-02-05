https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925538061.html
Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за удара ВСУ по Лисичанску
Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за удара ВСУ по Лисичанску - РИА Новости, 05.02.2024
Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за удара ВСУ по Лисичанску
Россия запросила на вторник срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T18:15
2024-02-05T18:15
2024-02-05T18:25
специальная военная операция на украине
оон
вооруженные силы украины
россия
в мире
лисичанск
луганская народная республика
дмитрий полянский
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ООН, 5 фев – РИА Новости. Россия запросила на вторник срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску. С учетом уже согласованного графика работы СБ ожидаем, что оно будет назначено на 15.00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве) 6 февраля", - указал Полянский.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, 10 ранены.Лисичанск – город в ЛНР, находящийся близ линии фронта. Летом 2022 года город перешел под контроль республики. Украинские войска, оставляя Лисичанск, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.
https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925525042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за удара ВСУ по Лисичанску
Россия запросила на вторник срочное заседание СБ ООН из-за удара по Лисичанску