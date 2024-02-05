https://ria.ru/20240205/istrebitel-1925382305.html

"Американский так не может". В США восхитились новым российским оружием

"Американский так не может". В США восхитились новым российским оружием - РИА Новости, 05.02.2024

"Американский так не может". В США восхитились новым российским оружием

Российский истребитель Су-57 с новым двигателем станет самым быстрым в мире, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T01:10

2024-02-05T01:10

2024-02-05T01:10

в мире

сша

россия

воздушно-космические силы россии

су-57

f-35

f-22

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российский истребитель Су-57 с новым двигателем станет самым быстрым в мире, пишет Military Watch Magazine."АЛ-51Ф позволит истребителю летать в крейсерском режиме без использования форсажных камер не только на сверхзвуковой, также известной как суперкрейсерской скорости, но и на скоростях два Маха и более", — говорится в статье.В материале отмечается, что американский истребитель F-35 не может летать на сверхзвуковых скоростях без применения форсажа. По словам журналистов, тяга у нового российского двигателя выше чем у американских аналогов "на примерно восемь процентов", однако главным преимуществом станет гораздо меньшая потребность в обслуживании и возможность повышения маневренности на малых скоростях."Хотя дальность полета Су-57 и так уже более чем в два раза превышает дальность полета его американских конкурентов F-35 и F-22, силовая установка АЛ-51Ф еще больше увеличит этот показатель российского самолета — почти на десять процентов", — заключили в статье.Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Российский самолет способен летать на сверхзвуковой крейсерской скорости, а также имеет внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, новейший комплекс бортового оборудования.Как сообщалось ранее, серийные поставки Су-57 начались в 2022 году. К концу 2024 года ВКС должны получить 22 истребителей, к 2028 году их число в войсках доведут до 76.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240112/samolet-1920839396.html

https://ria.ru/20240109/perevooruzhenie-1917044593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, воздушно-космические силы россии, су-57, f-35, f-22