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Минсельхоз ожидает рост спроса производителей бройлеров на льготные кредиты
Минсельхоз ожидает рост спроса производителей бройлеров на льготные кредиты - РИА Новости, 05.02.2024
Минсельхоз ожидает рост спроса производителей бройлеров на льготные кредиты
Минсельхоз РФ рассчитывает на рост спроса производителей бройлеров на льготные инвестиционные кредиты, ждет роста активности во втором полугодии, сообщила... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T10:46
2024-02-05T10:46
2024-02-05T10:46
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Минсельхоз РФ рассчитывает на рост спроса производителей бройлеров на льготные инвестиционные кредиты, ждет роста активности во втором полугодии, сообщила журналистам замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова. Производители бройлеров в РФ с 1 декабря 2023 года получили возможность получать льготные инвестиционные кредиты. Средства можно будет направить на приобретение техники и оборудования, а также строительство и реконструкцию птицеводческих комплексов, все это призвано способствовать увеличению производства, заявляли ранее в Минсельхозе. "Эта мера будет действовать весь 2024 год. Пока у нас только в декабре был один кредит, как в феврале откроем кредитование (с привязкой к ключевой ставке Банка России - ред.), надеюсь, будет больше. Думаю, таких желающих будет больше во второй половине года, когда сделают проекты и проведут всю работу с банками", - сообщила Фастова. По ее словам, отрасль в приоритете, поэтому подобные заявки могут быть сразу одобрены. Через такое финансирование можно будет стимулировать строительство комплексов по выращиванию птицы яичного направления, потому что нынешние морально устарели, продолжила она. "При сегодняшнем росте спроса, как мы поняли по прошлому году, будем стимулировать увеличение как раз яичного производства", - сказала замминистра.
https://ria.ru/20230526/tseny-1874287162.html
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз ожидает рост спроса производителей бройлеров на льготные кредиты
Минсельхоз ждет роста спроса производителей бройлеров на льготные инвесткредиты
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Минсельхоз РФ рассчитывает на рост спроса производителей бройлеров на льготные инвестиционные кредиты, ждет роста активности во втором полугодии, сообщила журналистам замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова.
Производители бройлеров в РФ с 1 декабря 2023 года получили возможность получать льготные инвестиционные кредиты. Средства можно будет направить на приобретение техники и оборудования, а также строительство и реконструкцию птицеводческих комплексов, все это призвано способствовать увеличению производства, заявляли ранее в Минсельхозе.
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"Эта мера будет действовать весь 2024 год. Пока у нас только в декабре был один кредит, как в феврале откроем кредитование (с привязкой к ключевой ставке Банка России - ред.), надеюсь, будет больше. Думаю, таких желающих будет больше во второй половине года, когда сделают проекты и проведут всю работу с банками", - сообщила Фастова.
По ее словам, отрасль в приоритете, поэтому подобные заявки могут быть сразу одобрены. Через такое финансирование можно будет стимулировать строительство комплексов по выращиванию птицы яичного направления, потому что нынешние морально устарели, продолжила она. "При сегодняшнем росте спроса, как мы поняли по прошлому году, будем стимулировать увеличение как раз яичного производства", - сказала замминистра.
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