https://ria.ru/20240205/kot-1925558847.html

В Петербурге спасают кота, над которым издевались живодеры

В Петербурге спасают кота, над которым издевались живодеры - РИА Новости, 05.02.2024

В Петербурге спасают кота, над которым издевались живодеры

В Петербурге спасают кота Кардамона, которому ампутировали все лапы после издевательств живодеров на кладбище, сейчас он восстанавливается после операции по... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T20:43

2024-02-05T20:43

2024-02-05T20:43

санкт-петербург

сестрорецк

новосибирск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. В Петербурге спасают кота Кардамона, которому ампутировали все лапы после издевательств живодеров на кладбище, сейчас он восстанавливается после операции по удалению конечностей, рассказала РИА Новости руководитель приюта "КотКурорт" Ольга Прибыш. "1 февраля около 12.00 ко мне поступил звонок от сотрудницы ритуального магазина, расположенного на кладбище в Сестрорецке, о том, что у них на территории появился котик в плохом состоянии. Около 15.00 я его забрала, уже дома при осмотре обнаружила, что у кота повреждены лапы", - рассказала она. По словам руководителя приюта, по заключению хирурга стало понятно, что кот подвергся мучениям со стороны живодера, ему перевязывали все лапы довольно долгое время, так что пошел некроз тканей, было сильное истощение и обезвоживание. "На данный момент проведены уже две операции, по ампутации всех конечностей. Сегодня состояние нашего Кардамона начало улучшаться. Надеемся, что он со всем справится", - добавила Прибыш. Она уточнила, что кота ждет длительное восстановление, а затем протезирование лап. "Знаем, что такие протезы делают в Новосибирске. Будем искать ему постоянный дом, на время реабилитации будет находиться у меня", - сказала она. По словам Прибыш, по данному факту написано заявление в полицию.

https://ria.ru/20240205/bolonka-1925526241.html

https://ria.ru/20240202/kot-1924946682.html

санкт-петербург

сестрорецк

новосибирск

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санкт-петербург, сестрорецк, новосибирск