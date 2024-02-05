https://ria.ru/20240205/ekstremist-1925519513.html
Экс-посла Украины в Казахстане включили в перечень экстремистов в России
Экс-посла Украины в Казахстане включили в перечень экстремистов в России - РИА Новости, 05.02.2024
Экс-посла Украины в Казахстане включили в перечень экстремистов в России
Бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский* внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов, следует из базы данных Росфинмониторинга. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T16:41
2024-02-05T16:41
2024-02-05T16:41
в мире
украина
казахстан
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский* внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов, следует из базы данных Росфинмониторинга. "Врублевский Петр Юрьевич*, 15.07.1970 г.р., г. Киев", - значится в списке.В 2022 году после видео в соцетях, в котором Врублевский* призывал убивать русских, он получил нежелательный статус в Казахстане, Украина отозвала его и назначила нового посла.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом
https://ria.ru/20240205/filatov-1925514559.html
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в мире, украина, казахстан, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Украина, Казахстан, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Экс-посла Украины в Казахстане включили в перечень экстремистов в России
Экс-посла Украины Петра Врублевского включили в перечень экстремистов в России