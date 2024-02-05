https://ria.ru/20240205/katastrofa-1925420820.html

"По всей линии фронта". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в ВСУ

"По всей линии фронта". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в ВСУ - РИА Новости, 05.02.2024

"По всей линии фронта". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в ВСУ

Все больше сообщений с Украины указывают на катастрофу в ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T10:19

2024-02-05T10:19

2024-02-05T17:42

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Все больше сообщений с Украины указывают на катастрофу в ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Мы получаем все больше и больше сообщений от источников на Украине, которые свидетельствуют о том, что ситуация на линии фронта становится все более отчаянной. ВСУ истощены, растет деморализация, а потери исключительно высоки, поскольку украинцы теперь систематически оказываются в меньшинстве по сравнению с русскими по всей линии фронта", — указал он.Эксперт обратил внимание на появляющиеся в западных СМИ интервью украинских военных, в которых те рассказывают об огромных потерях."Погибших в украинских траншеях больше, чем живых солдат", — сказал Меркурис.Он также отметил рост числа украинцев, сдающихся в плен российским военным, предположив, что количество таких случаев будет лишь увеличиваться.В пятницу министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед, расширяют зоны контроля. В ходе активных действий на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка.

https://ria.ru/20240205/svo-1925408599.html

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в мире, украина, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины, политика