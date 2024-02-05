https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925500344.html

При ударе ВСУ по Лисичанску погибли два местных депутата

При ударе ВСУ по Лисичанску погибли два местных депутата - РИА Новости, 05.02.2024

При ударе ВСУ по Лисичанску погибли два местных депутата

Среди погибших от удара ВСУ по Лисичанску были местные депутаты Артем Тростянский и Иван Жушма, сообщил глава Лисичанска Эдуард Сахненко в Telegram-канале... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T15:17

2024-02-05T15:17

2024-02-05T15:25

лисичанск

вооруженные силы украины

происшествия

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ЛУГАНСК, 5 фев - РИА Новости. Среди погибших от удара ВСУ по Лисичанску были местные депутаты Артем Тростянский и Иван Жушма, сообщил глава Лисичанска Эдуард Сахненко в Telegram-канале администрации города.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели министра ЧС республики Алексея Потелещенко."В результате жестокого обстрела мирных жителей, которые находились на территории пекарни и кафе, погибли двое депутатов – Артем Николаевич Тростянский и Иван Сергеевич Жушма. Выражаю соболезнование семьям, близким и всему депутатскому корпусу", - написал Сахненко.Он уточнил, что погибшие принимали активное участие в восстановлении города.Ранее глава ЛНР заявил, что в минувшую субботу в результате обстрела ВСУ была разрушена пекарня в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, еще 10 пострадали.

https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925497087.html

лисичанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

лисичанск, вооруженные силы украины, происшествия