Рейтинг@Mail.ru
В районе Донецка и Макеевки зафиксировали всплеск активности дронов ВСУ - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 05.02.2024 (обновлено: 15:12 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/drony-1925497643.html
В районе Донецка и Макеевки зафиксировали всплеск активности дронов ВСУ
В районе Донецка и Макеевки зафиксировали всплеск активности дронов ВСУ - РИА Новости, 05.02.2024
В районе Донецка и Макеевки зафиксировали всплеск активности дронов ВСУ
Не менее 97 украинских беспилотных летательных аппаратов перехвачено над Донецком и Макеевкой за последние трое суток, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:08
2024-02-05T15:12
в мире
донецкая народная республика
макеевка
россия
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910784804_0:156:3090:1894_1920x0_80_0_0_a5f68e8988b366a975b34d9e28e0e3eb.jpg
ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Не менее 97 украинских беспилотных летательных аппаратов перехвачено над Донецком и Макеевкой за последние трое суток, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за последние трое суток над Донецком и Макеевкой перехвачено 97 украинских беспилотников", - говорится в сообщении Пушилина. По его словам, девять из них, несущих на себе взрывные устройства, были подавлены и уничтожены, в том числе и дрон "Баба-яга", который использует сигнал управления Starlink.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
донецкая народная республика
макеевка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910784804_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_4edbc224b815fc2a1dd6a8e631eef2ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, макеевка, россия, денис пушилин
В мире, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Россия, Денис Пушилин
В районе Донецка и Макеевки зафиксировали всплеск активности дронов ВСУ

Пушилин: за последние три дня над Донецком и Макеевкой перехватили 97 дронов ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий закрепляет боеприпас на корпусе беспилотника
Украинский военнослужащий закрепляет боеприпас на корпусе беспилотника - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий закрепляет боеприпас на корпусе беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Не менее 97 украинских беспилотных летательных аппаратов перехвачено над Донецком и Макеевкой за последние трое суток, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«
"Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за последние трое суток над Донецком и Макеевкой перехвачено 97 украинских беспилотников", - говорится в сообщении Пушилина.
По его словам, девять из них, несущих на себе взрывные устройства, были подавлены и уничтожены, в том числе и дрон "Баба-яга", который использует сигнал управления Starlink.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
На Украине началась мировая война дронов
20 января, 08:00
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаРоссияДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала