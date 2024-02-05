https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925504475.html
Врач рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Лисичанска
Врач рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Лисичанска - РИА Новости, 05.02.2024
Врач рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Лисичанска
Один пострадавший при обстреле пекарни в Лисичанске остается в тяжёлом состоянии, у остальных пациентов наблюдается положительная динамика, рассказал... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:32
2024-02-05T15:32
2024-02-05T15:32
лисичанск
леонид пасечник
вооруженные силы украины
удар всу по пекарне в лисичанске
происшествия
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ЛУГАНСК, 5 фев – РИА Новости. Один пострадавший при обстреле пекарни в Лисичанске остается в тяжёлом состоянии, у остальных пациентов наблюдается положительная динамика, рассказал журналистам заместитель главного врача по Хирургической работе Луганской республиканской клинической больницы Дмитрий Катуха. "На данный момент из 6 пострадавших при обстреле Лисичанска, доставленных в Луганскую республиканскую клиническую больницу, три пациента находятся в реанимационном отделении, двое из них – с положительной динамикой, один пациент находится в том же состоянии без изменений", - рассказал Катуха. С его слов, трое пациентов реанимационного отделения – это две женщины и один мужчина. Мужчина находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), его состояние самое тяжелое, врачи делают все возможное для спасения его жизни. "Две женщины уже сняты с аппаратов ИВЛ, они абсолютно стабильные", - рассказал врач. Говоря о характере травм пациентов, Дмитрий Катуха отметил, что изначально шесть человек имели различные переломы, торакоабдоминальные ранения (нарушение целостности диафрагмы, грудной и брюшной полостей), черепно-мозговые травмы. Один пациент переведен из реанимационного отделения в отделение хирургии. Проводятся телеконсультации по дальнейшей тактике лечения пострадавших. "На сегодняшний момент пациент с абдоминальным ранением (рана живота – ред.) переведен в хирургическое отделение, уже стабильный абсолютно. Два пациента находятся в отделении ортопедии и травматологии с переломами", - рассказал Катуха. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, десять человек ранены.
https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925356522.html
https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925309152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лисичанск, леонид пасечник, вооруженные силы украины, удар всу по пекарне в лисичанске, происшествия
Лисичанск, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Происшествия
Врач рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Лисичанска
Один пострадавший при обстреле пекарни в Лисичанске остается в тяжелом состоянии
ЛУГАНСК, 5 фев – РИА Новости. Один пострадавший при обстреле пекарни в Лисичанске остается в тяжёлом состоянии, у остальных пациентов наблюдается положительная динамика, рассказал журналистам заместитель главного врача по Хирургической работе Луганской республиканской клинической больницы Дмитрий Катуха.
"На данный момент из 6 пострадавших при обстреле Лисичанска, доставленных в Луганскую республиканскую клиническую больницу, три пациента находятся в реанимационном отделении, двое из них – с положительной динамикой, один пациент находится в том же состоянии без изменений", - рассказал Катуха.
С его слов, трое пациентов реанимационного отделения – это две женщины и один мужчина. Мужчина находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), его состояние самое тяжелое, врачи делают все возможное для спасения его жизни.
"Две женщины уже сняты с аппаратов ИВЛ, они абсолютно стабильные", - рассказал врач.
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Говоря о характере травм пациентов, Дмитрий Катуха отметил, что изначально шесть человек имели различные переломы, торакоабдоминальные ранения (нарушение целостности диафрагмы, грудной и брюшной полостей), черепно-мозговые травмы. Один пациент переведен из реанимационного отделения в отделение хирургии. Проводятся телеконсультации по дальнейшей тактике лечения пострадавших.
"На сегодняшний момент пациент с абдоминальным ранением (рана живота – ред.) переведен в хирургическое отделение, уже стабильный абсолютно. Два пациента находятся в отделении ортопедии и травматологии с переломами", - рассказал Катуха.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник
заявил, что ВСУ
в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, десять человек ранены.
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