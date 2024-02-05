https://ria.ru/20240205/fermery-1925559793.html

Болгарские фермеры потребовали отставки главы Минсельхоза

Болгарские фермеры потребовали отставки главы Минсельхоза - РИА Новости, 05.02.2024

Болгарские фермеры потребовали отставки главы Минсельхоза

Инициативный комитет фермеров в Болгарии потребовал отставки министра сельского хозяйства и запланировал на вторник масштабные акции протеста по всей стране с... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T20:57

2024-02-05T20:57

2024-02-05T20:57

болгария

брюссель

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859492056_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_c04ff24f7e5a4c273b3c2a92aefef47b.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Инициативный комитет фермеров в Болгарии потребовал отставки министра сельского хозяйства и запланировал на вторник масштабные акции протеста по всей стране с использованием тяжелой техники и блокированием дорог, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). В понедельник активисты провели пикет перед зданием министерства, разбросав перед ним солому и разлив молоко. Недовольные аграрии требуют от премьер-министра уволить главу минсельхоза Кирила Вытева до 11 февраля, угрожая в противном случае заблокировать протестами всю страну. Накануне правительство пообещало 150 миллионов левов (83 миллиона долларов) в качестве помощи животноводам и фермерам, зерноводы смогут получить финансовую поддержку после проверки налоговыми органами и подтверждения того, что в прошлом году они понесли убытки. Фермеры заявляют, что им нужны не деньги в виде подачек, а конкретные меры и благоприятная для аграрного сектора политика. По их словам, сейчас европейские директивы, в том числе правила "зеленого перехода", идут во вред болгарским земледельцам. "В Брюсселе нельзя мерить одним мерилом все европейские страны, и универсального лекарства не существует. Наше правительство должно четко и твердо отстаивать интересы Болгарии и региона, в котором мы живем", - сказал Тодор Джиков из Национальной ассоциации картофелеводов телеканалу БНТ. В последние дни в странах Евросоюза возрастает число протестов фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.

https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html

https://ria.ru/20240131/fermery-1924671553.html

болгария

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

болгария, брюссель, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евросоюз, еврокомиссия