https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925504475.html

Врач рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Лисичанска

Врач рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Лисичанска - РИА Новости, 05.02.2024

Врач рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Лисичанска

Один пострадавший при обстреле пекарни в Лисичанске остается в тяжёлом состоянии, у остальных пациентов наблюдается положительная динамика, рассказал... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T15:32

2024-02-05T15:32

2024-02-05T15:32

лисичанск

леонид пасечник

вооруженные силы украины

удар всу по пекарне в лисичанске

происшествия

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ЛУГАНСК, 5 фев – РИА Новости. Один пострадавший при обстреле пекарни в Лисичанске остается в тяжёлом состоянии, у остальных пациентов наблюдается положительная динамика, рассказал журналистам заместитель главного врача по Хирургической работе Луганской республиканской клинической больницы Дмитрий Катуха. "На данный момент из 6 пострадавших при обстреле Лисичанска, доставленных в Луганскую республиканскую клиническую больницу, три пациента находятся в реанимационном отделении, двое из них – с положительной динамикой, один пациент находится в том же состоянии без изменений", - рассказал Катуха. С его слов, трое пациентов реанимационного отделения – это две женщины и один мужчина. Мужчина находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), его состояние самое тяжелое, врачи делают все возможное для спасения его жизни. "Две женщины уже сняты с аппаратов ИВЛ, они абсолютно стабильные", - рассказал врач. Говоря о характере травм пациентов, Дмитрий Катуха отметил, что изначально шесть человек имели различные переломы, торакоабдоминальные ранения (нарушение целостности диафрагмы, грудной и брюшной полостей), черепно-мозговые травмы. Один пациент переведен из реанимационного отделения в отделение хирургии. Проводятся телеконсультации по дальнейшей тактике лечения пострадавших. "На сегодняшний момент пациент с абдоминальным ранением (рана живота – ред.) переведен в хирургическое отделение, уже стабильный абсолютно. Два пациента находятся в отделении ортопедии и травматологии с переломами", - рассказал Катуха. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, десять человек ранены.

https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925356522.html

https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925309152.html

лисичанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

лисичанск, леонид пасечник, вооруженные силы украины, удар всу по пекарне в лисичанске, происшествия