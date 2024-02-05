https://ria.ru/20240205/ii-1925473702.html

Чернышенко назвал одну из самых перспективных сфер в мире

Чернышенко назвал одну из самых перспективных сфер в мире - РИА Новости, 05.02.2024

Чернышенко назвал одну из самых перспективных сфер в мире

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал развитие искусственного интеллекта (ИИ) и вычислительных мощностей одной из самых перспективных сфер в мире. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T13:29

2024-02-05T13:29

2024-02-05T13:29

технологии

россия

дмитрий чернышенко

курчатовский институт

объединенный институт ядерных исследований

российская академия наук

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал развитие искусственного интеллекта (ИИ) и вычислительных мощностей одной из самых перспективных сфер в мире. "Сегодня в мире не прекращается гонка в области развития искусственного интеллекта и вычислительных мощностей. Это одна из самых перспективных сфер. Производительность суперкомпьютеров кратно растет, к примеру, совокупная мощность вычислительных машин рейтинга топ-500 составляет семь экзафлопс. Это в четыре раза больше, чем несколько лет назад", - сообщил Чернышенко на пресс-конференции. В ходе пресс-конференции Курчатовский институт, Институт системного программирования им. Иванникова РАН и Объединенный институт ядерных исследований подписали соглашение о создании консорциума для IT-обеспечения исследовательской инфраструктуры класса "мегасайенс". По словам заместителя председателя правительства РФ, с помощью установок класса "мегасайенс" собираются научные данные, а их обработка требует больших вычислительных мощностей. Так, создание консорциума позволит к концу 2030 года обеспечить передачу сотен петабайт данных в год. Он пояснил, что созданный консорциум будет использовать Национальную исследовательскую компьютерную сеть: "К ней уже подключено более 80% научных организаций России". Чернышенко также отметил, что в условиях санкций и внешних вызовов России нужно действовать на опережение, чтобы обеспечить проведение исследований и разрабатывать собственные прорывные решения. В свою очередь базой для этого могут стать установки класса "мегасайенс".

https://ria.ru/20240202/medkarta-1925028906.html

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технологии, россия, дмитрий чернышенко, курчатовский институт, объединенный институт ядерных исследований, российская академия наук