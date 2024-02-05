https://ria.ru/20240205/drony-1925497643.html

В районе Донецка и Макеевки зафиксировали всплеск активности дронов ВСУ

В районе Донецка и Макеевки зафиксировали всплеск активности дронов ВСУ - РИА Новости, 05.02.2024

В районе Донецка и Макеевки зафиксировали всплеск активности дронов ВСУ

Не менее 97 украинских беспилотных летательных аппаратов перехвачено над Донецком и Макеевкой за последние трое суток, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T15:08

2024-02-05T15:08

2024-02-05T15:12

в мире

донецкая народная республика

макеевка

россия

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Не менее 97 украинских беспилотных летательных аппаратов перехвачено над Донецком и Макеевкой за последние трое суток, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за последние трое суток над Донецком и Макеевкой перехвачено 97 украинских беспилотников", - говорится в сообщении Пушилина. По его словам, девять из них, несущих на себе взрывные устройства, были подавлены и уничтожены, в том числе и дрон "Баба-яга", который использует сигнал управления Starlink.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

донецкая народная республика

макеевка

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, макеевка, россия, денис пушилин