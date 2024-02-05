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В Петербурге мужчина распылил газ в лицо водителю скорой помощи - РИА Новости, 05.02.2024
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15:20 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/gaz-1925500705.html
В Петербурге мужчина распылил газ в лицо водителю скорой помощи
В Петербурге мужчина распылил газ в лицо водителю скорой помощи - РИА Новости, 05.02.2024
В Петербурге мужчина распылил газ в лицо водителю скорой помощи
Житель Петербурга распылил газовый баллончик в лицо водителю скорой помощи, когда тот приехал на вызов, хулигана задержали, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:20
2024-02-05T15:20
происшествия
санкт-петербург
приморский район
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Житель Петербурга распылил газовый баллончик в лицо водителю скорой помощи, когда тот приехал на вызов, хулигана задержали, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "В ночь на 4 февраля в полицию Приморского района Петербурга поступило сообщение о том, что у дома 21 корпус 2 по Комендантскому проспекту неизвестный мужчина распылил газовый баллончик с сторону водителя скорой помощи, который приехал на вызов", - информирует пресс-служба. Полицейские установили, что у одной из парадных мужчина из газового баллончика дважды брызнул в лицо 55-летнему водителю скорой помощи, после чего скрылся в этом же подъезде. Потерпевший с химическим ожогом глаз обратился в медучреждение, где был осмотрен и отпущен домой. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). "Полицейские оперативно установили личность агрессора и задержали его. Им оказался 40-летний местный житель, работающий проходчиком в строительной компании. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - добавили в пресс-службе ГУМВД.
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приморский район
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происшествия, санкт-петербург, приморский район, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Приморский район, Россия
В Петербурге мужчина распылил газ в лицо водителю скорой помощи

Житель Петербурга распылил газ в лицо водителю скорой помощи, хулигана задержали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Житель Петербурга распылил газовый баллончик в лицо водителю скорой помощи, когда тот приехал на вызов, хулигана задержали, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
«
"В ночь на 4 февраля в полицию Приморского района Петербурга поступило сообщение о том, что у дома 21 корпус 2 по Комендантскому проспекту неизвестный мужчина распылил газовый баллончик с сторону водителя скорой помощи, который приехал на вызов", - информирует пресс-служба.
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Полицейские установили, что у одной из парадных мужчина из газового баллончика дважды брызнул в лицо 55-летнему водителю скорой помощи, после чего скрылся в этом же подъезде. Потерпевший с химическим ожогом глаз обратился в медучреждение, где был осмотрен и отпущен домой. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
"Полицейские оперативно установили личность агрессора и задержали его. Им оказался 40-летний местный житель, работающий проходчиком в строительной компании. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - добавили в пресс-службе ГУМВД.
 
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