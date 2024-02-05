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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Лисичанска - РИА Новости, 05.02.2024
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09:05 05.02.2024 (обновлено: 09:32 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925406702.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Лисичанска
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Лисичанска - РИА Новости, 05.02.2024
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Лисичанска
Три человека, пострадавшие при обстреле Лисичанска в ЛНР остаются в состоянии крайней степени тяжести, сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T09:05
2024-02-05T09:32
лисичанск
луганская народная республика
удар всу по пекарне в лисичанске
происшествия
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ЛУГАНСК, 5 фев - РИА Новости. Три человека, пострадавшие при обстреле Лисичанска в ЛНР остаются в состоянии крайней степени тяжести, сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. Количество погибших при обстреле увеличилось до 28 человек, среди них ребенок, еще 10 человек ранены."На утро в состоянии крайней степени тяжести остаются три пациента", - приводит слова Пащенко Telegram-канал правительства ЛНР.Лисичанск – город в ЛНР, находящийся близ линии фронта. Летом 2022 года город перешел под контроль Республики. Украинские войска, оставляя город Лисичанск в Донбассе, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры. ВСУ регулярно продолжают обстреливать данный населенный пункт.
https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925356522.html
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лисичанск, луганская народная республика, удар всу по пекарне в лисичанске, происшествия
Лисичанск, Луганская Народная Республика, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Происшествия
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Лисичанска

Трое пострадавших при обстреле Лисичанска остаются в тяжелом состоянии

© МЧС России/TelegramСотрудники МЧС России из-под завалов извлекают тела погибших в Лисичанске
Сотрудники МЧС России из-под завалов извлекают тела погибших в Лисичанске
© МЧС России/Telegram
Сотрудники МЧС России из-под завалов извлекают тела погибших в Лисичанске
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ЛУГАНСК, 5 фев - РИА Новости. Три человека, пострадавшие при обстреле Лисичанска в ЛНР остаются в состоянии крайней степени тяжести, сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. Количество погибших при обстреле увеличилось до 28 человек, среди них ребенок, еще 10 человек ранены.
"На утро в состоянии крайней степени тяжести остаются три пациента", - приводит слова Пащенко Telegram-канал правительства ЛНР.
Лисичанск – город в ЛНР, находящийся близ линии фронта. Летом 2022 года город перешел под контроль Республики. Украинские войска, оставляя город Лисичанск в Донбассе, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры. ВСУ регулярно продолжают обстреливать данный населенный пункт.
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ЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаУдар ВСУ по пекарне в ЛисичанскеПроисшествия
 
 
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