https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925500344.html
При ударе ВСУ по Лисичанску погибли два местных депутата
При ударе ВСУ по Лисичанску погибли два местных депутата - РИА Новости, 05.02.2024
При ударе ВСУ по Лисичанску погибли два местных депутата
Среди погибших от удара ВСУ по Лисичанску были местные депутаты Артем Тростянский и Иван Жушма, сообщил глава Лисичанска Эдуард Сахненко в Telegram-канале... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:17
2024-02-05T15:17
2024-02-05T15:25
лисичанск
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 5 фев - РИА Новости. Среди погибших от удара ВСУ по Лисичанску были местные депутаты Артем Тростянский и Иван Жушма, сообщил глава Лисичанска Эдуард Сахненко в Telegram-канале администрации города.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели министра ЧС республики Алексея Потелещенко."В результате жестокого обстрела мирных жителей, которые находились на территории пекарни и кафе, погибли двое депутатов – Артем Николаевич Тростянский и Иван Сергеевич Жушма. Выражаю соболезнование семьям, близким и всему депутатскому корпусу", - написал Сахненко.Он уточнил, что погибшие принимали активное участие в восстановлении города.Ранее глава ЛНР заявил, что в минувшую субботу в результате обстрела ВСУ была разрушена пекарня в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, еще 10 пострадали.
https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925497087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лисичанск, вооруженные силы украины, происшествия
Лисичанск, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При ударе ВСУ по Лисичанску погибли два местных депутата
Глава Лисичанска: при ударе ВСУ по городу погибли два местных депутата
ЛУГАНСК, 5 фев - РИА Новости.
Среди погибших от удара ВСУ по Лисичанску были местные депутаты Артем Тростянский и Иван Жушма, сообщил глава Лисичанска Эдуард Сахненко в Telegram-канале
администрации города.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник
сообщил о гибели министра ЧС республики Алексея Потелещенко.
"В результате жестокого обстрела мирных жителей, которые находились на территории пекарни и кафе, погибли двое депутатов – Артем Николаевич Тростянский и Иван Сергеевич Жушма. Выражаю соболезнование семьям, близким и всему депутатскому корпусу", - написал Сахненко.
Он уточнил, что погибшие принимали активное участие в восстановлении города.
Ранее глава ЛНР заявил, что в минувшую субботу в результате обстрела ВСУ была разрушена пекарня в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, еще 10 пострадали.
Хуснуллин заявил, что Лисичанск восстановят по примеру Мариуполя