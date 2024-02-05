https://ria.ru/20240205/kurenie-1925404772.html

Мурашко рассказал о борьбе с курением

Мурашко рассказал о борьбе с курением - РИА Новости, 05.02.2024

Мурашко рассказал о борьбе с курением

Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по борьбе с табаком, российское законодательство в части борьбы с курением является одним из самых прогрессивных, РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T08:40

2024-02-05T08:40

2024-02-05T11:17

общество

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по борьбе с табаком, российское законодательство в части борьбы с курением является одним из самых прогрессивных, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "По табаку уже принят ряд изменений в законодательство, в том числе, касающихся средств доставки никотина, использования вейпов. Сейчас идет развитие подзаконного регулирования в этом направлении. Надо отметить, что в борьбе с табаком Россия занимает одно из лидирующих мест в мире", - сказал Мурашко. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20240205/voz-1925397860.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, михаил мурашко