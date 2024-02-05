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Мурашко рассказал о борьбе с курением - РИА Новости, 05.02.2024
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08:40 05.02.2024 (обновлено: 11:17 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/kurenie-1925404772.html
Мурашко рассказал о борьбе с курением
Мурашко рассказал о борьбе с курением - РИА Новости, 05.02.2024
Мурашко рассказал о борьбе с курением
Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по борьбе с табаком, российское законодательство в части борьбы с курением является одним из самых прогрессивных, РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T08:40
2024-02-05T11:17
общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по борьбе с табаком, российское законодательство в части борьбы с курением является одним из самых прогрессивных, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "По табаку уже принят ряд изменений в законодательство, в том числе, касающихся средств доставки никотина, использования вейпов. Сейчас идет развитие подзаконного регулирования в этом направлении. Надо отметить, что в борьбе с табаком Россия занимает одно из лидирующих мест в мире", - сказал Мурашко. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240205/voz-1925397860.html
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общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о борьбе с курением

Мурашко: Россия является одним из лидеров в мире по борьбе с табаком

© Depositphotos.com / RangizzzМужчина с сигаретой
Мужчина с сигаретой - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Depositphotos.com / Rangizzz
Мужчина с сигаретой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по борьбе с табаком, российское законодательство в части борьбы с курением является одним из самых прогрессивных, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"По табаку уже принят ряд изменений в законодательство, в том числе, касающихся средств доставки никотина, использования вейпов. Сейчас идет развитие подзаконного регулирования в этом направлении. Надо отметить, что в борьбе с табаком Россия занимает одно из лидирующих мест в мире", - сказал Мурашко.
Читайте полный текст интервью >>>
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