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Болгарские фермеры потребовали отставки главы Минсельхоза - РИА Новости, 05.02.2024
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20:57 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/fermery-1925559793.html
Болгарские фермеры потребовали отставки главы Минсельхоза
Болгарские фермеры потребовали отставки главы Минсельхоза - РИА Новости, 05.02.2024
Болгарские фермеры потребовали отставки главы Минсельхоза
Инициативный комитет фермеров в Болгарии потребовал отставки министра сельского хозяйства и запланировал на вторник масштабные акции протеста по всей стране с... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T20:57
2024-02-05T20:57
болгария
брюссель
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Инициативный комитет фермеров в Болгарии потребовал отставки министра сельского хозяйства и запланировал на вторник масштабные акции протеста по всей стране с использованием тяжелой техники и блокированием дорог, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). В понедельник активисты провели пикет перед зданием министерства, разбросав перед ним солому и разлив молоко. Недовольные аграрии требуют от премьер-министра уволить главу минсельхоза Кирила Вытева до 11 февраля, угрожая в противном случае заблокировать протестами всю страну. Накануне правительство пообещало 150 миллионов левов (83 миллиона долларов) в качестве помощи животноводам и фермерам, зерноводы смогут получить финансовую поддержку после проверки налоговыми органами и подтверждения того, что в прошлом году они понесли убытки. Фермеры заявляют, что им нужны не деньги в виде подачек, а конкретные меры и благоприятная для аграрного сектора политика. По их словам, сейчас европейские директивы, в том числе правила "зеленого перехода", идут во вред болгарским земледельцам. "В Брюсселе нельзя мерить одним мерилом все европейские страны, и универсального лекарства не существует. Наше правительство должно четко и твердо отстаивать интересы Болгарии и региона, в котором мы живем", - сказал Тодор Джиков из Национальной ассоциации картофелеводов телеканалу БНТ. В последние дни в странах Евросоюза возрастает число протестов фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.
https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html
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болгария, брюссель, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евросоюз, еврокомиссия
Болгария, Брюссель, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Евросоюз, Еврокомиссия
Болгарские фермеры потребовали отставки главы Минсельхоза

Фермеры в Болгарии запланировали на 6 февраля масштабные акции протеста в стране

© Фото : Министерство на вътрешните работиАвтомобиль болгарской полиции
Автомобиль болгарской полиции - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : Министерство на вътрешните работи
Автомобиль болгарской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Инициативный комитет фермеров в Болгарии потребовал отставки министра сельского хозяйства и запланировал на вторник масштабные акции протеста по всей стране с использованием тяжелой техники и блокированием дорог, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
В понедельник активисты провели пикет перед зданием министерства, разбросав перед ним солому и разлив молоко. Недовольные аграрии требуют от премьер-министра уволить главу минсельхоза Кирила Вытева до 11 февраля, угрожая в противном случае заблокировать протестами всю страну.
Демонстрация французских и бельгийских фермеров возле Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Европу настигла расплата за отказ от суверенитета
29 января, 08:00
Накануне правительство пообещало 150 миллионов левов (83 миллиона долларов) в качестве помощи животноводам и фермерам, зерноводы смогут получить финансовую поддержку после проверки налоговыми органами и подтверждения того, что в прошлом году они понесли убытки.
Фермеры заявляют, что им нужны не деньги в виде подачек, а конкретные меры и благоприятная для аграрного сектора политика. По их словам, сейчас европейские директивы, в том числе правила "зеленого перехода", идут во вред болгарским земледельцам. "В Брюсселе нельзя мерить одним мерилом все европейские страны, и универсального лекарства не существует. Наше правительство должно четко и твердо отстаивать интересы Болгарии и региона, в котором мы живем", - сказал Тодор Джиков из Национальной ассоциации картофелеводов телеканалу БНТ.
В последние дни в странах Евросоюза возрастает число протестов фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.
Фермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
ЕК должна защищать интересы фермеров Европы от Украины, считают в Венгрии
31 января, 20:01
 
БолгарияБрюссельМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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