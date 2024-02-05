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Экс-посла Украины в Казахстане включили в перечень экстремистов в России - РИА Новости, 05.02.2024
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16:41 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/ekstremist-1925519513.html
Экс-посла Украины в Казахстане включили в перечень экстремистов в России
Экс-посла Украины в Казахстане включили в перечень экстремистов в России - РИА Новости, 05.02.2024
Экс-посла Украины в Казахстане включили в перечень экстремистов в России
Бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский* внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов, следует из базы данных Росфинмониторинга. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T16:41
2024-02-05T16:41
в мире
украина
казахстан
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский* внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов, следует из базы данных Росфинмониторинга. &quot;Врублевский Петр Юрьевич*, 15.07.1970 г.р., г. Киев&quot;, - значится в списке.В 2022 году после видео в соцетях, в котором Врублевский* призывал убивать русских, он получил нежелательный статус в Казахстане, Украина отозвала его и назначила нового посла.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом
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в мире, украина, казахстан, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Украина, Казахстан, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Экс-посла Украины в Казахстане включили в перечень экстремистов в России

Экс-посла Украины Петра Врублевского включили в перечень экстремистов в России

© Фото : страница посольства Украины в Республике Казахстан в соцсетиПосол Украины в Казахстане Петр Врублевский
Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : страница посольства Украины в Республике Казахстан в соцсети
Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский* внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов, следует из базы данных Росфинмониторинга.
«

"Врублевский Петр Юрьевич*, 15.07.1970 г.р., г. Киев", - значится в списке.

В 2022 году после видео в соцетях, в котором Врублевский* призывал убивать русских, он получил нежелательный статус в Казахстане, Украина отозвала его и назначила нового посла.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом
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В миреУкраинаКазахстанРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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