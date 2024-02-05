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"Американский так не может". В США восхитились новым российским оружием - РИА Новости, 05.02.2024
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01:10 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/istrebitel-1925382305.html
"Американский так не может". В США восхитились новым российским оружием
"Американский так не может". В США восхитились новым российским оружием - РИА Новости, 05.02.2024
"Американский так не может". В США восхитились новым российским оружием
Российский истребитель Су-57 с новым двигателем станет самым быстрым в мире, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T01:10
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в мире
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воздушно-космические силы россии
су-57
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российский истребитель Су-57 с новым двигателем станет самым быстрым в мире, пишет Military Watch Magazine."АЛ-51Ф позволит истребителю летать в крейсерском режиме без использования форсажных камер не только на сверхзвуковой, также известной как суперкрейсерской скорости, но и на скоростях два Маха и более", — говорится в статье.В материале отмечается, что американский истребитель F-35 не может летать на сверхзвуковых скоростях без применения форсажа. По словам журналистов, тяга у нового российского двигателя выше чем у американских аналогов "на примерно восемь процентов", однако главным преимуществом станет гораздо меньшая потребность в обслуживании и возможность повышения маневренности на малых скоростях."Хотя дальность полета Су-57 и так уже более чем в два раза превышает дальность полета его американских конкурентов F-35 и F-22, силовая установка АЛ-51Ф еще больше увеличит этот показатель российского самолета — почти на десять процентов", — заключили в статье.Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Российский самолет способен летать на сверхзвуковой крейсерской скорости, а также имеет внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, новейший комплекс бортового оборудования.Как сообщалось ранее, серийные поставки Су-57 начались в 2022 году. К концу 2024 года ВКС должны получить 22 истребителей, к 2028 году их число в войсках доведут до 76.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240112/samolet-1920839396.html
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в мире, сша, россия, воздушно-космические силы россии, су-57, f-35, f-22
В мире, США, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-57, F-35, F-22
"Американский так не может". В США восхитились новым российским оружием

MWM: истребитель Су-57 с новым двигателем обходит американские F-35 и F-22

© Фото : ПАО "ОАК"/TelegramСамолет Су-57
Самолет Су-57 - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : ПАО "ОАК"/Telegram
Самолет Су-57. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российский истребитель Су-57 с новым двигателем станет самым быстрым в мире, пишет Military Watch Magazine.
«
"АЛ-51Ф позволит истребителю летать в крейсерском режиме без использования форсажных камер не только на сверхзвуковой, также известной как суперкрейсерской скорости, но и на скоростях два Маха и более", — говорится в статье.
В материале отмечается, что американский истребитель F-35 не может летать на сверхзвуковых скоростях без применения форсажа. По словам журналистов, тяга у нового российского двигателя выше чем у американских аналогов "на примерно восемь процентов", однако главным преимуществом станет гораздо меньшая потребность в обслуживании и возможность повышения маневренности на малых скоростях.
"Хотя дальность полета Су-57 и так уже более чем в два раза превышает дальность полета его американских конкурентов F-35 и F-22, силовая установка АЛ-51Ф еще больше увеличит этот показатель российского самолета — почти на десять процентов", — заключили в статье.
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Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Российский самолет способен летать на сверхзвуковой крейсерской скорости, а также имеет внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, новейший комплекс бортового оборудования.
Как сообщалось ранее, серийные поставки Су-57 начались в 2022 году. К концу 2024 года ВКС должны получить 22 истребителей, к 2028 году их число в войсках доведут до 76.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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