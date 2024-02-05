https://ria.ru/20240205/filatov-1925514559.html

Мэра Днепропетровска включили в перечень террористов и экстремистов

Мэра Днепропетровска включили в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 05.02.2024

Мэра Днепропетровска включили в перечень террористов и экстремистов

Мэр Днепропетровска Борис Филатов включен в РФ в перечень экстремистов и террористов, следует из базы данных Росфинмониторинга. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T16:22

2024-02-05T16:22

2024-02-05T16:22

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровск

россия

днепропетровская область

борис филатов

украина

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мэр Днепропетровска Борис Филатов включен в РФ в перечень экстремистов и террористов, следует из базы данных Росфинмониторинга. "Филатов Борис Альбертович, 07.03.1972 г.р., г. Днепропетровск Днепропетровской области Украинской ССР", - значится в списке. В сентябре 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Филатова. Ранее СК завел на него уголовное дело о подстрекательстве к геноциду - ведомство отмечало, что мэр Днепропетровска опубликовал в соцсети "пост с призывами убивать россиян по всему миру".

https://ria.ru/20240124/terroristy-1923236734.html

днепропетровск

россия

днепропетровская область

украина

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Кирилл Волков

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