Рейтинг@Mail.ru
Невролог назвала нетипичные симптомы инсульта - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 05.02.2024 (обновлено: 05:34 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/insult-1925145674.html
Невролог назвала нетипичные симптомы инсульта
Невролог назвала нетипичные симптомы инсульта - РИА Новости, 05.02.2024
Невролог назвала нетипичные симптомы инсульта
Об инсульте могут говорить эпилептический приступ и некоторые другие нетипичные симптомы, рассказала в интервью радио Sputnik невролог, кандидат медицинских... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T02:15
2024-02-05T05:34
общество
россия
ольга голубинская
здоровье
инсульт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75408/10/754081012_0:0:5616:3160_1920x0_80_0_0_98071b1c3cdf9b08fc56bb1596525a04.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Об инсульте могут говорить эпилептический приступ и некоторые другие нетипичные симптомы, рассказала в интервью радио Sputnik невролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская.Симптомы инсульта, то есть острого нарушения мозгового кровообращения, зависят в первую очередь от того, какие именно сосуды пострадали, объяснила врач."Если инсульт в правой или левой средней мозговой артерии, это будут типичные симптомы", — уточнила она.Явные, типичные признаки инсульта — парез или паралич конечностей, асимметрия лица, потеря сознания, расстройство речи, сильная головная боль, внезапное нарушение памяти. Однако так бывает не всегда, отметила Голубинская."Локализация в затылочной доле не будет сопровождаться типичным парезом или параличом конечностей, зато у человека может "выпадать" зрение", — привела пример врач.При повреждении небольших сосудов пациент может даже не обратить должного внимания на симптомы, предупреждающие об инсульте, продолжила она."Если немного крови вылилось или мелкие сосуды затромбировались, человек может на ногах перенести инсульт: легкая головная боль, утомляемость, слабость в руке", — пояснила Голубинская.Предвестником инсульта иногда бывает эпилептический приступ, который можно спутать с обмороком, продолжила она."Иногда мини эпилептический приступ путают с обмороком. Большой приступ — это сильные судороги. Но бывает и так, что человек просто сидит и смотрит в одну точку, как в трансе. Человек может начать видеть образы — как мультики. Это если височная доля (затронута эпилептическим приступом. — Прим. ред.). Иногда могут пойти какие-то странные запахи, человек может совершать какие-то стереотипные движения. Это будет фокальный эпилептический приступ, но так начнется инсульт", — добавила Голубинская.Несмотря на кажущуюся безобидность некоторых неврологических симптомов, пренебрегать ими нельзя, предупредила врач."Важно не игнорировать любую неврологическую симптоматику: онемение руки, щеки, перекос лица, выпадение полей зрения, покалывание кончиков пальцев, головная боль — все это требует обращения к врачу", — подчеркнула Голубинская.Если не обращать внимания на подобные сигналы и надеяться, что недомогание пройдет само, острое нарушение мозгового кровообращения может повториться и привести к гораздо более серьезным последствиям, предостерегла врач.Она также перечислила меры профилактики инсульта: не забывать про движение на свежем воздухе, употреблять достаточный объем жидкости в сутки и сохранять позитивный эмоциональный настрой.
https://rsport.ria.ru/20240127/zozh-1923893823.html
https://ria.ru/20240115/khrap-1921335446.html
https://ria.ru/20240109/polimer-1920227234.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75408/10/754081012_250:0:5242:3744_1920x0_80_0_0_939ae0ce5420858989f6b163a95b04e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ольга голубинская, здоровье, инсульт
Общество, Россия, Ольга Голубинская, Здоровье, Инсульт
Невролог назвала нетипичные симптомы инсульта

Невролог Голубинская: эпилептический приступ может говорить об инсульте

© Fotolia / MaridavГоловная боль
Головная боль - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Fotolia / Maridav
Головная боль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Об инсульте могут говорить эпилептический приступ и некоторые другие нетипичные симптомы, рассказала в интервью радио Sputnik невролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская.
Симптомы инсульта, то есть острого нарушения мозгового кровообращения, зависят в первую очередь от того, какие именно сосуды пострадали, объяснила врач.
«
"Если инсульт в правой или левой средней мозговой артерии, это будут типичные симптомы", — уточнила она.
Явные, типичные признаки инсульта — парез или паралич конечностей, асимметрия лица, потеря сознания, расстройство речи, сильная головная боль, внезапное нарушение памяти. Однако так бывает не всегда, отметила Голубинская.
Шипучие таблетки - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Кардиолог назвал страшные последствия неправильного приема аспирина
27 января, 19:40
"Локализация в затылочной доле не будет сопровождаться типичным парезом или параличом конечностей, зато у человека может "выпадать" зрение", — привела пример врач.
При повреждении небольших сосудов пациент может даже не обратить должного внимания на симптомы, предупреждающие об инсульте, продолжила она.
«
"Если немного крови вылилось или мелкие сосуды затромбировались, человек может на ногах перенести инсульт: легкая головная боль, утомляемость, слабость в руке", — пояснила Голубинская.
Предвестником инсульта иногда бывает эпилептический приступ, который можно спутать с обмороком, продолжила она.
Мужчина храпит во сне - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Врач предупредил об опасности храпа
15 января, 02:10
"Иногда мини эпилептический приступ путают с обмороком. Большой приступ — это сильные судороги. Но бывает и так, что человек просто сидит и смотрит в одну точку, как в трансе. Человек может начать видеть образы — как мультики. Это если височная доля (затронута эпилептическим приступом. — Прим. ред.). Иногда могут пойти какие-то странные запахи, человек может совершать какие-то стереотипные движения. Это будет фокальный эпилептический приступ, но так начнется инсульт", — добавила Голубинская.
Несмотря на кажущуюся безобидность некоторых неврологических симптомов, пренебрегать ими нельзя, предупредила врач.
«
"Важно не игнорировать любую неврологическую симптоматику: онемение руки, щеки, перекос лица, выпадение полей зрения, покалывание кончиков пальцев, головная боль — все это требует обращения к врачу", — подчеркнула Голубинская.
Если не обращать внимания на подобные сигналы и надеяться, что недомогание пройдет само, острое нарушение мозгового кровообращения может повториться и привести к гораздо более серьезным последствиям, предостерегла врач.
Она также перечислила меры профилактики инсульта: не забывать про движение на свежем воздухе, употреблять достаточный объем жидкости в сутки и сохранять позитивный эмоциональный настрой.
Рентгенография кровеносных сосудов - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
В России разработали препарат для заполнения опасных сплетений сосудов
9 января, 08:57
 
ОбществоРоссияОльга ГолубинскаяЗдоровьеИнсульт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала