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Протестующие в Италии фермеры движутся к Риму - РИА Новости, 05.02.2024
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13:04 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/fermery-1925468213.html
Протестующие в Италии фермеры движутся к Риму
Протестующие в Италии фермеры движутся к Риму - РИА Новости, 05.02.2024
Протестующие в Италии фермеры движутся к Риму
Итальянские фермеры в понедельник утром выдвинулись в направлении Рима колонной из 200 тракторов для организации постоянной акции протеста, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T13:04
2024-02-05T13:04
в мире
франция
италия
рим
эрик мамер
еврокомиссия
эммануэль макрон
а1
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РИМ, 5 фев – РИА Новости. Итальянские фермеры в понедельник утром выдвинулись в направлении Рима колонной из 200 тракторов для организации постоянной акции протеста, заявил РИА Новости представитель объединенного комитета протестующих Галгано Палаферри. "Колонна прибудет в понедельник вечером, сейчас идут переговоры с полицией для определения места нашей стоянки на одной из двух трасс у города", - сказал собеседник агентства. По его словам, фермеры направились из южных провинций Тосканы, но к ним присоединятся коллеги из других регионов Италии. На свою сельхозтехнику фермеры погрузили воду и продукты для проведения многодневного протеста. На минувшей неделе протесты фермеров в Италии вслед за другими европейскими странами охватили различные сельскохозяйственные регионы страны. В отличие от акций во Франции или Бельгии они не столь многочисленны и не приводят к блокированию трасс и к столкновениям с полицией. Наиболее громкими акциями на Апеннинах стали собрание тракторов у развязки на главной автостраде Италии А1, ведущей из Милана в Неаполь. В субботу участники манифестации, участие в которой приняли около 120 единиц техники, предприняли попытку заблокировать выезд с А1 в районе города Орте на севере столичной области Лацио. Местные СМИ сообщили, что фермеров к развязке не пустило оцепление полиции, не дав им поставить на дороге два крупных стога сена. Фермерские протесты уже привели к перебоям в работе во Франции, Германии, Бельгии, Польше, Румынии и Нидерландах. Однако во вторник официальный представитель ЕК Эрик Мамер сообщил, что Еврокомиссия не останавливала переговоры с Меркосур - общим рынком стран Южной Америки - которые вызвали протесты фермеров в ряде стран ЕС, отметив, что Евросоюз продолжает усилия и добивается соглашения, которое "учитывало бы цели ЕС в вопросах устойчивого развития и его озабоченности в сельскохозяйственной сфере". Ранее СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон на фоне протестов фермеров призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен прекратить текущий раунд переговоров со странами Меркосур по заключению торгового соглашения. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Кроме того, в объединение вступает Боливия. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
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в мире, франция, италия, рим, эрик мамер, еврокомиссия, эммануэль макрон, а1, евросоюз, урсула фон дер ляйен
В мире, Франция, Италия, Рим, Эрик Мамер, Еврокомиссия, Эммануэль Макрон, А1, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен
Протестующие в Италии фермеры движутся к Риму

Организаторы: колонна протестующих фермеров из 200 тракторов движется к Риму

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСобор Святого Петра в Риме
Собор Святого Петра в Риме - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Собор Святого Петра в Риме. Архивное фото
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РИМ, 5 фев – РИА Новости. Итальянские фермеры в понедельник утром выдвинулись в направлении Рима колонной из 200 тракторов для организации постоянной акции протеста, заявил РИА Новости представитель объединенного комитета протестующих Галгано Палаферри.
«
"Колонна прибудет в понедельник вечером, сейчас идут переговоры с полицией для определения места нашей стоянки на одной из двух трасс у города", - сказал собеседник агентства. По его словам, фермеры направились из южных провинций Тосканы, но к ним присоединятся коллеги из других регионов Италии. На свою сельхозтехнику фермеры погрузили воду и продукты для проведения многодневного протеста.
Демонстрация французских и бельгийских фермеров возле Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Европу настигла расплата за отказ от суверенитета
29 января, 08:00
На минувшей неделе протесты фермеров в Италии вслед за другими европейскими странами охватили различные сельскохозяйственные регионы страны. В отличие от акций во Франции или Бельгии они не столь многочисленны и не приводят к блокированию трасс и к столкновениям с полицией.
Наиболее громкими акциями на Апеннинах стали собрание тракторов у развязки на главной автостраде Италии А1, ведущей из Милана в Неаполь. В субботу участники манифестации, участие в которой приняли около 120 единиц техники, предприняли попытку заблокировать выезд с А1 в районе города Орте на севере столичной области Лацио. Местные СМИ сообщили, что фермеров к развязке не пустило оцепление полиции, не дав им поставить на дороге два крупных стога сена.
Фермеры на тракторах, перекрывшие движение во Франции - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Протестующие фермеры угостили премьера Франции глинтвейном
26 января, 22:45
Фермерские протесты уже привели к перебоям в работе во Франции, Германии, Бельгии, Польше, Румынии и Нидерландах. Однако во вторник официальный представитель ЕК Эрик Мамер сообщил, что Еврокомиссия не останавливала переговоры с Меркосур - общим рынком стран Южной Америки - которые вызвали протесты фермеров в ряде стран ЕС, отметив, что Евросоюз продолжает усилия и добивается соглашения, которое "учитывало бы цели ЕС в вопросах устойчивого развития и его озабоченности в сельскохозяйственной сфере".
Ранее СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон на фоне протестов фермеров призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен прекратить текущий раунд переговоров со странами Меркосур по заключению торгового соглашения.
Демонстрация французских и бельгийских фермеров - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Эксперт заявил о связи протестов фермеров в ФРГ с отказом от газа из России
25 января, 10:22
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Кроме того, в объединение вступает Боливия. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
В ЕС намеренно замалчивают протесты местных фермеров, заявила Захарова
26 января, 16:18
 
В миреФранцияИталияРимЭрик МамерЕврокомиссияЭммануэль МакронА1ЕвросоюзУрсула фон дер Ляйен
 
 
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