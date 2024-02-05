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Чернышенко назвал одну из самых перспективных сфер в мире - РИА Новости, 05.02.2024
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13:29 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/ii-1925473702.html
Чернышенко назвал одну из самых перспективных сфер в мире
Чернышенко назвал одну из самых перспективных сфер в мире - РИА Новости, 05.02.2024
Чернышенко назвал одну из самых перспективных сфер в мире
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал развитие искусственного интеллекта (ИИ) и вычислительных мощностей одной из самых перспективных сфер в мире. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T13:29
2024-02-05T13:29
технологии
россия
дмитрий чернышенко
курчатовский институт
объединенный институт ядерных исследований
российская академия наук
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал развитие искусственного интеллекта (ИИ) и вычислительных мощностей одной из самых перспективных сфер в мире. "Сегодня в мире не прекращается гонка в области развития искусственного интеллекта и вычислительных мощностей. Это одна из самых перспективных сфер. Производительность суперкомпьютеров кратно растет, к примеру, совокупная мощность вычислительных машин рейтинга топ-500 составляет семь экзафлопс. Это в четыре раза больше, чем несколько лет назад", - сообщил Чернышенко на пресс-конференции. В ходе пресс-конференции Курчатовский институт, Институт системного программирования им. Иванникова РАН и Объединенный институт ядерных исследований подписали соглашение о создании консорциума для IT-обеспечения исследовательской инфраструктуры класса "мегасайенс". По словам заместителя председателя правительства РФ, с помощью установок класса "мегасайенс" собираются научные данные, а их обработка требует больших вычислительных мощностей. Так, создание консорциума позволит к концу 2030 года обеспечить передачу сотен петабайт данных в год. Он пояснил, что созданный консорциум будет использовать Национальную исследовательскую компьютерную сеть: "К ней уже подключено более 80% научных организаций России". Чернышенко также отметил, что в условиях санкций и внешних вызовов России нужно действовать на опережение, чтобы обеспечить проведение исследований и разрабатывать собственные прорывные решения. В свою очередь базой для этого могут стать установки класса "мегасайенс".
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технологии, россия, дмитрий чернышенко, курчатовский институт, объединенный институт ядерных исследований, российская академия наук
Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко, Курчатовский институт, Объединенный институт ядерных исследований, Российская академия наук
Чернышенко назвал одну из самых перспективных сфер в мире

Чернышенко назвал развитие ИИ одной из самых перспективных сфер в мире

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал развитие искусственного интеллекта (ИИ) и вычислительных мощностей одной из самых перспективных сфер в мире.
«
"Сегодня в мире не прекращается гонка в области развития искусственного интеллекта и вычислительных мощностей. Это одна из самых перспективных сфер. Производительность суперкомпьютеров кратно растет, к примеру, совокупная мощность вычислительных машин рейтинга топ-500 составляет семь экзафлопс. Это в четыре раза больше, чем несколько лет назад", - сообщил Чернышенко на пресс-конференции.
В ходе пресс-конференции Курчатовский институт, Институт системного программирования им. Иванникова РАН и Объединенный институт ядерных исследований подписали соглашение о создании консорциума для IT-обеспечения исследовательской инфраструктуры класса "мегасайенс".
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По словам заместителя председателя правительства РФ, с помощью установок класса "мегасайенс" собираются научные данные, а их обработка требует больших вычислительных мощностей. Так, создание консорциума позволит к концу 2030 года обеспечить передачу сотен петабайт данных в год.
Он пояснил, что созданный консорциум будет использовать Национальную исследовательскую компьютерную сеть: "К ней уже подключено более 80% научных организаций России".
Чернышенко также отметил, что в условиях санкций и внешних вызовов России нужно действовать на опережение, чтобы обеспечить проведение исследований и разрабатывать собственные прорывные решения. В свою очередь базой для этого могут стать установки класса "мегасайенс".
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