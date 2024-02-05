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При ударе ВСУ по Лисичанску погибли два местных депутата - РИА Новости, 05.02.2024
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15:17 05.02.2024 (обновлено: 15:25 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925500344.html
При ударе ВСУ по Лисичанску погибли два местных депутата
При ударе ВСУ по Лисичанску погибли два местных депутата - РИА Новости, 05.02.2024
При ударе ВСУ по Лисичанску погибли два местных депутата
Среди погибших от удара ВСУ по Лисичанску были местные депутаты Артем Тростянский и Иван Жушма, сообщил глава Лисичанска Эдуард Сахненко в Telegram-канале... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:17
2024-02-05T15:25
лисичанск
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 5 фев - РИА Новости. Среди погибших от удара ВСУ по Лисичанску были местные депутаты Артем Тростянский и Иван Жушма, сообщил глава Лисичанска Эдуард Сахненко в Telegram-канале администрации города.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели министра ЧС республики Алексея Потелещенко."В результате жестокого обстрела мирных жителей, которые находились на территории пекарни и кафе, погибли двое депутатов – Артем Николаевич Тростянский и Иван Сергеевич Жушма. Выражаю соболезнование семьям, близким и всему депутатскому корпусу", - написал Сахненко.Он уточнил, что погибшие принимали активное участие в восстановлении города.Ранее глава ЛНР заявил, что в минувшую субботу в результате обстрела ВСУ была разрушена пекарня в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, еще 10 пострадали.
https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925497087.html
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лисичанск, вооруженные силы украины, происшествия
Лисичанск, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При ударе ВСУ по Лисичанску погибли два местных депутата

Глава Лисичанска: при ударе ВСУ по городу погибли два местных депутата

© Фото : RT/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : RT/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 фев - РИА Новости. Среди погибших от удара ВСУ по Лисичанску были местные депутаты Артем Тростянский и Иван Жушма, сообщил глава Лисичанска Эдуард Сахненко в Telegram-канале администрации города.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели министра ЧС республики Алексея Потелещенко.
"В результате жестокого обстрела мирных жителей, которые находились на территории пекарни и кафе, погибли двое депутатов – Артем Николаевич Тростянский и Иван Сергеевич Жушма. Выражаю соболезнование семьям, близким и всему депутатскому корпусу", - написал Сахненко.
Он уточнил, что погибшие принимали активное участие в восстановлении города.
Ранее глава ЛНР заявил, что в минувшую субботу в результате обстрела ВСУ была разрушена пекарня в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, еще 10 пострадали.
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