https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925538061.html

Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за удара ВСУ по Лисичанску

Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за удара ВСУ по Лисичанску - РИА Новости, 05.02.2024

Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за удара ВСУ по Лисичанску

Россия запросила на вторник срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T18:15

2024-02-05T18:15

2024-02-05T18:25

специальная военная операция на украине

оон

вооруженные силы украины

россия

в мире

лисичанск

луганская народная республика

дмитрий полянский

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ООН, 5 фев – РИА Новости. Россия запросила на вторник срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску. С учетом уже согласованного графика работы СБ ожидаем, что оно будет назначено на 15.00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве) 6 февраля", - указал Полянский.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, 10 ранены.Лисичанск – город в ЛНР, находящийся близ линии фронта. Летом 2022 года город перешел под контроль республики. Украинские войска, оставляя Лисичанск, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.

https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925525042.html

россия

лисичанск

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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