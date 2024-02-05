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В портах Ленинградской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 05.02.2024
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23:28 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/lenoblast-1925573311.html
В портах Ленинградской области ввели режим повышенной готовности
В портах Ленинградской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 05.02.2024
В портах Ленинградской области ввели режим повышенной готовности
В морских портах Ленинградской области объявили режим повышенной готовности из-за возможных атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом говорится на... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T23:28
2024-02-05T23:28
происшествия
ленинградская область
балтийское море
усть-луга
новатэк
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В морских портах Ленинградской области объявили режим повышенной готовности из-за возможных атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом говорится на сайте Администрации морских портов Балтийского моря."Основание для введения режима — возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак БПЛА ВС Украины", — говорится в распоряжении.Также Министерством транспорта было поручено сделать частичную светомаскировку административных зданий службы капитанов портов.Утром 21 января произошло возгорание на газовом терминале "Новатэк", расположенном рядом с Морским торговым портом в Усть-Луге. В компании позднее сообщили, что технологический процесс на терминале приостановлен, возгорание, по предварительным данным, произошло из-за внешнего воздействия.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В ряде приграничных с Украиной регионов введен повышенный уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240204/bespilotnik-1925377930.html
ленинградская область
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происшествия, ленинградская область, балтийское море, усть-луга, новатэк
Происшествия, Ленинградская область, Балтийское море, Усть-Луга, Новатэк
В портах Ленинградской области ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности ввели в портах Ленобласти из-за угрозы от БПЛА

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на Южный порт со Смоляного мыса в Выборге
Вид на Южный порт со Смоляного мыса в Выборге - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Вид на Южный порт со Смоляного мыса в Выборге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В морских портах Ленинградской области объявили режим повышенной готовности из-за возможных атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом говорится на сайте Администрации морских портов Балтийского моря.
«
"Основание для введения режима — возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак БПЛА ВС Украины", — говорится в распоряжении.
Также Министерством транспорта было поручено сделать частичную светомаскировку административных зданий службы капитанов портов.
Утром 21 января произошло возгорание на газовом терминале "Новатэк", расположенном рядом с Морским торговым портом в Усть-Луге. В компании позднее сообщили, что технологический процесс на терминале приостановлен, возгорание, по предварительным данным, произошло из-за внешнего воздействия.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В ряде приграничных с Украиной регионов введен повышенный уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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ПроисшествияЛенинградская областьБалтийское мореУсть-ЛугаНоватэк
 
 
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