https://ria.ru/20240205/ekstremist-1925519513.html

Экс-посла Украины в Казахстане включили в перечень экстремистов в России

Экс-посла Украины в Казахстане включили в перечень экстремистов в России - РИА Новости, 05.02.2024

Экс-посла Украины в Казахстане включили в перечень экстремистов в России

Бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский* внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов, следует из базы данных Росфинмониторинга. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T16:41

2024-02-05T16:41

2024-02-05T16:41

в мире

украина

казахстан

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский* внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов, следует из базы данных Росфинмониторинга. "Врублевский Петр Юрьевич*, 15.07.1970 г.р., г. Киев", - значится в списке.В 2022 году после видео в соцетях, в котором Врублевский* призывал убивать русских, он получил нежелательный статус в Казахстане, Украина отозвала его и назначила нового посла.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом

https://ria.ru/20240205/filatov-1925514559.html

украина

казахстан

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в мире, украина, казахстан, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)