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Посол прокомментировал планы Нидерландов отправить дроны в Румынию - РИА Новости, 05.02.2024
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10:14 05.02.2024 (обновлено: 12:12 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/drony-1925418821.html
Посол прокомментировал планы Нидерландов отправить дроны в Румынию
Посол прокомментировал планы Нидерландов отправить дроны в Румынию - РИА Новости, 05.02.2024
Посол прокомментировал планы Нидерландов отправить дроны в Румынию
Планы Гааги направить три дрона MQ-9 Reaper на восточную границу НАТО в Румынию для слежки за Россией являются продолжением ее линии на демонстрацию... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T10:14
2024-02-05T12:12
в мире
нидерланды
румыния
россия
владимир тарабрин
нато
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ГААГА, 5 фев - РИА Новости. Планы Гааги направить три дрона MQ-9 Reaper на восточную границу НАТО в Румынию для слежки за Россией являются продолжением ее линии на демонстрацию приверженности блоковой дисциплине, заявил в интервью РИА Новости посол России в Нидерландах и постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин. Ранее издание Parool сообщило, что Нидерланды в феврале направят три дрона MQ-9 Reaper на восточную границу НАТО в Румынию, чтобы следить за Россией. Развертывание беспилотников продлится шесть месяцев, но при необходимости может быть продлено еще на полгода. Расходы на развертывание составляют 14 миллионов евро. "Данное решение для нас неудивительно. Это также идет в русле общего курса правительства Нидерландов... Решение о размещении (в Румынии) голландских БПЛА было принято еще в октябре 2023 года и является продолжением линии официальной Гааги на демонстрацию своей твердой приверженности блоковой дисциплине", - заявил Тарабрин. Как отметил российский посол, Нидерланды давно и активно содействуют усилиям по укреплению "восточного фланга" НАТО. Так, в 2022-2023 годах голландцы участвовали в миссиях альянса по воздушному патрулированию стран Балтии. В течение 2022 года 200 военнослужащих 11-й аэромобильной бригады национальных вооруженных сил Нидерландов привлекались к работе многонациональной "боевой группы" НАТО в Румынии.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240205/diplomatiya-1925402740.html
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в мире, нидерланды, румыния, россия, владимир тарабрин, нато
В мире, Нидерланды, Румыния, Россия, Владимир Тарабрин, НАТО
Посол прокомментировал планы Нидерландов отправить дроны в Румынию

Посол Тарабрин: планы Нидерландов отправить дроны в Румынию продолжают курс НАТО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАмстердам
Амстердам - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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ГААГА, 5 фев - РИА Новости. Планы Гааги направить три дрона MQ-9 Reaper на восточную границу НАТО в Румынию для слежки за Россией являются продолжением ее линии на демонстрацию приверженности блоковой дисциплине, заявил в интервью РИА Новости посол России в Нидерландах и постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.
Ранее издание Parool сообщило, что Нидерланды в феврале направят три дрона MQ-9 Reaper на восточную границу НАТО в Румынию, чтобы следить за Россией. Развертывание беспилотников продлится шесть месяцев, но при необходимости может быть продлено еще на полгода. Расходы на развертывание составляют 14 миллионов евро.
"Данное решение для нас неудивительно. Это также идет в русле общего курса правительства Нидерландов... Решение о размещении (в Румынии) голландских БПЛА было принято еще в октябре 2023 года и является продолжением линии официальной Гааги на демонстрацию своей твердой приверженности блоковой дисциплине", - заявил Тарабрин.
Как отметил российский посол, Нидерланды давно и активно содействуют усилиям по укреплению "восточного фланга" НАТО. Так, в 2022-2023 годах голландцы участвовали в миссиях альянса по воздушному патрулированию стран Балтии. В течение 2022 года 200 военнослужащих 11-й аэромобильной бригады национальных вооруженных сил Нидерландов привлекались к работе многонациональной "боевой группы" НАТО в Румынии.
Читайте полный текст интервью >>>
Российский дипломат Тарабрин Владимир Евгеньевич - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Динамика диалога между Россией и Нидерландами есть, заявил посол
Вчера, 08:16
 
В миреНидерландыРумынияРоссияВладимир ТарабринНАТО
 
 
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