https://ria.ru/20240205/geroy-1925499155.html
Путин присвоил звание Героя Труда экс-президенту РАН Осипову
Путин присвоил звание Героя Труда экс-президенту РАН Осипову - РИА Новости, 05.02.2024
Путин присвоил звание Героя Труда экс-президенту РАН Осипову
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда экс-президенту Российской академии наук Юрию Осипову, указ главы государства об этом опубликован на... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:14
2024-02-05T15:14
2024-02-05T15:29
россия
юрий осипов
владимир путин
российская академия наук
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_0:0:2838:1597_1920x0_80_0_0_3509ba3f50b06b246efeff9ebd47561b.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда экс-президенту Российской академии наук Юрию Осипову, указ главы государства об этом опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, звание Героя Труда присвоено академику "за особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие науки".Юрий Осипов возглавлял РАН в 1991-2013 годах. В 1997-2013 годах входил в состав Совета безопасности РФ.Основные научные исследования Осипова посвящены теории управления, дифференциальным уравнениям и их приложениям. Согласно информации на сайте РАН, результаты работ Осипова нашли применение в прикладной тематике, связанной с созданием образцов новой техники. Многие годы Осипов был руководителем широкого круга опытно-конструкторских работ, связанных с созданием летательных аппаратов. Проведенные под его руководством и при личном участии фундаментальные и прикладные исследования доведены до реализации в конкретных изделиях. Результаты исследований непосредственно использованы при создании и натурной отработке изделий – они позволили выбрать и улучшить ряд важнейших технических характеристик комплексов новой техники, сданных в эксплуатацию.В разные годы был награжден Ленинской премией и Государственной премией РФ в области науки и техники. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Награжден многими другими орденами и медалями.
https://ria.ru/20210913/rostov-1749912379.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_156:0:2677:1891_1920x0_80_0_0_b85c5fb7e335d0049adf32cd07d06660.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юрий осипов, владимир путин, российская академия наук, общество
Россия, Юрий Осипов, Владимир Путин, Российская академия наук, Общество
Путин присвоил звание Героя Труда экс-президенту РАН Осипову
Путин присвоил звание Героя Труда экс-президенту РАН академику Юрию Осипову
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда экс-президенту Российской академии наук Юрию Осипову, указ главы государства об этом опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, звание Героя Труда присвоено академику "за особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие науки".
Юрий Осипов возглавлял РАН в 1991-2013 годах. В 1997-2013 годах входил в состав Совета безопасности РФ.
Основные научные исследования Осипова посвящены теории управления, дифференциальным уравнениям и их приложениям. Согласно информации на сайте РАН, результаты работ Осипова нашли применение в прикладной тематике, связанной с созданием образцов новой техники. Многие годы Осипов был руководителем широкого круга опытно-конструкторских работ, связанных с созданием летательных аппаратов. Проведенные под его руководством и при личном участии фундаментальные и прикладные исследования доведены до реализации в конкретных изделиях. Результаты исследований непосредственно использованы при создании и натурной отработке изделий – они позволили выбрать и улучшить ряд важнейших технических характеристик комплексов новой техники, сданных в эксплуатацию.
В разные годы был награжден Ленинской премией и Государственной премией РФ в области науки и техники. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Награжден многими другими орденами и медалями.
Первому в Ростовской области Герою труда присвоили почетное звание