https://ria.ru/20240205/geroy-1925499155.html

Путин присвоил звание Героя Труда экс-президенту РАН Осипову

Путин присвоил звание Героя Труда экс-президенту РАН Осипову - РИА Новости, 05.02.2024

Путин присвоил звание Героя Труда экс-президенту РАН Осипову

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда экс-президенту Российской академии наук Юрию Осипову, указ главы государства об этом опубликован на... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T15:14

2024-02-05T15:14

2024-02-05T15:29

россия

юрий осипов

владимир путин

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда экс-президенту Российской академии наук Юрию Осипову, указ главы государства об этом опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, звание Героя Труда присвоено академику "за особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие науки".Юрий Осипов возглавлял РАН в 1991-2013 годах. В 1997-2013 годах входил в состав Совета безопасности РФ.Основные научные исследования Осипова посвящены теории управления, дифференциальным уравнениям и их приложениям. Согласно информации на сайте РАН, результаты работ Осипова нашли применение в прикладной тематике, связанной с созданием образцов новой техники. Многие годы Осипов был руководителем широкого круга опытно-конструкторских работ, связанных с созданием летательных аппаратов. Проведенные под его руководством и при личном участии фундаментальные и прикладные исследования доведены до реализации в конкретных изделиях. Результаты исследований непосредственно использованы при создании и натурной отработке изделий – они позволили выбрать и улучшить ряд важнейших технических характеристик комплексов новой техники, сданных в эксплуатацию.В разные годы был награжден Ленинской премией и Государственной премией РФ в области науки и техники. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Награжден многими другими орденами и медалями.

https://ria.ru/20210913/rostov-1749912379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, юрий осипов, владимир путин, российская академия наук, общество