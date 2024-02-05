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Мэра Днепропетровска включили в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 05.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/filatov-1925514559.html
Мэра Днепропетровска включили в перечень террористов и экстремистов
Мэра Днепропетровска включили в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 05.02.2024
Мэра Днепропетровска включили в перечень террористов и экстремистов
Мэр Днепропетровска Борис Филатов включен в РФ в перечень экстремистов и террористов, следует из базы данных Росфинмониторинга. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T16:22
2024-02-05T16:22
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
россия
днепропетровская область
борис филатов
украина
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мэр Днепропетровска Борис Филатов включен в РФ в перечень экстремистов и террористов, следует из базы данных Росфинмониторинга. "Филатов Борис Альбертович, 07.03.1972 г.р., г. Днепропетровск Днепропетровской области Украинской ССР", - значится в списке. В сентябре 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Филатова. Ранее СК завел на него уголовное дело о подстрекательстве к геноциду - ведомство отмечало, что мэр Днепропетровска опубликовал в соцсети "пост с призывами убивать россиян по всему миру".
https://ria.ru/20240124/terroristy-1923236734.html
днепропетровск
россия
днепропетровская область
украина
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в мире, днепропетровск, россия, днепропетровская область, борис филатов, украина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Россия, Днепропетровская область, Борис Филатов, Украина, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Ситуация в ДНР и ЛНР
Мэра Днепропетровска включили в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Бориса Филатова в перечень террористов и экстремистов

© Фото : Дніпропетровська міська радаМэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов
Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : Дніпропетровська міська рада
Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мэр Днепропетровска Борис Филатов включен в РФ в перечень экстремистов и террористов, следует из базы данных Росфинмониторинга.
"Филатов Борис Альбертович, 07.03.1972 г.р., г. Днепропетровск Днепропетровской области Украинской ССР", - значится в списке.
В сентябре 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Филатова. Ранее СК завел на него уголовное дело о подстрекательстве к геноциду - ведомство отмечало, что мэр Днепропетровска опубликовал в соцсети "пост с призывами убивать россиян по всему миру".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Росфинмониторинг внес в перечень террористов членов украинской агентуры
24 января, 16:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскРоссияДнепропетровская областьБорис ФилатовУкраинаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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