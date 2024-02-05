https://ria.ru/20240205/filatov-1925514559.html
Мэра Днепропетровска включили в перечень террористов и экстремистов
Мэра Днепропетровска включили в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 05.02.2024
Мэра Днепропетровска включили в перечень террористов и экстремистов
Мэр Днепропетровска Борис Филатов включен в РФ в перечень экстремистов и террористов, следует из базы данных Росфинмониторинга. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T16:22
2024-02-05T16:22
2024-02-05T16:22
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
россия
днепропетровская область
борис филатов
украина
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149398/30/1493983021_0:255:4898:3010_1920x0_80_0_0_195e8d2f0ecf5a46654981fedbcd2a6f.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мэр Днепропетровска Борис Филатов включен в РФ в перечень экстремистов и террористов, следует из базы данных Росфинмониторинга. "Филатов Борис Альбертович, 07.03.1972 г.р., г. Днепропетровск Днепропетровской области Украинской ССР", - значится в списке. В сентябре 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Филатова. Ранее СК завел на него уголовное дело о подстрекательстве к геноциду - ведомство отмечало, что мэр Днепропетровска опубликовал в соцсети "пост с призывами убивать россиян по всему миру".
https://ria.ru/20240124/terroristy-1923236734.html
днепропетровск
россия
днепропетровская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149398/30/1493983021_273:0:4626:3265_1920x0_80_0_0_98e5a795ce60ec51113bba08b6af998c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровск, россия, днепропетровская область, борис филатов, украина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Россия, Днепропетровская область, Борис Филатов, Украина, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Ситуация в ДНР и ЛНР
Мэра Днепропетровска включили в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес Бориса Филатова в перечень террористов и экстремистов