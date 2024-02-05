https://ria.ru/20240205/insult-1925145674.html

Невролог назвала нетипичные симптомы инсульта

Невролог назвала нетипичные симптомы инсульта - РИА Новости, 05.02.2024

Невролог назвала нетипичные симптомы инсульта

Об инсульте могут говорить эпилептический приступ и некоторые другие нетипичные симптомы, рассказала в интервью радио Sputnik невролог, кандидат медицинских... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T02:15

2024-02-05T02:15

2024-02-05T05:34

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россия

ольга голубинская

здоровье

инсульт

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Об инсульте могут говорить эпилептический приступ и некоторые другие нетипичные симптомы, рассказала в интервью радио Sputnik невролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская.Симптомы инсульта, то есть острого нарушения мозгового кровообращения, зависят в первую очередь от того, какие именно сосуды пострадали, объяснила врач."Если инсульт в правой или левой средней мозговой артерии, это будут типичные симптомы", — уточнила она.Явные, типичные признаки инсульта — парез или паралич конечностей, асимметрия лица, потеря сознания, расстройство речи, сильная головная боль, внезапное нарушение памяти. Однако так бывает не всегда, отметила Голубинская."Локализация в затылочной доле не будет сопровождаться типичным парезом или параличом конечностей, зато у человека может "выпадать" зрение", — привела пример врач.При повреждении небольших сосудов пациент может даже не обратить должного внимания на симптомы, предупреждающие об инсульте, продолжила она."Если немного крови вылилось или мелкие сосуды затромбировались, человек может на ногах перенести инсульт: легкая головная боль, утомляемость, слабость в руке", — пояснила Голубинская.Предвестником инсульта иногда бывает эпилептический приступ, который можно спутать с обмороком, продолжила она."Иногда мини эпилептический приступ путают с обмороком. Большой приступ — это сильные судороги. Но бывает и так, что человек просто сидит и смотрит в одну точку, как в трансе. Человек может начать видеть образы — как мультики. Это если височная доля (затронута эпилептическим приступом. — Прим. ред.). Иногда могут пойти какие-то странные запахи, человек может совершать какие-то стереотипные движения. Это будет фокальный эпилептический приступ, но так начнется инсульт", — добавила Голубинская.Несмотря на кажущуюся безобидность некоторых неврологических симптомов, пренебрегать ими нельзя, предупредила врач."Важно не игнорировать любую неврологическую симптоматику: онемение руки, щеки, перекос лица, выпадение полей зрения, покалывание кончиков пальцев, головная боль — все это требует обращения к врачу", — подчеркнула Голубинская.Если не обращать внимания на подобные сигналы и надеяться, что недомогание пройдет само, острое нарушение мозгового кровообращения может повториться и привести к гораздо более серьезным последствиям, предостерегла врач.Она также перечислила меры профилактики инсульта: не забывать про движение на свежем воздухе, употреблять достаточный объем жидкости в сутки и сохранять позитивный эмоциональный настрой.

https://rsport.ria.ru/20240127/zozh-1923893823.html

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общество, россия, ольга голубинская, здоровье, инсульт