https://ria.ru/20240205/kurenie-1925404772.html
Мурашко рассказал о борьбе с курением
Мурашко рассказал о борьбе с курением - РИА Новости, 05.02.2024
Мурашко рассказал о борьбе с курением
Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по борьбе с табаком, российское законодательство в части борьбы с курением является одним из самых прогрессивных, РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T08:40
2024-02-05T08:40
2024-02-05T11:17
общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по борьбе с табаком, российское законодательство в части борьбы с курением является одним из самых прогрессивных, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "По табаку уже принят ряд изменений в законодательство, в том числе, касающихся средств доставки никотина, использования вейпов. Сейчас идет развитие подзаконного регулирования в этом направлении. Надо отметить, что в борьбе с табаком Россия занимает одно из лидирующих мест в мире", - сказал Мурашко. Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20240205/voz-1925397860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о борьбе с курением
Мурашко: Россия является одним из лидеров в мире по борьбе с табаком
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по борьбе с табаком, российское законодательство в части борьбы с курением является одним из самых прогрессивных, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"По табаку уже принят ряд изменений в законодательство, в том числе, касающихся средств доставки никотина, использования вейпов. Сейчас идет развитие подзаконного регулирования в этом направлении. Надо отметить, что в борьбе с табаком Россия занимает одно из лидирующих мест в мире", - сказал Мурашко.
Мурашко рассказал, почему выходить из ВОЗ нецелесообразно