https://ria.ru/20240205/drony-1925497643.html
В районе Донецка и Макеевки зафиксировали всплеск активности дронов ВСУ
В районе Донецка и Макеевки зафиксировали всплеск активности дронов ВСУ - РИА Новости, 05.02.2024
В районе Донецка и Макеевки зафиксировали всплеск активности дронов ВСУ
Не менее 97 украинских беспилотных летательных аппаратов перехвачено над Донецком и Макеевкой за последние трое суток, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:08
2024-02-05T15:08
2024-02-05T15:12
в мире
донецкая народная республика
макеевка
россия
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Не менее 97 украинских беспилотных летательных аппаратов перехвачено над Донецком и Макеевкой за последние трое суток, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за последние трое суток над Донецком и Макеевкой перехвачено 97 украинских беспилотников", - говорится в сообщении Пушилина. По его словам, девять из них, несущих на себе взрывные устройства, были подавлены и уничтожены, в том числе и дрон "Баба-яга", который использует сигнал управления Starlink.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, макеевка, россия, денис пушилин
В мире, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Россия, Денис Пушилин
В районе Донецка и Макеевки зафиксировали всплеск активности дронов ВСУ
Пушилин: за последние три дня над Донецком и Макеевкой перехватили 97 дронов ВСУ