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Путин присвоил звание Героя Труда экс-президенту РАН Осипову - РИА Новости, 05.02.2024
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15:14 05.02.2024 (обновлено: 15:29 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/geroy-1925499155.html
Путин присвоил звание Героя Труда экс-президенту РАН Осипову
Путин присвоил звание Героя Труда экс-президенту РАН Осипову - РИА Новости, 05.02.2024
Путин присвоил звание Героя Труда экс-президенту РАН Осипову
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда экс-президенту Российской академии наук Юрию Осипову, указ главы государства об этом опубликован на... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:14
2024-02-05T15:29
россия
юрий осипов
владимир путин
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда экс-президенту Российской академии наук Юрию Осипову, указ главы государства об этом опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, звание Героя Труда присвоено академику "за особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие науки".Юрий Осипов возглавлял РАН в 1991-2013 годах. В 1997-2013 годах входил в состав Совета безопасности РФ.Основные научные исследования Осипова посвящены теории управления, дифференциальным уравнениям и их приложениям. Согласно информации на сайте РАН, результаты работ Осипова нашли применение в прикладной тематике, связанной с созданием образцов новой техники. Многие годы Осипов был руководителем широкого круга опытно-конструкторских работ, связанных с созданием летательных аппаратов. Проведенные под его руководством и при личном участии фундаментальные и прикладные исследования доведены до реализации в конкретных изделиях. Результаты исследований непосредственно использованы при создании и натурной отработке изделий – они позволили выбрать и улучшить ряд важнейших технических характеристик комплексов новой техники, сданных в эксплуатацию.В разные годы был награжден Ленинской премией и Государственной премией РФ в области науки и техники. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Награжден многими другими орденами и медалями.
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россия, юрий осипов, владимир путин, российская академия наук, общество
Россия, Юрий Осипов, Владимир Путин, Российская академия наук, Общество
Путин присвоил звание Героя Труда экс-президенту РАН Осипову

Путин присвоил звание Героя Труда экс-президенту РАН академику Юрию Осипову

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда экс-президенту Российской академии наук Юрию Осипову, указ главы государства об этом опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, звание Героя Труда присвоено академику "за особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие науки".
Юрий Осипов возглавлял РАН в 1991-2013 годах. В 1997-2013 годах входил в состав Совета безопасности РФ.
Основные научные исследования Осипова посвящены теории управления, дифференциальным уравнениям и их приложениям. Согласно информации на сайте РАН, результаты работ Осипова нашли применение в прикладной тематике, связанной с созданием образцов новой техники. Многие годы Осипов был руководителем широкого круга опытно-конструкторских работ, связанных с созданием летательных аппаратов. Проведенные под его руководством и при личном участии фундаментальные и прикладные исследования доведены до реализации в конкретных изделиях. Результаты исследований непосредственно использованы при создании и натурной отработке изделий – они позволили выбрать и улучшить ряд важнейших технических характеристик комплексов новой техники, сданных в эксплуатацию.
В разные годы был награжден Ленинской премией и Государственной премией РФ в области науки и техники. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Награжден многими другими орденами и медалями.
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