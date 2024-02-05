Болгарские фермеры потребовали отставки главы Минсельхоза
Фермеры в Болгарии запланировали на 6 февраля масштабные акции протеста в стране
Автомобиль болгарской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Инициативный комитет фермеров в Болгарии потребовал отставки министра сельского хозяйства и запланировал на вторник масштабные акции протеста по всей стране с использованием тяжелой техники и блокированием дорог, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
В понедельник активисты провели пикет перед зданием министерства, разбросав перед ним солому и разлив молоко. Недовольные аграрии требуют от премьер-министра уволить главу минсельхоза Кирила Вытева до 11 февраля, угрожая в противном случае заблокировать протестами всю страну.
Накануне правительство пообещало 150 миллионов левов (83 миллиона долларов) в качестве помощи животноводам и фермерам, зерноводы смогут получить финансовую поддержку после проверки налоговыми органами и подтверждения того, что в прошлом году они понесли убытки.
Фермеры заявляют, что им нужны не деньги в виде подачек, а конкретные меры и благоприятная для аграрного сектора политика. По их словам, сейчас европейские директивы, в том числе правила "зеленого перехода", идут во вред болгарским земледельцам. "В Брюсселе нельзя мерить одним мерилом все европейские страны, и универсального лекарства не существует. Наше правительство должно четко и твердо отстаивать интересы Болгарии и региона, в котором мы живем", - сказал Тодор Джиков из Национальной ассоциации картофелеводов телеканалу БНТ.
В последние дни в странах Евросоюза возрастает число протестов фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.